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    Bản nhạc lúc 5am

    Nguyễn Thành Tài . 04/07/2026 04:00

    (một lần bên hồ nghe Dalat 5am)

    Guitar góc hồ nho nhỏ

    Ba nốt, bình minh phố nghiêng

    Trôi theo lặng yên xa đó

    Tan sóng Xuân Hương ưu phiền.

    Sương sớm gõ nhịp bậc cửa

    Muỗng lắc chạm ly… và dừng

    Nhường giọng phiêu linh nhừa nhựa

    Níu chân khách lạ, người dưng.

    Người ngỡ mê, mê mà tỉnh

    Thanh âm chậm, đợi điều chi

    Vừa đến điệp khúc riêng mình

    Rung cổ tay người nghệ sĩ.

    Bóng cô độc quên, nhớ nhạc

    Ngã năm Đại học bước qua

    Trong lòng âm ư lời hát

    Bay vào bình minh xóa nhòa.

    Nắng lên đọng lại cung trầm

    Nốt cao cuối cùng chưa viết

    Người đi, phố núi ngủ thầm

    Giai điệu mang theo... từ biệt.

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