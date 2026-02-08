Bàn phút 90 của Navarro định đoạt trận đấu, Colorado Rapids đứng thứ 10 còn Austin hạng 14 Tại Dick's Sporting Goods Park ở Denver, Colorado Rapids đánh bại Austin 1-0 nhờ bàn của Navarro ở phút 90. Colorado Rapids đứng thứ 10 với 22 điểm, còn Austin xếp thứ 14 với 17 điểm; suất đi tiếp của cả hai vẫn chưa được chốt khi bảng đấu chưa kết thúc.

Colorado Rapids 1 - 0 Austin Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Colorado Rapids tiếp đón Austin.

12' Colorado Rapids áp đảo từ đầu trận Phút 12 , Colorado Rapids đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 73 - 27 , liên tục dồn Austin về phần sân nhà. Sức ép được cụ thể hóa qua dứt điểm 4 - 0 và phạt góc 4 - 0 , trong khi Austin chủ yếu phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

24' Colorado Rapids áp đảo thế trận Phút 24, Colorado Rapids đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 67-33 và sức ép thể hiện qua 6-0 quả phạt góc. Austin chủ yếu lùi sâu chịu trận, dù khoảng cách dứt điểm mới là 4-3 và hai đội vẫn hòa 0-0.

36' Colorado Rapids áp đảo thế trận Đến phút 36', Colorado Rapids hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 74 - 26 và ưu thế phạt góc 6 - 0. Austin phải lùi sâu chịu sức ép, khi Colorado Rapids cũng dẫn về dứt điểm trúng đích 3 - 1, dù tỷ số vẫn đang là 0 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Colorado Rapids áp đảo sau giờ nghỉ Phút 49 , Colorado Rapids vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 74 - 26 và dẫn trước về dứt điểm 11 - 4 . Austin phải lùi sâu chống đỡ khi chủ nhà đã có 8 - 0 quả phạt góc, trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0 - 0.

58' Josh Atencio vào sân cho Colorado Rapids Phút 58', Josh Atencio vào sân thay Hamzat Ojediran. Colorado Rapids làm mới đội hình khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

61' Colorado Rapids áp đảo nhưng chưa ghi bàn Bước sang phút 61, Colorado Rapids đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 65 - 35 và tạo sức ép rõ rệt qua 11 - 6 pha dứt điểm. Austin phải lùi sâu chống đỡ, khi đối thủ đã hưởng 9 - 0 quả phạt góc, nhưng tỷ số vẫn là 0 - 0.

62' Donavan Phillip vào sân ở phút 62 Phút 62', Donavan Phillip vào sân thay Wayne Frederick. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, và sự thay đổi này diễn ra trong lúc Colorado Rapids đang tạo sức ép đáng kể.

62' Darren Yapi vào sân thay Dante Sealy Phút 62', Darren Yapi vào sân thay Dante Sealy. Sự điều chỉnh này mang đến thêm phương án cho đội bóng của anh trong phần còn lại của trận đấu.

64' Ilie Sánchez vào sân thay Owen Wolff Phút 64, Ilie Sánchez được tung vào sân thay Owen Wolff. Colorado Rapids đang tạo sức ép đáng kể, nên sự điều chỉnh này có thể giúp họ duy trì thế chủ động trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

64' Ervin Torres vào sân ở phút 64 Phút 64, Ervin Torres vào sân thay Facundo Torres khi Colorado Rapids và Austin vẫn đang hòa 0-0. Sự điều chỉnh này tiếp thêm phương án cho Colorado Rapids trong phần còn lại của trận đấu.

70' Ervin Torres nhận thẻ vàng ở phút 70 Phút 70, Ervin Torres nhận thẻ vàng khi Colorado Rapids và Austin vẫn hòa 0-0. Colorado Rapids đang tạo sức ép lớn hơn, nhưng thế bế tắc chưa được phá vỡ.

72' J. Rosales nhận thẻ vàng ở phút 72 Phút 72, J. Rosales nhận thẻ vàng. Colorado Rapids vẫn chưa thể chuyển ưu thế kiểm soát thành bàn thắng trong thế trận đang có tỷ số 0-0.

73' Colorado Rapids ép sân nghẹt thở Phút 73 , Colorado Rapids hoàn toàn chiếm thế chủ động trong thế trận hòa 0-0, với tỷ lệ cầm bóng 66 - 34 và số pha dứt điểm 15 - 7 . Austin đang phải lùi sâu chống đỡ khi đối thủ liên tục gây sức ép, thể hiện qua cách biệt phạt góc 9 - 0 .

74' Nelson vào sân thay Gallagher Phút 74, Jayden Nelson vào sân thay Jon Gallagher, trong nỗ lực tạo thêm khác biệt cho Colorado Rapids khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

74' Placheta vào sân, Sabovic rời sân Phút 74, Przemyslaw Placheta vào sân thay Besard Sabovic. Trận đấu vẫn đang giữ ở thế cân bằng với tỷ số 0-0, khi hai đội cần thêm đột biến trong những phút cuối.

80' Christian Ramirez vào sân, Vazquez rời trận Phút 80, Christian Ramirez vào sân thay Brandon Vazquez khi Colorado Rapids và Austin vẫn đang hòa 0-0. Sự điều chỉnh này có thể mang đến thêm sức sống cho những phút cuối trận.

85' Alex Harris vào sân ở phút 85 Phút 85, Alex Harris vào sân thay Reggie Cannon khi Colorado Rapids và Austin vẫn bất phân thắng bại. Nếu giữ tỷ số này, Colorado Rapids tạm đứng #13 với 19 điểm còn Austin ở #14 với 17 điểm, nhưng cục diện vẫn chưa được chốt.

85' Colorado Rapids thay người ở phút 85 Phút 85', Keegan Rosenberry vào sân thay Georgi Minoungou. Khi trận đấu vẫn giữ tỷ số 0-0, Colorado Rapids có thêm lựa chọn trong những phút cuối.

85' Colorado Rapids áp đảo trong thế hòa Phút 85, Colorado Rapids vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 65-35 và tạo sức ép rõ rệt qua 17-8 pha dứt điểm. Austin phải lùi sâu chịu trận khi đã để đối thủ hưởng tới 10-0 quả phạt góc, nhưng tỷ số vẫn là 0-0.

90+3' Myrto Uzuni nhận thẻ vàng muộn Phút 90+3, Myrto Uzuni nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Đây là một mốc cảnh cáo muộn khi trận đấu đang đi đến hồi kết.

90+4' Rafael Navarro sút phạt đền mở tỷ số Phút 90+4, Rafael Navarro lạnh lùng lập công trên chấm phạt đền, đưa Colorado Rapids vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, mở ra lợi thế đáng kể cho Colorado Rapids.

90+5' Rafael Navarro nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+5, Rafael Navarro nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Colorado Rapids đang dẫn 1-0 trước Austin, khiến mỗi tình huống lúc này đều diễn ra đầy căng thẳng.

97' Colorado Rapids hoàn toàn áp đảo Phút 97', Colorado Rapids vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng kiểm soát bóng 65-35 , tung ra 24-8 pha dứt điểm và hưởng 11-0 quả phạt góc. Austin gần như chỉ tập trung chống đỡ trước sức ép liên tục của đội chủ nhà.

KT Kết thúc: Colorado Rapids 1-0 Austin Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 10:37 02/08/2026

Đội hình chính thức Colorado Rapids Sơ đồ 4-3-3 Austin Sơ đồ 4-4-2 41 Nicolas Hansen 4 Reggie Cannon 6 Rob Holding 22 Lucas Herrington 5 Loïc Williams 8 Hamzat Ojediran 10 Paxten Aaronson 12 Josh Atencio 7 Dante Sealy 9 Rafael Navarro 77 Darren Yapi 1 Brad Stuver 17 Jon Gallagher 5 Oleksandr Svatok 4 Brendan Hines-Ike 29 Guilherme Biro 77 Przemyslaw Placheta 33 Owen Wolff 6 Ilie Sánchez 11 Facundo Torres 10 Myrto Uzuni 9 Brandon Vazquez Dự bị Colorado Rapids 2 Keegan Rosenberry 13 Wayne Frederick 16 Alex Harris 24 Noah Cobb 29 Miguel Navarro 31 Adam Beaudry 32 Donavan Phillip 33 Kosi Thompson 93 Georgi Minoungou Austin 7 Jayden Nelson 12 Damian Las 14 Besard Sabovic 20 Nicolás Dubersarsky 21 Christian Ramirez 23 Žan Kolmanič 30 J. Rosales 35 Mateja Djordjevic 38 Ervin Torres Cập nhật đội hình lúc 07:53 02/08/2026

Colorado Rapids Thống kê Austin 64% Kiểm soát bóng 36% 24 Dứt điểm 8 8 Trúng đích 2 11 Phạt góc 0 15 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật Rafael Navarro Colorado Rapids 1 bàn Brad Stuver Austin Điểm 8.07 Miguel Navarro Colorado Rapids Điểm 7.99 Paxten Aaronson Colorado Rapids Điểm 7.59 Loïc Williams Colorado Rapids Điểm 7.43 Reggie Cannon Colorado Rapids Điểm 7.31

Thông tin trận đấu

Colorado Rapids sẽ đối đầu Austin tại Dick's Sporting Goods Park lúc 08:30 ngày 02/08/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là cuộc so tài đáng chú ý giữa hai đội đang đứng liền kề trên bảng xếp hạng, với Colorado Rapids xếp hạng 13 và Austin đứng hạng 14.

Khoảng cách hiện tại chỉ là 2 điểm. Colorado Rapids có 19 điểm, còn Austin sở hữu 17 điểm. Vì vậy, kết quả trận đấu có thể tạo ra tác động trực tiếp đến tương quan giữa hai đội, dù dữ liệu hiện có chưa cho phép kết luận về những mục tiêu xa hơn.

Phong độ tạo ra thế trận giằng co

Colorado Rapids bước vào trận đấu với thành tích thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định, nhưng vẫn có khả năng giành chiến thắng trong giai đoạn gần đây.

Ngược lại, Austin chỉ thắng 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất. Đây là chuỗi phong độ kém tích cực hơn so với đối thủ. Đáng chú ý, Austin đã phải nhận thất bại ở 3 trận liên tiếp trước khi có sự thay đổi trong kết quả gần nhất. Dù vậy, một chiến thắng trong trận gần đây vẫn có thể mang lại điểm tựa tinh thần cho đội khách.

Sự khác biệt về phong độ là yếu tố Colorado Rapids có thể tận dụng, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, việc đội chủ nhà cũng để thua 3 trong 5 trận gần nhất cho thấy lợi thế này không đủ để bảo đảm một thế trận dễ dàng.

Đối đầu cân bằng

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Colorado Rapids thắng 2 trận và Austin cũng thắng 2 trận. Hai đội không có trận hòa nào trong giai đoạn này, phản ánh sự cân bằng về kết quả nhưng đồng thời cũng cho thấy các cuộc đối đầu thường phân định được đội giành chiến thắng.

Xu hướng này khiến trận đấu tại Dick's Sporting Goods Park có thể tiếp tục diễn ra với tính cạnh tranh cao. Colorado Rapids có cơ sở để tự tin nhờ lợi thế sân nhà và vị trí nhỉnh hơn, nhưng Austin vẫn sở hữu nền tảng đối đầu đủ tốt để không bị đánh giá thấp.

Cuộc đấu ở khu vực giữa bảng xếp hạng

Colorado Rapids đang đứng hạng 13 với 19 điểm, hơn Austin 2 điểm. Trong bối cảnh hai đội xếp liên tiếp, từng tình huống tranh chấp và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả chung cuộc.

Đội chủ nhà cần biến lợi thế sân bãi thành sức ép thực tế thay vì chỉ kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Austin phải tìm cách hạn chế những khoảng thời gian mất tập trung đã xuất hiện trong chuỗi 5 trận gần nhất. Nếu không cải thiện khả năng duy trì sự chắc chắn, đội khách có thể gặp khó trước một Colorado Rapids đang có thành tích tốt hơn về số trận thắng gần đây.

Điểm then chốt chiến thuật

Colorado Rapids nhiều khả năng sẽ muốn chủ động hơn nhờ lợi thế sân nhà. Cách tiếp cận hợp lý là gây sức ép đủ lớn để buộc Austin phải lùi sâu, đồng thời tránh đẩy đội hình lên quá cao và để lộ khoảng trống phía sau. Phong độ chưa ổn định của đội chủ nhà đòi hỏi họ phải cân bằng giữa khả năng tấn công và sự an toàn trong phòng ngự.

Với Austin, ưu tiên trước mắt có thể là giữ cự ly đội hình và kéo trận đấu vào thế giằng co. Sau chuỗi 4 thất bại trong 5 trận gần nhất, việc hạn chế sai lầm sẽ quan trọng không kém khả năng tạo ra cơ hội. Đội khách cũng cần tận dụng những thời điểm Colorado Rapids mất cân bằng khi dâng cao.

Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn các giai đoạn chuyển đổi. Colorado Rapids có lợi thế về vị trí, phong độ và sân thi đấu, nhưng Austin vẫn có thể tạo ra thế trận khó chịu nếu duy trì được sự chặt chẽ và khai thác hiệu quả những khoảng trống của đối thủ.

Nhận định

Colorado Rapids bước vào cuộc đối đầu với nhiều cơ sở tích cực hơn: đứng trên Austin 1 bậc, có nhiều hơn 2 điểm và thắng nhiều hơn đối thủ trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, thành tích đối đầu cân bằng cùng phong độ thất thường của đội chủ nhà khiến đây không phải trận đấu có thể xem nhẹ.

Austin cần một màn trình diễn kỷ luật để kéo dài cuộc đua, còn Colorado Rapids phải chứng minh rằng lợi thế sân nhà có thể chuyển hóa thành ưu thế trên sân. Nhìn chung, thế trận được dự báo sẽ cân bằng và giàu tính cạnh tranh, với khả năng kiểm soát sai lầm là yếu tố then chốt quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Colorado Rapids · 2 thắng 0 hòa Austin · 2 thắng Colorado Rapids 0 - 2 Austin AUS Austin 0 - 1 Colorado Rapids CR Austin 3 - 2 Colorado Rapids AUS Colorado Rapids 2 - 0 Austin CR

Colorado Rapids 5 trận gần nhất B T B B T 17 Trận 6-1-10 T-H-B 26 Ghi (TB 1.5) 25 Thủng lưới Austin 5 trận gần nhất B T B B B 17 Trận 4-5-8 T-H-B 22 Ghi (TB 1.3) 35 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 16 10 3 3 +21 33 T B T B H 2 Los Angeles FC 18 10 3 5 +16 33 B T T T T 3 SJ Earthquakes 17 10 3 4 +15 33 B B T B H … 12 San Diego 17 5 5 7 +3 20 T H B B T 13 Colorado Rapids 17 6 1 10 +1 19 T B B T B 14 Austin 17 4 5 8 -13 17 B B B T B 15 Sporting KC 17 4 2 11 -26 14 T B B T B

Tình hình lực lượng Colorado Rapids ✚ Theodore Ku-DiPietro (Shoulder Injury) ✚ Jackson Travis (Finger Injury) ✚ Wayne Frederick (Called Up To National Team) ✚ Zack Steffen (Unknown Injury) Austin Không có thông tin