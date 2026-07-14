Bán kết World Cup 2026: 3 tử huyệt của Argentina giúp tuyển Anh mơ về chung kết Thomas Tuchel và các học trò có thể chấm dứt kỷ nguyên của Argentina nếu phong tỏa được các tình huống cố định, chia cắt Messi và khai thác khoảng trống hàng thủ.

Không có đội bóng nào lọt vào tới vòng bán kết World Cup bằng sự tình cờ. Argentina sẽ bước vào cuộc đối đầu với tuyển Anh sau chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ, một trận đấu mà đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni một lần nữa phải nhờ đến hiệp phụ và những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân thay vì sự gắn kết trong lối chơi tấn công. Dù là nhà đương kim vô địch, Argentina đã bộc lộ những vết nứt có thể khai thác được.

Tuyển Anh sẽ phải đánh bại nhà ĐKVĐ nếu muốn điền tên mình vào trận chung kết World Cup. Ảnh: Getty Images.

Nếu Thomas Tuchel và các học trò biết cách tận dụng những dữ liệu từ hành trình của Albiceleste, cơ hội để "Tam Sư" tiến vào trận chung kết tại Bắc Mỹ là hoàn toàn khả thi. Dưới đây là ba điểm yếu then chốt mà tuyển Anh cần đặc biệt lưu tâm.

Hóa giải "vũ khí chết chóc" từ bóng chết

Yếu tố đầu tiên mà đội tuyển Anh cần phải cực kỳ cảnh giác chính là các tình huống cố định. Bàn mở tỷ số của Argentina trước Thụy Sĩ đến từ một quả phạt góc do Alexis Mac Allister thực hiện, đánh dấu bàn thắng thứ 6 của họ từ các tình huống bóng chết tại giải đấu lần này. Hiện tại, không có đội bóng nào đạt hiệu suất ghi bàn từ bóng chết cao hơn Argentina.

Với tư cách là người thực hiện chính, những quả treo bóng của Lionel Messi từ hai biên luôn hướng về khu vực cột gần với độ xoáy và quỹ đạo vô cùng khó chịu. Thống kê cho thấy cả ba bàn thắng từ phạt góc của Argentina đều có chung một kịch bản này. Trong bối cảnh hàng phòng ngự Anh từng bộc lộ sự lúng túng trước Na Uy, việc duy trì sự tập trung tối đa để phong tỏa khu vực cột gần sẽ là nhiệm vụ sống còn.

Argentina bộc lộ điểm yếu trong hành trình tiến vào đến bán kết. Ảnh: Getty Images.

Chiến thuật "cắt nguồn cung" thay vì phong tỏa Messi

Thứ hai, tuyển Anh cần thực hiện chiến thuật bóp nghẹt nguồn cung bóng cho hàng công thay vì chỉ tập trung vào việc ngăn chặn trực tiếp Messi. Thực tế trận đấu với Thụy Sĩ cho thấy Argentina đã có những quãng thời gian dài bế tắc. Sau bàn thắng của Mac Allister, họ không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào khác trong suốt thời gian thi đấu chính thức, ngay cả khi đối phương chỉ còn chơi với 10 người.

Lionel Messi, ở tuổi 39, đã dành tới 63% thời gian thi đấu tại World Cup này để... đi bộ. Anh chỉ có vỏn vẹn 14 lần chạm bóng ở 1/3 cuối sân trước khi Thụy Sĩ mất người. Thay vì tiêu tốn năng lượng để đeo bám Messi, tuyển Anh nên tập trung bóp nghẹt không gian chơi bóng của các vệ tinh xung quanh, đặc biệt là các hậu vệ biên như Nicolas Tagliafico. Hệ thống phòng ngự của Argentina đang lộ rõ kẽ hở từ xu hướng dâng cao của các hậu vệ biên, nơi mà các đội bóng như Ai Cập hay Jordan từng khai thác thành công.

Khai thác sự nôn nóng của cặp trung vệ

Điểm yếu chí mạng cuối cùng của Argentina nằm ở sự thiếu đồng bộ giữa hàng hậu vệ và áp lực lên người cầm bóng. Hai trung vệ Lisandro Martinez và Cristian Romero có thói quen theo sát đối phương và sẵn sàng rời khỏi vị trí để đánh chặn tầm cao. Điều này vô tình tạo ra những khoảng trống mênh mông phía sau lưng họ nếu đối thủ thực hiện các pha chạy chỗ bất ngờ từ tuyến hai.

Đây chính là "đất diễn" lý tưởng cho Jude Bellingham – mẫu tiền vệ cực giỏi trong việc xâm nhập vòng cấm muộn. Nếu tuyển Anh có thể thu hút các trung vệ Argentina dâng cao rồi thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến cho Bellingham hoặc các mũi công tốc độ, hàng thủ của Scaloni sẽ rơi vào tình thế báo động. Bằng cách phong tỏa bóng chết, chia cắt Messi và khai thác sự nôn nóng của các trung vệ, đội tuyển Anh hoàn toàn có thể tự tin ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của World Cup 2026.