Quốc phòng - An ninh Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Đức Trọng ra quân làm công tác dân vận Sáng 13/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Đức Trọng ra quân làm công tác dân vận tập trung tại thôn Gân Reo, xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng).

Thượng tá Trần Hữu Linh, Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV1 - Đức Trọng phát biểu ra quân làm công tác dân vận

Thượng tá Trần Hữu Linh, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực (PTKV) 1 - Đức Trọng cho biết: Đợt dân vận nhằm giúp đỡ, hỗ trợ một phần vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển cuộc sống. Đây cũng là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng cổng chào thôn

Trong đợt này, Ban Chỉ huy PTKV1 - Đức Trọng đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hỗ trợ kinh phí xây dựng cổng chào thôn (25 triệu đồng); dọn vệ sinh, nạo vét kênh mương; trồng cây xanh dọc các tuyến đường; khám bệnh và tặng 116 phần quà (mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó....

Tặng quà bà con người đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn

Cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân còn phối hợp với địa phương hướng dẫn người dân các nội dung như: Phương án phòng chống bão lũ; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thông tin về thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là những vấn đề liên quan đến người dân.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của Ban Chỉ huy PTKV1 - Đức Trọng chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 -2030.