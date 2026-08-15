AZ Alkmaar vùi dập Utrecht 4-1, vươn lên top 4 giải Eredivisie Giành chiến thắng 4-1 ngay trên sân Stadion Galgenwaard tại Eredivisie, AZ Alkmaar vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, trong khi chủ nhà Utrecht chôn chân ở vị trí thứ 13 khi chưa có điểm nào.

Utrecht 1 - 4 AZ Alkmaar Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Utrecht tiếp đón AZ Alkmaar.

13' Utrecht sắc bén hơn dù kiểm soát bóng ít hơn Sau 13 phút thi đấu, Utrecht và AZ Alkmaar vẫn đang hòa nhau với tỷ số 0-0. Dù AZ Alkmaar nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (48% - 52%), Utrecht mới là đội tạo ra các cơ hội ăn bàn rõ rệt với 2-0 dứt điểm (trúng đích 1-0) cùng 1-0 về phạt góc.

23' A. Stepanov nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ở phút 23 Phút 23, A. Stepanov bên phía Utrecht phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân. Trong thế trận mà Utrecht đang lép vế về thời lượng kiểm soát bóng (39% - 61%) trước AZ Alkmaar, chiếc thẻ phạt sớm này khiến đội chủ nhà gặp thêm không ít áp lực khi tỷ số vẫn là 0 - 0.

25' AZ Alkmaar nhỉnh hơn về thế trận, Utrecht đá rát Trôi qua 25 phút thi đấu, AZ Alkmaar là đội kiểm soát cuộc chơi nhỉnh hơn với tỷ lệ giữ bóng 39% - 61%. Dù vậy, cơ hội nguy hiểm vẫn chia đều cho đôi bên với số lần dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), trong khi đội chủ nhà Utrecht liên tục ngắt nhịp trận đấu khi phạm lỗi 7 - 3 so với đối thủ.

37' AZ Alkmaar lấn lướt nhưng chưa thể mở tỷ số Chỉ số dứt điểm 3 - 7 phản ánh thế trận lấn lướt của đội khách AZ Alkmaar trong 37 phút thi đấu đầu tiên. Nắm giữ 43% - 57% thời lượng kiểm soát bóng cùng số quả phạt góc 1 - 4 , AZ Alkmaar liên tục gia tăng áp lực nhưng Utrecht vẫn kiên cường bảo vệ tỷ số 0 - 0.

45+1' P. Koopmeiners mở tỷ số cho AZ Alkmaar ở phút bù giờ Phút 45+1', P. Koopmeiners tỏa sáng đúng vào phút bù giờ của hiệp một để mang về bàn mở tỷ số 0-1 cho AZ Alkmaar. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách cụ thể hóa ưu thế ép sân trước Utrecht ngay trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Utrecht tung M. Didden vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Utrecht quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Didden được tung vào sân thay cho M. Eerdhuijzen. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, đội chủ nhà rất cần những điều chỉnh để tìm kiếm sự khởi sắc trong thế trận.

46' F. Pohl dính thẻ vàng ngay đầu hiệp hai Phút 46, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo F. Pohl bên phía Utrecht vì lỗi kéo người (Holding). Đội chủ nhà Utrecht tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn ngay sau giờ nghỉ trong bối cảnh đang bị AZ Alkmaar dẫn 0-1.

47' Weslley Patati nâng tỷ số lên 0-2 cho AZ Alkmaar Phút 47, từ đường kiến tạo của K. Smit, Weslley Patati lập công giúp AZ Alkmaar nâng tỷ số lên 0-2. Bàn thắng ngay đầu hiệp hai giúp đội khách củng cố vững chắc thế trận và tạo ra lợi thế rất lớn trên sân Stadion Galgenwaard.

49' M. Meerdink nâng tỷ số lên 0-3 cho AZ Alkmaar Phút 49, M. Chavez Garcia kiến tạo thuận lợi để M. Meerdink lập công, nới rộng cách biệt lên 0-3 cho AZ Alkmaar. Đội khách đang bùng nổ mạnh mẽ ngay đầu hiệp hai khi ghi liền 2 bàn thắng trên sân Stadion Galgenwaard.

49' AZ Alkmaar làm chủ thế trận ngay đầu hiệp hai Bước sang phút 49, AZ Alkmaar vẫn duy trì áp lực lớn lên phần sân của Utrecht dù đang nắm lợi thế dẫn 0 - 2 . Đội khách hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 44% - 56% cùng chỉ số dứt điểm áp đảo 3 - 14 (trúng đích 1 - 5 ), khiến Utrecht gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực đẩy cao đội hình.

54' G. Offerhaus nhận thẻ vàng, Utrecht thêm phần lúng túng Phút 54, trọng tài rút thẻ vàng phạt G. Offerhaus của Utrecht sau một tình huống phạm lỗi (Foul). Đội chủ nhà dường như đang gặp rất nhiều áp lực và dần mất bình tĩnh khi liên tục phải nhận các án phạt cảnh cáo trên sân.

55' Utrecht điều chỉnh nhân sự: K. Paredes thế chỗ D. de Wit Phút 55, Utrecht quyết định có sự thay đổi người khi K. Paredes được tung vào sân thế chỗ D. de Wit . Trong bối cảnh bị AZ Alkmaar dẫn trước 0-3 ngay tại Stadion Galgenwaard, đây là sự điều chỉnh cần thiết nhằm tìm kiếm sự mới mẻ trong lối chơi của đội chủ nhà.

56' Weslley Patati nhận thẻ vàng ở phút 56 Phút 56, cầu thủ Weslley Patati bên phía AZ Alkmaar phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống kéo người phạm lỗi. Dù đang dẫn Utrecht với tỷ số 0-3, đội khách vẫn sẵn sàng can thiệp quyết liệt để ngăn cản đợt lên bóng của đối phương.

60' L. Echteld dính thẻ vàng ở phút 60 Phút 60, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo L. Echteld bên phía AZ Alkmaar. Dù đội khách đang nắm lợi thế dẫn 0-3 trên sân Stadion Galgenwaard, sức nóng của trận đấu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt với liên tiếp các tình huống phạm lỗi từ hai đội.

61' AZ Alkmaar áp đảo hoàn toàn thế trận Bước sang phút 61, AZ Alkmaar tiếp tục làm chủ cuộc chơi với lợi thế dẫn 0 - 3 trên sân khách. Sự vượt trội của đội khách được thể hiện rõ qua tỷ lệ cầm bóng 46% - 54% cùng sự áp đảo về số lần dứt điểm 4 - 17 (trúng đích 1 - 6), khiến Utrecht hoàn toàn chịu trận.

62' A. Stepanov nhen nhóm hy vọng cho Utrecht với bàn rút ngắn 1-3 Phút 62, từ đường kiến tạo của Y. Cathline, A. Stepanov dứt điểm chính xác tung lưới AZ Alkmaar, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Utrecht. Dù từng phải nhận thẻ vàng ở hiệp một, tiền đạo chủ nhà vẫn kịp thời lên tiếng để thắp lại hy vọng tại Stadion Galgenwaard. Nếu giữ tỷ số này đến hết trận, Utrecht vẫn tạm xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng khi chưa có được điểm số nào.

62' Utrecht tăng cường nhân sự: D. van den Berg vào sân Ở phút 62, Utrecht thực hiện sự thay đổi người khi D. van den Berg được tung vào sân thay cho Y. Cathline . Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm sự đột biến khi đang bị AZ Alkmaar dẫn 1-3.

62' Utrecht điều chỉnh nhân sự, A. Blake vào thay F. Pohl Phút 62, Utrecht quyết định rút F. Pohl — người đã nhận thẻ vàng ở phút 46 — ra nghỉ để nhường chỗ cho A. Blake . Ban huấn luyện đội chủ nhà hy vọng sự thay đổi này sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi trong nỗ lực bám đuổi.

66' AZ Alkmaar tung C. Stengs vào sân ở phút 66 Phút 66, AZ Alkmaar thực hiện sự thay đổi người khi C. Stengs được tung vào sân thay thế cho Weslley Patati . Trong bối cảnh đang dẫn 1-3, đội khách muốn bổ sung nhân lực tươi mới trên sân để bảo toàn lợi thế trước áp lực từ Utrecht.

69' A. Zagre nhận thẻ vàng ở phút 69 Phút 69, A. Zagre của Utrecht phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi thô bạo (Roughing). Đội chủ nhà Utrecht vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực tìm bàn gỡ khi tỷ số hiện tại đang là 1-3 nghiêng về AZ Alkmaar.

73' AZ Alkmaar hoàn toàn áp đảo Utrecht Bước sang phút 73, AZ Alkmaar tiếp tục kiểm soát thế trận khi vượt trội ở tỷ lệ giữ bóng 44% - 56% cùng số lần dứt điểm 6 - 20 (trúng đích 2 - 8). Dù đang dẫn 1 - 3, đội khách vẫn liên tục dồn ép khiến Utrecht phải chịu 3 - 8 phạt góc và liên tục phạm lỗi 22 - 10 để cản phá.

80' Utrecht thay nhân sự, N. Ogidi Nwankwo thế chỗ A. Zagre Phút 80, Utrecht thực hiện sự thay đổi người khi N. Ogidi Nwankwo được tung vào sân thay cho A. Zagre - cầu thủ trước đó đã nhận thẻ vàng ở phút 69. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm thêm cơ hội rút ngắn khoảng cách trong thế bị AZ Alkmaar dẫn trước 1-3.

80' AZ Alkmaar tăng cường nhân sự ở phút 80 Phút 80, ban huấn luyện AZ Alkmaar quyết định rút K. Smit ra nghỉ để nhường chỗ cho R. Ichihara vào sân. Sự điều chỉnh này nhằm giúp đội khách duy trì sự tươi mới và bảo toàn lợi thế trong khoảng thời gian cuối trận.

81' AZ Alkmaar làm mới hàng công với A. Oufkir Phút 81, ban huấn luyện AZ Alkmaar quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung A. Oufkir vào sân thay cho R. Daal . Đội khách chủ động bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì sự tập trung và bảo vệ lợi thế trong những phút cuối trận.

84' A. Oufkir nâng tỷ số lên 1-4 cho AZ Alkmaar Phút 84, đón đường kiến tạo của M. Chavez Garcia , A. Oufkir ghi bàn nới rộng cách biệt lên 1-4 cho AZ Alkmaar. Bàn thắng thứ tư này gần như dập tắt hoàn toàn hy vọng có điểm của Utrecht ngay trên sân Stadion Galgenwaard.

85' AZ Alkmaar rút P. Koopmeiners ra nghỉ ở phút 85 Phút 85, ban huấn luyện AZ Alkmaar quyết định rút P. Koopmeiners ra nghỉ và tung S. Maikuma vào sân.

Khi đã sở hữu cách biệt an toàn 1-4 cùng thế trận vượt trội (dứt điểm 6-23), đội khách chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm giữ sức cho các trụ cột trong thời gian còn lại.

85' AZ Alkmaar làm chủ thế trận ở những phút cuối Tiến về phút 85, AZ Alkmaar vẫn duy trì sự vượt trội áp đảo khi đang dẫn Utrecht với tỷ số 1 - 4. Sức ép liên tục của đội khách thể hiện rõ qua chênh lệch dứt điểm 6 - 22 (trúng đích 2 - 8) cùng 3 - 9 phạt góc, khiến chủ nhà thi đấu lúng túng và phải phạm lỗi tới 22 - 12.

89' M. Chavez Garcia nhận thẻ vàng ở phút 89 Phút 89, cầu thủ M. Chavez Garcia bên phía AZ Alkmaar phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ngáng chân (Tripping). Dù vậy, tấm thẻ phạt muộn này không làm ảnh hưởng tới chiến thắng tưng bừng của đội khách khi họ đang dẫn Utrecht với tỷ số 1-4.

KT Kết thúc: Utrecht 1-4 AZ Alkmaar Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 01:41 16/08/2026

Đội hình chính thức Utrecht Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Anthony Correia AZ Alkmaar Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Leeroy Echteld 1 Vasilis Barkas 2 Siebe Horemans 6 Guus Offerhaus 44 Mike Eerdhuijzen 23 Niklas Vesterlund 20 Dani De Wit 53 Ferdinand Pohl 92 Arthur Zagre 11 Ángel Alarcón 10 Yoann Cathline 18 Artem Stepanov 28 Jari De Busser 22 Elijah Dijkstra 3 Wouter Goes 16 Lewis Schouten 5 Mateo Chávez 21 Dave Kwakman 6 Peer Koopmeiners 7 Weslley Patati 10 Kees Smit 11 Ro-Zangelo Daal 35 Mexx Meerdink Dự bị Utrecht 25 Michael Brouwer 33 Kevin Gadellaa 32 Per Kloosterboer 21 Neville Nwankwo 3 Matisse Didden 8 Joris van Overeem 30 Kevin Paredes 34 Davy van den Berg 14 Zidane Iqbal AZ Alkmaar 12 Hobie Verhulst 1 Rome Jayden Owusu-Oduro 18 Rion Ichihara 23 Billy van Duijl 2 Seiya Maikuma 34 Mees De Wit 75 Hessel de Wit 24 Ayoub Oufkir 33 Matěj Šín Cập nhật đội hình lúc 23:21 15/08/2026

Utrecht Thống kê AZ Alkmaar 48% Kiểm soát bóng 52% 8 Dứt điểm 23 2 Trúng đích 9 3 Phạt góc 9 23 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 0 5 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Peer Koopmeiners AZ Alkmaar 1 bàn Weslley Patati AZ Alkmaar 1 bàn Artem Stepanov Utrecht 1 bàn Ayoub Oufkir AZ Alkmaar 1 bàn Mexx Meerdink AZ Alkmaar 1 bàn Mateo Chávez AZ Alkmaar 2 kiến tạo · điểm 7.6

Cuộc đối đầu giữa Utrecht và AZ Alkmaar tại giải Eredivisie hứa hẹn mang đến diễn biến kịch tính khi hai đội bước vào trận đấu với vị thế khác biệt trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/08/2026 trên sân vận động Stadion Galgenwaard.

Bối cảnh và phong độ gần đây

AZ Alkmaar đang sở hữu khởi đầu thuận lợi khi xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Đội khách đã giành chiến thắng ở trận đấu gần nhất, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi trước chuyến làm khách sắp tới.

Ở chiều ngược lại, Utrecht chưa có được sự khởi đầu như ý. Đội chủ nhà hiện đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và chưa có điểm nào sau thất bại ở trận đấu gần nhất. Cuộc tiếp đón đối thủ tại Stadion Galgenwaard sẽ là cơ hội để Utrecht nỗ lực tìm kiếm kết quả tích cực hơn.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội

Xét trong 5 lần chạm trán gần nhất, Utrecht đang nắm lợi thế nhỉnh hơn về thành tích đối đầu. Cụ thể, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2 trận, hòa 2 trận và chỉ để thua 1 trận trước AZ Alkmaar.

Dù AZ Alkmaar đang có vị thế tốt hơn trên bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại, kết quả đối đầu thuận lợi trong quá khứ là cơ sở để Utrecht tự tin thi đấu khi được chơi trên sân nhà.

Đánh giá chung

Trận đấu tại Stadion Galgenwaard mang ý nghĩa quan trọng với cả hai câu lạc bộ. AZ Alkmaar muốn tiếp tục duy trì mạch phong độ sau chiến thắng vừa qua, trong khi Utrecht quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà cùng lịch sử đối đầu tốt để hướng tới kết quả thuận lợi tại Eredivisie.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Utrecht · 2 thắng 2 hòa AZ Alkmaar · 1 thắng Utrecht 2 - 0 AZ Alkmaar UTR AZ Alkmaar 4 - 1 Utrecht AA Utrecht 0 - 0 AZ Alkmaar Hòa AZ Alkmaar 1 - 2 Utrecht UTR AZ Alkmaar 3 - 3 Utrecht Hòa

Utrecht 5 trận gần nhất B B B T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới AZ Alkmaar 5 trận gần nhất T T T T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Excelsior 1 1 0 0 +4 3 T 2 GO Ahead Eagles 1 1 0 0 +3 3 T 3 Ajax 1 1 0 0 +2 3 T 4 AZ Alkmaar 1 1 0 0 +2 3 T 5 Groningen 1 1 0 0 +1 3 T … 12 NEC Nijmegen 1 0 0 1 -1 0 B 13 Utrecht 1 0 0 1 -1 0 B 14 Twente 1 0 0 1 -1 0 B …

Tình hình lực lượng Utrecht ✚ O. Agougil (Injury) ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury) ✚ V. Jensen (Knee Injury) ✚ M. Jonathans (Knee Injury) ✚ N. Ohio (Knee Injury) ✚ S. Horemans (Injury) ✚ O. Agougil (Injury) ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury) AZ Alkmaar ✚ J. Clasie (Injury) ✚ J. Hornkamp (Ankle Injury) ✚ D. Kasius (Groin Injury) ✚ A. Natali (Inactive) ✚ M. Sin (Injury) ✚ J. Clasie (Injury) ✚ J. Hornkamp (Ankle Injury) ✚ D. Kasius (Groin Injury)