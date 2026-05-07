Thời sự Lâm Đồng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa thăm lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ Ngày 5/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông.

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa tặng quà động viên các lực lượng thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông

Tại hiện trường, Thượng tá Phan Huy Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa, Trưởng đoàn công tác đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện công tác và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của lực lượng làm nhiệm vụ.

Thượng tá Phan Huy Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Đồng chí Phan Huy Hùng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời động viên các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông được các lực lượng triển khai chặt chẽ, đúng quy trình



Hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đối với lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".