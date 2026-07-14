Bán kết World Cup 2026: Tuyển Anh và bài toán hóa giải quân đoàn Argentina từ Ngoại hạng Anh Thomas Tuchel đối mặt thử thách cực đại tại bán kết World Cup 2026 khi Argentina không chỉ có Messi mà còn sở hữu dàn sao Premier League đầy bản lĩnh.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina không chỉ là cuộc đọ sức giữa hai nền bóng đá hàng đầu thế giới, mà còn là bài toán chiến thuật hóc búa nhất sự nghiệp của Thomas Tuchel. Dù Lionel Messi vẫn là tâm điểm với phong độ thăng hoa, nhưng để tiến vào chung kết, Tam Sư cần phải vô hiệu hóa được cả dàn sao thiện chiến đang khuynh đảo Ngoại hạng Anh của đội bóng xứ Tango.

Lionel Messi và tầm ảnh hưởng xuyên thời gian

Trước khi phân tích những vệ tinh xung quanh, không thể phủ nhận Lionel Messi vẫn là mối đe dọa lớn nhất. Ở tuổi 39, "El Pulga" đang trình diễn một thứ bóng đá thượng thừa với 8 bàn thắng tại giải đấu lần này. Sự nguy hiểm của anh không chỉ nằm ở những con số, mà là khả năng thay đổi cục diện trong tích tắc.

Mac Allister, Romero đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty Images.

Minh chứng rõ nhất là trận thắng kịch tính trước Ai Cập ở vòng 16 đội. Khi Argentina bị dẫn trước hai bàn đến tận phút 79, chính Messi đã tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo để lật ngược thế cờ. Mọi cầu thủ Anh đều hiểu rằng chỉ cần một giây lơ là, cựu sao Barca có thể biến hy vọng của họ thành tro bụi. Tuy nhiên, nếu Thomas Tuchel chỉ tập trung vào Messi, ông sẽ rơi vào cái bẫy chiến thuật mà HLV Lionel Scaloni đã giăng sẵn.

Song sát Alvarez - Martinez: Thử thách cho hàng thủ Tam Sư

Hàng công của Argentina sở hữu hai cái tên đủ sức trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của hàng thủ Anh. Julian Alvarez, tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid, mang đến phong cách chơi bóng không mệt mỏi và khả năng dứt điểm sắc bén. Dù mới ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp trong hiệp phụ trận tứ kết với Thụy Sĩ, nhưng tầm hoạt động rộng của anh là điều khiến các hậu vệ Ngoại hạng Anh vốn đã quá quen thuộc và e dè.

Alvarez hứa hẹn đem đến thử thách cho hàng thủ Tam Sư. Ảnh: Getty.

Bên cạnh đó là Lautaro Martinez, "sát thủ" của Inter Milan. Với 2 bàn thắng tại giải, Martinez cho thấy bản năng của một "kẻ săn trộm" trong vòng cấm. Với thành tích 17 bàn thắng tại Serie A mùa trước, anh là phương án thay đổi cục diện trận đấu cực kỳ nguy hiểm từ băng ghế dự bị, sẵn sàng tàn phá những đôi chân mệt mỏi của tuyển Anh trong những phút cuối hoặc hiệp phụ.

Tuyến giữa Ngoại hạng Anh: Enzo Fernandez và Mac Allister

Sức mạnh cốt lõi của Albiceleste nằm ở sự cơ động của bộ đôi đang chơi bóng tại Anh: Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister. Enzo, bản hợp đồng kỷ lục của Chelsea, sắm vai người hùng với bàn thắng ở phút bù giờ trong trận thắng Ai Cập. Sự hiểu biết của anh về các đồng đội tại Chelsea như Reece James sẽ là một lợi thế không nhỏ cho Argentina trong việc chia cắt các khối đội hình của đối thủ.

Trong khi đó, Alexis Mac Allister của Liverpool là người mở tỷ số trong trận tứ kết với Thụy Sĩ. Nhãn quan chiến thuật, khả năng điều tiết và tầm nhìn của Mac Allister biến anh thành "trạm trung chuyển" quan trọng nhất của Argentina. Tuyển Anh sẽ phải đối mặt với những người hiểu rõ lối đá của mình nhất ngay tại khu vực trung tuyến.

Bức tường thép và "quái vật" tâm lý Emiliano Martinez

Hàng phòng ngự của Argentina không chỉ mạnh ở khả năng đánh chặn mà còn đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định. Cristian Romero (Tottenham) và Lisandro Martinez (Man Utd) tạo thành cặp trung vệ hung hãn. Romero từng ghi bàn rút ngắn tỷ số trong cuộc lội ngược dòng trước Ai Cập, trong khi Lisandro Martinez, biệt danh "Gã đồ tể", đã ghi bàn thắng quan trọng trong hiệp phụ trận gặp Cape Verde.

Martinez có trận đấu xuất sắc trước Thụy Sĩ. Ảnh: Getty Images.

Dù có thể hình không quá lý tưởng, sự hung hăng và khả năng đọc tình huống của bộ đôi này khiến họ trở thành một bức tường thép thực sự. Các chân sút của tuyển Anh như Harry Kane dự báo sẽ có một ngày làm việc vất vả trước sự đeo bám khó chịu này.

Cuối cùng, nếu trận đấu phải kéo dài đến loạt sút luân lưu, nỗi khiếp sợ mang tên Emiliano Martinez sẽ hiện hữu. Thủ thành của Aston Villa là bậc thầy của những tiểu xảo tâm lý trên chấm 11m. Sự hiện diện của "Dibu" Martinez là một lợi thế tinh thần khổng lồ cho Argentina. Tuyển Anh cần phải giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức nếu không muốn đối đầu với "cơn ác mộng" trên chấm phạt đền.

Argentina của năm 2026 là một tập thể đồng đều, nơi mỗi vị trí đều có thể tỏa sáng. Thomas Tuchel và các học trò không được phép chỉ nhìn vào Messi, bởi đằng sau người đội trưởng vĩ đại ấy là một quân đoàn thiện chiến sẵn sàng trừng phạt Tam Sư bất cứ lúc nào.