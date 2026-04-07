Bản nhạc lúc 5am

Bản nhạc lúc 5am
(một lần bên hồ nghe Dalat 5am)
Guitar góc hồ nho nhỏ
Ba nốt, bình minh phố nghiêng
Trôi theo lặng yên xa đó
Tan sóng Xuân Hương ưu phiền.
Sương sớm gõ nhịp bậc cửa
Muỗng lắc chạm ly… và dừng
Nhường giọng phiêu linh nhừa nhựa
Níu chân khách lạ, người dưng.
Người ngỡ mê, mê mà tỉnh
Thanh âm chậm, đợi điều chi
Vừa đến điệp khúc riêng mình
Rung cổ tay người nghệ sĩ.
Bóng cô độc quên, nhớ nhạc
Ngã năm Đại học bước qua
Trong lòng âm ư lời hát
Bay vào bình minh xóa nhòa.
Nắng lên đọng lại cung trầm
Nốt cao cuối cùng chưa viết
Người đi, phố núi ngủ thầm
Giai điệu mang theo... từ biệt.