Dòng chảy thông tin "Bản đồ tri ân" kết nối thế hệ trẻ với các Mẹ Việt Nam Anh hùng Trên "Bản đồ tri ân" tích hợp 23 ngôi sao biểu tượng cho thông tin và vị trí của 23 Mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Bản đồ tri ân.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), Thành đoàn Đồng Nai đã ra mắt công trình số hóa "Bản đồ tri ân."

Trên bản đồ tích hợp 23 ngôi sao biểu tượng cho thông tin và vị trí của 23 Mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

Ứng dụng công nghệ này không chỉ là lời nhắc nhớ về lòng biết ơn sâu sắc mà còn là phương thức giáo dục lịch sử sinh động, giúp thế hệ trẻ tiếp nối lý tưởng cách mạng và phát huy tinh thần xung kích trong kỷ nguyên phát triển mới.

Số hóa thông tin để kết nối hành trình tri ân

Bản đồ tri ân tại địa chỉ website https://bandotrian.thanhdoandongnai.com là nền tảng số do Thành đoàn Đồng Nai xây dựng nhằm số hóa thông tin về các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn thành phố.

Công trình được thiết kế trên nền tảng bản đồ trực tuyến, cho phép đoàn viên, thanh niên và người dân dễ dàng tra cứu thông tin chỉ với vài thao tác.

Khi truy cập, người dùng có thể xem các thông tin cơ bản như họ tên, năm sinh, địa chỉ nơi sinh sống, hình ảnh, thông tin về thân nhân là liệt sĩ và một số tư liệu về quá trình cống hiến, hy sinh của gia đình.

Từ dữ liệu này, người sử dụng có thể xác định vị trí, tìm đường đến thăm hỏi, động viên và tổ chức các hoạt động tri ân thuận tiện, chính xác.

Là một trong những thành viên trực tiếp lên ý tưởng và triển khai xây dựng Bản đồ tri ân, chị Phạm Thị Thu Thảo, Phó Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Thành đoàn Đồng Nai cho biết quá trình rà soát cho thấy hiện trên địa bàn thành phố còn 23 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống và hầu hết đã cao tuổi. Điều đó thôi thúc Thành đoàn xây dựng Bản đồ tri ân nhằm lưu giữ hình ảnh, câu chuyện và những giá trị mà các Mẹ để lại, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn cho thế hệ trẻ.

Theo chị Thu Thảo, việc xây dựng bản đồ gặp nhiều khó khăn, từ chuẩn hóa dữ liệu, kiểm chứng thông tin đến cập nhật địa chỉ theo đơn vị hành chính mới. Do các Mẹ đều tuổi cao, việc thu thập tư liệu, hình ảnh cũng được thực hiện cẩn trọng nhằm lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trên nền tảng số.

“Do các Mẹ đã cao tuổi, việc thu thập tư liệu và ghi lại hình ảnh cũng được thực hiện hết sức cẩn trọng. Chúng tôi cố gắng lựa chọn những khoảnh khắc đẹp nhất, ý nghĩa nhất của các Mẹ để lưu giữ trên nền tảng số, qua đó giúp các thế hệ sau có thể cảm nhận rõ hơn về những con người đã có nhiều hy sinh, cống hiến cho đất nước," chị Thu Thảo nói.

Lan tỏa giá trị lịch sử bằng nền tảng số

Là một trong những đoàn viên trực tiếp trải nghiệm Bản đồ tri ân, chị Nguyễn Thị Diễm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường Tân Triều (thành phố Đồng Nai), cho biết nền tảng số mang đến cho chị nhiều cảm xúc và giúp việc tiếp cận những câu chuyện về các Mẹ Việt Nam Anh hùng trở nên gần gũi, trực quan hơn.

Việc tích hợp hình ảnh, thông tin và địa chỉ của từng Mẹ trên nền tảng số giúp người trẻ không chỉ đọc những dòng tư liệu khô khan mà còn cảm nhận rõ hơn về cuộc đời, những mất mát và sự kiên cường của các Mẹ. Qua đó, giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc được truyền tải một cách chân thực và giàu cảm xúc hơn.

Đồng chí Phan Thế Công, Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Nai, cho biết nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7), hằng năm Ban Thường vụ Thành đoàn đều triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; đồng thời tổ chức các hoạt động tri ân gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ trên địa bàn.

Năm nay, điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là việc xây dựng và đưa vào vận hành Bản đồ tri ân. Đồng chí Phan Thế Công cho biết trước đây việc tiếp cận thông tin về các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng chủ yếu thông qua chính quyền địa phương hoặc các đầu mối quản lý, chưa có một hệ thống dữ liệu số tập trung để người dân dễ dàng tra cứu.

Với Bản đồ tri ân, mọi thông tin cơ bản đã được số hóa và cập nhật trên cùng một nền tảng, giúp người sử dụng chỉ cần vài thao tác là có thể biết được số lượng các Mẹ trên địa bàn, xác định chính xác địa chỉ, tìm hiểu hoàn cảnh, thông tin thân nhân liệt sỹ và chủ động kết nối để tổ chức các hoạt động tri ân.

Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Nai kỳ vọng Bản đồ số tri ân sẽ không chỉ là công cụ hỗ trợ các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đến đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân thông qua ứng dụng công nghệ số./.