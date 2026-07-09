Ayyoub Bouaddi và nỗi đau của người Pháp: Khi viên ngọc quý quay lưng với Les Bleus Từng là thủ quân U21 Pháp, thần đồng Ayyoub Bouaddi sẽ khoác áo Maroc đối đầu với chính quê hương mình tại tứ kết World Cup 2026, để lại sự tiếc nuối muộn màng cho Didier Deschamps.

Trong một kịch bản khác, Ayyoub Bouaddi đáng lẽ đã khoác lên mình chiếc áo lam biểu tượng của đội tuyển Pháp trong trận tứ kết World Cup 2026 tại Boston. Anh có thể đã đứng đó, nhận những chỉ đạo chiến thuật từ Didier Deschamps, chơi bóng bên cạnh đàn anh Adrien Rabiot và tung ra những đường chuyền dọn cỗ cho Kylian Mbappe. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng những ngã rẽ không ai ngờ tới.

Vào thứ Sáu này, Bouaddi vẫn sẽ xuất hiện trên thảm cỏ World Cup, nhưng trong sắc đỏ rực lửa của Maroc. Đối với người hâm mộ bóng đá Pháp, việc để mất một tài năng xuất chúng như tiền vệ của Lille vào tay đối thủ không chỉ là một tổn thất về nhân sự, mà còn là một sai lầm chiến lược khó có thể chấp nhận trong công tác giữ chân nhân tài.

Ayyoub Bouaddi sẽ có cơ hội chứng tỏ mình trước ĐT Pháp. Ảnh: Getty Images.

Thần đồng Senlis và sự kiên nhẫn có giới hạn

Sinh ra tại Senlis, cách Paris một giờ lái xe về phía bắc, Bouaddi là sản phẩm ưu tú của hệ thống đào tạo trẻ nước Pháp. Anh từng đại diện cho mọi cấp độ trẻ của Les Bleus, thậm chí đảm nhận băng đội trưởng đội U21 khi mới chỉ bước sang tuổi 17. Ban đầu, trái tim của tiền vệ sinh năm 2007 này hoàn toàn hướng về nhà vô địch thế giới 2018. Anh thậm chí đã từng khước từ lời mời của Walid Regragui để kiên nhẫn chờ đợi một cuộc gọi từ đội tuyển quốc gia Pháp.

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của một thiên tài thường có giới hạn. Ở tuổi 18, Bouaddi không muốn chỉ là một khán giả tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Didier Deschamps dù đánh giá rất cao cầu thủ từng làm chủ tuyến giữa trong trận gặp Real Madrid tại Champions League ngay ngày sinh nhật thứ 17, nhưng ông lại chọn sự an toàn. Những cái tên quen thuộc như N'Golo Kante hay Warren Zaire-Emery vẫn được ưu tiên trong kế hoạch xoay tua của chiến lược gia lão luyện này.

Cú điện thoại của Zidane và sự quyết đoán từ Maroc

Trợ lý Guy Stephan từng lý giải rằng tuyến giữa của Pháp đang sở hữu quá nhiều tài năng, và ban huấn luyện không muốn "đốt cháy giai đoạn" của bất kỳ ai. Ngay cả Zinedine Zidane – người được đồn đoán sẽ kế nhiệm chiếc ghế nóng sau giải đấu – cũng đã trực tiếp gọi điện cho Bouaddi. Tuy nhiên, những lời khen ngợi xã giao không kèm theo một lời hứa chắc chắn về suất đá chính đã không thể lay chuyển được quyết tâm của chàng trai trẻ.

Bouaddi là một tài năng lớn. Ảnh: Getty Images.

Trái ngược với sự do dự của người Pháp, Liên đoàn bóng đá Maroc đã hành động với tốc độ và sự quyết liệt đáng kinh ngạc. Tân HLV Mohamed Ouahbi không chỉ đưa ra lời hứa về một suất tham dự World Cup mà còn đảm bảo vị trí đá chính trong đội hình xuất phát. Đó chính là chìa khóa để Maroc giành được cái gật đầu từ Bouaddi, biến anh thành một phần trong dự án đầy tham vọng của "Những chú sư tử Atlas".

Cuộc tái đấu đầy duyên nợ

Giờ đây, cùng với 5 cầu thủ gốc Pháp khác trong đội hình như Neil El Aynaoui hay Issa Diop, Bouaddi chuẩn bị đối mặt với đội bóng quê hương. Trận tứ kết này không chỉ là cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết, mà còn tái hiện trận bán kết đầy cảm xúc tại Qatar 2022, nơi Pháp từng giành chiến thắng 2-0.

Dù thiếu vắng Aurelien Tchouameni vì chấn thương, tuyển Pháp vẫn đang vận hành cực tốt nhờ sức mạnh từ hàng công. Bộ ba Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise đã cùng nhau in dấu giày vào 20 bàn thắng tại giải đấu năm nay. Sự đoàn kết của Les Bleus đang ở mức cao nhất, đặc biệt là sau khi cả đội cùng sát cánh bên HLV Deschamps sau biến cố gia đình hồi đầu giải.

Pháp vẫn là ứng cử viên số một cho ngôi vương, nhưng để tiến gần hơn tới chiếc cúp vàng, họ phải vượt qua chướng ngại vật mang tên Maroc. Ở đó, người con cũ Ayyoub Bouaddi đang khao khát chứng minh rằng, việc bỏ quên anh là một trong những sai lầm lớn nhất trong triều đại của Didier Deschamps.