Bàn thắng ở hiệp phụ giúp Iberia 1999 đánh bại Larne sau màn rượt đuổi kịch tính Pha lập công trong hiệp phụ của Sikharulashvili giúp Iberia 1999 đánh bại Larne với tỷ số 2-1 trên sân Mikheil Meskhis sakhelobis Stadioni, qua đó giành chiến thắng kịch tính trước sự bám đuổi quyết liệt từ đội khách.

Iberia 1999 2 - 1 Larne Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu Iberia 1999 tiếp đón Larne.

13' Iberia 1999 kiểm soát bóng 66-34 trước Larne Trải qua 13 phút đầu tiên, Iberia 1999 đang hoàn toàn chủ động thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 66-34 trước Larne. Sức ép liên tục giúp đội nhà chiếm ưu thế ở chỉ số phạt góc 3-1 , dù tỷ số vẫn chưa được mở với kết quả hòa 0-0.

25' Iberia 1999 áp đảo thế trận nhưng chưa thể ghi bàn Trôi qua 25 phút đầu tiên, Iberia 1999 là đội chủ động hơn khi sở hữu tỷ lệ cầm bóng 64 - 36 cùng sự vượt trội về số quả phạt góc 4 - 1 . Dù vậy, Larne vẫn phòng ngự kiên cường và mới là đội có cú dứt điểm duy nhất tính đến lúc này (chỉ số dứt điểm 0 - 1 ), duy trì tỷ số hòa 0 - 0.

37' Iberia 1999 ép sân nhưng chưa có bàn thắng Tính đến phút 37, Iberia 1999 hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 68 - 32 % cùng số lần phạt góc vượt trội 6 - 1 trước Larne. Dù đã tạo ra 2 - 0 cú dứt điểm trúng đích, đại diện chủ nhà vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc và tỷ số hiện tại là 0 - 0 .

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Iberia 1999 gia tăng áp lực đầu hiệp hai Bước sang phút 49, Iberia 1999 tiếp tục gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm bàn thắng khi kiểm soát bóng 69-31 so với Larne. Sự áp đảo của đội chủ nhà được cụ thể hóa qua chỉ số dứt điểm 5-1 (trúng đích 2-0) cùng 6-1 quả phạt góc, buộc đối thủ phải lùi sâu phòng ngự.

59' Sean Graham nhận thẻ vàng ở phút 59 Phút 59, Sean Graham đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong thế trận Larne đang chịu lép vế về chỉ số dứt điểm 6-2 trước Iberia 1999, tấm thẻ phạt này càng gia tăng áp lực cho hệ thống phòng ngự của đội khách.

61' Iberia 1999 dồn ép liên tục nhưng chưa thể ghi bàn Bước sang phút 61, Iberia 1999 tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 71 - 29 trước Larne. Áp lực khổng lồ được thể hiện qua chỉ số phạt góc 10 - 1 cùng 6 - 2 lần dứt điểm, tuy nhiên bảng điện tử vẫn đang dừng ở tỷ số 0 - 0 .

63' Jemali-Giorgi Jinjolava nhận thẻ vàng ở phút 63 Phút 63, trọng tài rút thẻ vàng phạt Jemali-Giorgi Jinjolava sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra giằng co và liên tục xuất hiện những pha va chạm đòi hỏi sự can thiệp từ vua áo đen.

65' Điều chỉnh nhân sự ở phút 65: Bartishvili thế chỗ Kutsia Ở phút 65, đội hình có sự thay đổi người khi Giorgi Kutsia rời sân nhường vị trí cho Andria Bartishvili . Đây là quyết định làm mới nhân sự nhằm mang đến làn gió mới cho lối chơi trong những phút tiếp theo.

65' Larne tung Paul O'Neill vào sân Phút 65, Paul O'Neill được tung vào sân thay thế cho Montel Gibson . Trong thế trận lép vấp khi chỉ số dứt điểm đang là 8 - 2 nghiêng về Iberia 1999, Larne kỳ vọng sự thay đổi trên hàng công sẽ giúp họ tạo ra đột biến khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

65' Larne thay người: James Simpson thế chỗ Ronan Doherty Phút 65, Larne đưa ra sự thay đổi nhân sự khi James Simpson được tung vào sân thay cho Ronan Doherty . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 0-0, đội khách kỳ vọng nhân tố mới này sẽ giúp cải thiện thế trận.

67' Nika Sikharulashvili nhận thẻ vàng ở phút 67 Phút 67, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Nika Sikharulashvili . Trận đấu đang trở nên căng thẳng với liên tiếp các tình huống phạm lỗi, dù Iberia 1999 vẫn đang kiểm soát hoàn toàn thế trận khi sở hữu tỷ lệ cầm bóng vượt trội 72 - 28 trước Larne.

73' Iberia 1999 áp đảo toàn diện nhưng chưa có bàn thắng Bước sang phút 73, Iberia 1999 hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng 73 - 27 và áp đảo ở chỉ số phạt góc 10 - 1 . Tuy nhiên, dù vượt trội ở số lần dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 3 - 0), họ vẫn chưa thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn mở tỷ số trước sự chống đỡ của Larne.

74' Vakho Bedoshvili khai thông bế tắc cho Iberia 1999 Phút 74, từ đường kiến tạo của Aleksandre Amisulashvili , Vakho Bedoshvili ghi bàn đưa Iberia 1999 vươn lên dẫn 1-0. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng thế trận ép sân dồn dập của đội chủ nhà khi họ hoàn toàn vượt trội với tỷ lệ cầm bóng 73-27 cùng 10-2 cú dứt điểm.

76' James Simpson gỡ hòa 1-1 chớp nhoáng cho Larne Chỉ 2 phút sau khi để thủng lưới, Larne đã lập tức đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 76 nhờ pha lập công của James Simpson . Bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 đến vô cùng bất ngờ trong bối cảnh đại diện Bắc Ireland chịu sức ép rất lớn và bị đối thủ lấn lướt về thế trận.

77' Phút 77: Ibrahim Alhassan vào sân thay Bakar Kardava Phút 77, sự thay đổi nhân sự được thực hiện khi Ibrahim Alhassan được tung vào sân để thế chỗ cho Bakar Kardava . Ngay sau khi tỷ số được quân bình 1-1, quyết định điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ đem lại sự tươi mới cho lối chơi trong khoảng thời gian còn lại.

77' Amiran Dzagania vào sân thay Vakho Bedoshvili Ở phút 77, ngay sau khi tỷ số được quân bình 1-1 , Amiran Dzagania đã được tung vào sân để thay thế cho Vakho Bedoshvili . Sự thay đổi nhân sự này kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho thế trận đang diễn ra rất sôi nổi.

78' Larne điều chỉnh nhân sự, Jordan McEneff vào sân Ở phút 78, Jordan McEneff được tung vào sân để thay thế cho Dylan Sloan . Ban huấn luyện Larne thực hiện sự thay đổi nhân sự ngay sau khi vừa có bàn gỡ hòa 1-1 để củng cố lại đội hình.

78' Phút 78: Josh Ukek vào sân thay Matthew Lusty Phút 78, Josh Ukek được tung vào sân thay thế cho Matthew Lusty . Ngay sau khi tỷ số trận đấu được quân bình 1-1, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức bật cho đội bóng trong những phút thi đấu còn lại.

84' Thẻ vàng cho Amiran Dzagania ở phút 84 Phút 84, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Amiran Dzagania . Trận đấu đang trôi về những phút cuối trong sức nóng ngày càng gia tăng sau khi tỷ số được quân bình 1-1.

85' Iberia 1999 ép sân dồn dập trong những phút cuối Tiến sát mốc phút 85, Iberia 1999 hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 72 - 28 cùng áp lực vượt trội từ 10 - 1 tình huống phạt góc. Dù đã tung ra 11 - 3 lần dứt điểm (4 - 1 trúng đích), họ vẫn chưa thể vượt lên khi Larne thi đấu vô cùng kiên cường để bảo vệ tỷ số hòa 1 - 1 .

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

91' Iberia 1999 thay người ở những phút bù giờ Ở phút 91, Nikoloz Botchorishvili được tung vào sân để thay thế cho Giorgi Kobuladze . Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 1-1, Iberia 1999 hy vọng sự bổ sung này sẽ mang lại làn gió mới cho những phút bù giờ cuối trận.

97' Sức nóng phút bù giờ, Jordan McEneff nhận thẻ vàng Phút 97, Jordan McEneff phải nhận thẻ vàng từ trọng tài trong những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, bầu không khí trên sân trôi về những giây cuối cùng với liên tiếp các pha tranh chấp vô cùng căng thẳng.

97' Iberia 1999 gia tăng sức ép ở phút bù giờ Bước sang phút 97', Iberia 1999 vẫn dồn toàn lực ép sân nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định khi áp đảo hoàn toàn về thời lượng cầm bóng 73 - 27 và chỉ số dứt điểm 12 - 3 . Dù chịu sức ép nghẹt thở cùng 11 - 1 quả phạt góc nghiêng về đối thủ, Larne vẫn căng mình chống đỡ để bảo vệ tỷ số hòa 1 - 1.

101' Larne rút Tomas Cosgrove, tung Logan Wallace vào sân Ở phút 101, Logan Wallace được tung vào sân để thay thế cho Tomas Cosgrove . Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong hiệp phụ khi trận đấu vẫn đang giữ tỷ số hòa 1-1 đầy căng thẳng.

102' Nika Sikharulashvili đưa Iberia 1999 vượt lên dẫn 2-1 Phút 102, Nika Sikharulashvili dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của Andria Bartishvili , nâng tỷ số lên 2-1 cho Iberia 1999. Pha lập công quan trọng trong hiệp phụ giúp Iberia 1999 tái lập thế dẫn bàn trước Larne sau thời gian dài gia tăng áp lực.

106' Larne nỗ lực tìm bàn gỡ với sự xuất hiện của Conor McKendry Phút 106, Larne thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Conor McKendry được tung vào sân để thế chỗ Sean Graham . Đang trong thế bị Iberia 1999 dẫn trước 2-1, đội khách buộc phải làm mới hàng công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ muộn màng ở hiệp phụ thứ hai.

107' Dan Bent nhận thẻ vàng ở phút 107 Phút 107, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Dan Bent . Trong thế bị Iberia 1999 dẫn trước 2-1 ở hiệp phụ, sự nôn nóng khiến các cầu thủ Larne liên tục phạm lỗi và phải nhận án phạt cá nhân.

109' Iberia 1999 áp đảo hoàn toàn ở hiệp phụ Bước sang phút 109, Iberia 1999 tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi duy trì lợi thế dẫn 2-1 trước Larne. Sự vượt trội được thể hiện rõ qua tỷ lệ cầm bóng 72-28 cùng số lần dứt điểm 15-3 (trúng đích 5-1). Áp lực dồn dập với chỉ số phạt góc 11-1 đang buộc Larne phải liên tục gồng mình chống đỡ.

112' Nikoloz Dadiani nhận thẻ vàng ở những phút cuối hiệp phụ Phút 112, Nikoloz Dadiani phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống can thiệp quyết liệt. Trận đấu đang trôi về những phút cuối của hiệp phụ thứ hai với bầu không khí ngày càng căng thẳng khi Iberia 1999 nỗ lực bảo vệ lợi thế dẫn 2-1 trước Larne.

115' Iberia 1999 thay người ở phút 115 Phút 115, Stephen Ende được tung vào sân thay cho Nika Sikharulashvili bên phía Iberia 1999. Trong bối cảnh trận đấu trôi về những phút cuối hiệp phụ và tỷ số đang là 2-1, sự điều chỉnh này giúp đội bóng củng cố thể lực để bảo vệ lợi thế mong mỏng.

115' Iberia 1999 thay người ở cuối hiệp phụ Phút 115, Iberia 1999 thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Eldar Kuliyev được tung vào sân thay thế cho Zviad Natchkebia . Khi thời gian thi đấu hiệp phụ không còn nhiều và tỷ số đang là 2-1, điều chỉnh này nhằm mang lại sự tươi mới cho đội hình để bảo toàn lợi thế.

KT Kết thúc: Iberia 1999 2-1 Larne Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 01:29 12/08/2026

Đội hình chính thức Iberia 1999 Sơ đồ 4-3-3 Larne Sơ đồ 4-3-3 31 Giorgi Makaridze 4 Vahid Selimovic 40 Giorgi Kobuladze 25 Aleksandre Amisulashvili 5 Jemali-Giorgi Jinjolava 6 Nikoloz Dadiani 27 Giorgi Kutsia 8 Bakar Kardava 19 Nika Sikharulashvili 10 Zviad Natchkebia 24 Vakho Bedoshvili 1 Rohan Ferguson 23 Tomas Cosgrove 3 Matt Ridley 26 Dan Bent 4 Aaron Donnelly 15 Ronan Doherty 6 Chris Gallagher 11 Sean Graham 25 Dylan Sloan 45 Montel Gibson 30 Matthew Lusty Dự bị Iberia 1999 1 Tornike Megrelishvili 9 Amiran Dzagania 11 Andria Bartishvili 14 Ibrahim Alhassan 16 Revaz Kurtanidze 17 Stephen Ende 23 Eldar Kuliyev 29 Lado Chikhradze 30 Nikoloz Botchorishvili Larne 2 Logan Wallace 7 Conor McKendry 8 Mark Randall 9 Paul O'Neill 14 Benji Magee 16 Jacob Carney 17 Josh Ukek 19 Kevin O'Hara 22 Jordan McEneff Cập nhật đội hình lúc 22:21 11/08/2026

Iberia 1999 Thống kê Larne 68% Kiểm soát bóng 32% 15 Dứt điểm 3 5 Trúng đích 1 11 Phạt góc 2 19 Phạm lỗi 27 1 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Nika Sikharulashvili Iberia 1999 1 bàn · 1 kiến tạo Vakho Bedoshvili Iberia 1999 1 bàn James Simpson Larne 1 bàn Nikoloz Dadiani Iberia 1999 1 kiến tạo · điểm 6.44

Căng thẳng cuộc đối đầu tại UEFA Europa League

Trận chạm trán giữa Iberia 1999 và Larne trong khuôn khổ UEFA Europa League diễn ra lúc 23:00 ngày 11/08/2026 trên sân vận động Mikheil Meskhis sakhelobis Stadioni hứa hẹn mang đến những diễn biến vô cùng hấp dẫn. Mọi ánh nhìn đang đổ dồn về cuộc đọ sức này khi cả hai câu lạc bộ đều mong muốn tạo ra lợi thế rõ ràng để khẳng định vị thế.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu

Lịch sử ghi nhận Iberia 1999 và Larne mới chỉ chạm trán nhau đúng 1 lần trong quá khứ. Trận đấu đó đã khép lại với kết quả hòa, khi không câu lạc bộ nào giành được chiến thắng. Kết quả này phản ánh sự tương đồng về trình độ cũng như sự thận trọng mà hai bên dành cho nhau trong lần đầu đụng độ.

Bên cạnh yếu tố lịch sử, việc được thi đấu tại thánh địa Mikheil Meskhis sakhelobis Stadioni sẽ mang đến lợi thế tinh thần đáng kể cho đại diện Georgia là Iberia 1999. Tuy nhiên, Larne cũng cho thấy họ là một đối thủ đầy ngổn ngáo và không dễ bị khuất phục nhờ lối chơi kỷ luật.

Cục diện chiến thuật và kỳ vọng

Đứng trước cuộc tái đấu có tính chất quan trọng tại đấu trường châu lục, cả hai HLV chắc chắn sẽ áp dụng những phương án chiến thuật cẩn trọng. Lối chơi chặt chẽ kết hợp với khả năng tận dụng các tình huống cố định có thể trở thành chìa khóa để giải quyết thế bế tắc.

Nhìn chung, sự cân bằng từ trận hòa duy nhất trong quá khứ dự báo một thế trận giằng co và đầy tính tính toán. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội hiếm hoi xuất hiện trên sân nhiều khả năng sẽ chiếm trọn lợi thế.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Iberia 1999 · 0 thắng 1 hòa Larne · 0 thắng Larne 0 - 0 Iberia 1999 Hòa

Iberia 1999 5 trận gần nhất H H B H T Larne 5 trận gần nhất H B B T T

Tình hình lực lượng Iberia 1999 ✚ Vakho Bedoshvili (Unknown Injury) ✚ Lucas Café (Unknown Injury) ✚ Sebastián Figueredo (No Eligibility) Larne ✚ Conor McKendry (Red Card Suspension) ✚ Paul O'Neill (Red Card Suspension) ✚ Aaron Donnelly (Red Card Suspension)