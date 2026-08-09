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    Bàn thắng phút 87 giúp GIL Vicente hạ Rio Ave ngày ra quân Primeira Liga

    Đại Ngàn09/08/2026 21:51

    Pha lập công muộn của Hernandez ở phút 87 giúp GIL Vicente giành chiến thắng 1-0 trước Rio Ave trên sân Estádio Cidade de Barcelos tại vòng 1 Primeira Liga. Kết quả này giúp GIL Vicente có khởi đầu thuận lợi với 3 điểm trọn vẹn, trong khi Rio Ave phải chịu thất bại cay đắng ngay trận mở màn.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận GIL Vicente 1-0 Rio Ave: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    GIL Vicente1 - 0Rio AveKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      GIL Vicente tiếp đón Rio Ave.

    • 14'GIL Vicente kiểm soát bóng vượt trội

      Nhập cuộc chủ động, GIL Vicente đang kiểm soát thế trận tốt hơn với tỷ lệ cầm bóng 62% - 38% trước Rio Ave. Dù vậy, nhịp độ trận đấu trôi qua khá chặt chẽ khi chỉ số dứt điểm trúng đích của cả hai đội vẫn đang ở mức 0 - 0.

    • 19'GIL Vicente thay người sớm: D. Moreira thế chỗ Weverson

      Phút 19, GIL Vicente sớm đưa ra sự thay đổi nhân sự khi D. Moreira được tung vào sân để thay thế cho Weverson. Khi tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo nên sự khác biệt trong thế trận giằng co.

    • 26'Rio Ave điều chỉnh nhân sự sớm ở phút 26

      Ngay ở phút 26, Rio Ave đã có sự thay đổi người đầu tiên trên sân. T. Monteiro được tung vào sân để thay thế vị trí của Ryan Guilherme.

    • 28'Thế trận bế tắc sau gần nửa hiệp một

      Bước sang phút 28, GIL Vicente và Rio Ave vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0. Dù nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 52% - 48%, đội chủ nhà cùng đối thủ thi đấu khá thận trọng với tổng số dứt điểm 1-2 (trúng đích 0-0). Thế trận cũng gián đoạn nhiều bởi sự quyết liệt của GIL Vicente khi chỉ số phạm lỗi đang là 4-0.

    • 32'F. Caseres nhận thẻ vàng ở phút 32

      Phút 32, F. Caseres bên phía GIL Vicente đã phải nhận thẻ vàng sau một tình huống can thiệp trái phép. Trận đấu trên sân Estádio Cidade de Barcelos vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0 khi hai đội đều chưa tung ra cú sút trúng đích nào.

    • 42'Rio Ave tỏ ra nguy hiểm dù cầm bóng ít hơn

      Tiến gần tới giờ nghỉ, Gil Vicente nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng với tỷ lệ 61% - 39% nhưng tỏ ra khá bế tắc. Ngược lại, Rio Ave chơi rình rập hiệu quả hơn khi sở hữu thống kê dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 1), buộc đội chủ nhà phải có tới 6 - 1 lần phạm lỗi để cắt đứt các đợt lên bóng.

    • 45+4'N. Abbey nhận thẻ vàng ở phút bù giờ hiệp một

      Phút 45+4', cầu thủ N. Abbey bên phía Rio Ave phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Hiệp một khép lại trong thế trận giằng co căng thẳng khi GIL Vicente và Rio Ave vẫn hòa nhau với tỷ số 0-0.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 47'Thẻ đỏ cho A. Ntoi, Rio Ave mất người sớm ở hiệp hai

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, A. Ntoi bên phía Rio Ave đã phải nhận thẻ đỏ rời sân. Thi đấu thiếu người sẽ là bất lợi rất lớn cho đội khách trong phần còn lại của trận đấu khi tỷ số đang là 0-0.

    • 50'Rio Ave điều chỉnh nhân sự sau tấm thẻ đỏ

      Phút 50, ban huấn luyện Rio Ave rút R. Galcik ra nghỉ để nhường chỗ cho T. Nikitscher. Trong thế thiếu người sau tấm thẻ đỏ ở phút 47, đội khách buộc phải có những tính toán nhân sự để củng cố lại đội hình khi tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0.

    • 55'Gil Vicente giữ bóng nhiều, Rio Ave tạo sóng gió

      Bước sang phút 55, Gil Vicente nỗ lực làm chủ cuộc chơi với thời lượng cầm bóng 63% - 37%, nhưng đội khách mới là bên tỏ ra nguy hiểm hơn ở các tình huống phản công. Rio Ave đã tạo ra số lần dứt điểm 2 - 4 cùng 1 - 2 quả phạt góc nhỉnh hơn, trong khi sự sốt ruột khiến đội chủ nhà có số lần phạm lỗi 9 - 4 trong thế trận hòa 0 - 0.

    • 65'GIL Vicente tung J. Silva vào sân tìm bàn thắng

      Phút 65, đội chủ nhà GIL Vicente quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung J. Silva vào sân thế chỗ cho D. Moreira. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 và đối thủ chơi thiếu người từ đầu hiệp hai, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp GIL Vicente gia tăng sức ép để khai thông thế bế tắc.

    • 65'GIL Vicente tung Ze Carlos vào sân thay F. Caseres

      Phút 65, GIL Vicente thực hiện sự thay đổi người khi Ze Carlos được tung vào sân thế chỗ F. Caseres. Đây là quyết định hợp lý của đội chủ nhà khi F. Caseres đã nhận một thẻ vàng ở phút 32, đồng thời GIL Vicente đang cần tăng cường sức ép để phá vỡ thế bế tắc 0-0 trong bối cảnh được chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ của A. Ntoi bên phía Rio Ave.

    • 68'Gil Vicente nhỉnh hơn kiểm soát bóng, thế trận giằng co

      Bước sang phút 68, Gil Vicente nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 59% - 41%, nhưng chưa thể tạo nên sự khác biệt. Ở chiều ngược lại, Rio Ave chơi rình rập và đã sở hữu 4 - 5 cú dứt điểm, dù chỉ số trúng đích của hai bên vẫn đang là 1 - 1. Sự quyết liệt của đội chủ nhà cũng thể hiện qua chỉ số phạm lỗi 11 - 4, trong bối cảnh hai đội vẫn duy trì tỷ số 0 - 0.

    • 76'GIL Vicente làm mới hàng công ở phút 76

      Phút 76, GIL Vicente thực hiện sự thay đổi người khi H. Hernandez vào sân thế chỗ của A. Lausen. Dù kiểm soát bóng 62% - 38% và thi đấu hơn người từ đầu hiệp hai, đội chủ nhà vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc khi tỷ số đang là 0-0.

    • 76'GIL Vicente tung T. Toure vào sân làm mới hàng công

      Phút 76, GIL Vicente thực hiện sự thay đổi người khi T. Toure vào sân thế chỗ cho G. Pinto Martins. Trong thế trận nhỉnh hơn với 62% - 38% thời lượng kiểm soát bóng và thi đấu hơn người, đội chủ nhà đang rất cần làn gió mới để khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

    • 81'GIL Vicente áp đảo kiểm soát nhưng thiếu sắc bén

      Tiến về phút 81, GIL Vicente vẫn nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng 62% - 38% cùng 8 - 5 lần dứt điểm. Dù vậy, hiệu quả tấn công của cả hai đội vẫn rất hạn chế khi mỗi bên mới chỉ có 1 - 1 cú sút trúng đích. Trận đấu trôi về những phút cuối trong bối cảnh bị xé nhỏ bởi số lần phạm lỗi lên tới 12 - 4.

    • 83'Rio Ave làm mới hàng công ở những phút cuối

      Phút 83, Rio Ave có sự thay đổi người khi D. Spikic được tung vào sân thay thế cho Diogo Bezerra. Thi đấu thiếu người từ đầu hiệp hai, đội khách đang nỗ lực duy trì sự tập trung để bảo toàn tỷ số 0-0 trước sức ép của đội chủ nhà.

    • 83'Rio Ave điều chỉnh nhân sự ở phút 83

      Phút 83, Rio Ave thực hiện sự thay đổi người khi M. Vrousai được tung vào sân thay cho J. Blesa. Trong bối cảnh phải chơi thiếu người từ phút 47 sau tấm thẻ đỏ của A. Ntoi, đội khách đang nỗ lực gia cố lực lượng để bảo vệ tỷ số 0-0 trước sức ép từ GIL Vicente.

    • 83'Rio Ave tung J. Brabec vào sân thay D. Nascimento

      Phút 83, Rio Ave quyết định thực hiện sự thay đổi người khi J. Brabec vào sân thế chỗ D. Nascimento. Phải chơi thiếu người từ phút 47 do tấm thẻ đỏ của A. Ntoi, sự bổ sung nhân sự này nhằm tiếp thêm năng lượng cho đội khách trong những phút thi đấu cuối trận.

    • 85'J. Brabec nhận thẻ vàng ở phút 85

      Phút 85, J. Brabec bên phía Rio Ave bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Thi đấu trong thế thiếu người từ đầu hiệp hai sau tấm thẻ đỏ của A. Ntoi, Rio Ave liên tục phải căng mình chống đỡ và vướng phải các án phạt từ trọng tài.

    • 87'H. Hernandez mở tỷ số cho GIL Vicente trên chấm phạt đền

      Phút 87, H. Hernandez thực hiện thành công quả phạt đền để mở tỷ số 1-0 cho GIL Vicente. Tận dụng lợi thế chơi hơn người trong suốt hiệp hai, đội chủ nhà cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc bằng bàn thắng quý giá ở những phút cuối trận.

    • 90+1'G. Liavas nhận thẻ vàng ở những phút bù giờ

      Phút 90+1', trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo G. Liavas bên phía Rio Ave. Việc chơi thiếu người từ đầu hiệp hai và vừa bị dẫn 1-0 khiến đội khách rơi vào thế ức chế và liên tục phạm lỗi trong khoảng thời gian bù giờ.

    • 90+8'GIL Vicente nhận thẻ vàng ở phút bù giờ 90+8

      Phút 90+8', trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo một cầu thủ bên phía GIL Vicente. Đội chủ nhà vẫn đang dốc sức bảo vệ lợi thế dẫn trước 1-0 trong những giây cuối cùng của trận đấu.

    • KTKết thúc: GIL Vicente 1-0 Rio Ave

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

    Cập nhật lúc 04:32 10/08/2026

    Đội hình chính thức
    GIL Vicente
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis Pinto
    Rio Ave
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sotiris Sylaidopoulos
    30
    Lucão
    47
    Ricardo Esgaio
    4
    Marvin Elimbi Gilbert
    39
    Jonathan Buatu
    26
    Weverson
    12
    Andreas Lausen
    5
    Facundo Cáseres
    20
    Gil Martins
    10
    Santi García
    11
    Joelson Fernandes
    29
    Carlos Eduardo
    99
    Ennio Van Der Gouw
    54
    Georgios Liavas
    23
    Francisco Petrasso
    39
    Gustavo Mancha
    6
    Nelson Abbey
    90
    Diogo Nascimento
    5
    Andreas Ndoj
    8
    Ryan Guilherme
    30
    Roland Galčík
    11
    Jalen Blesa
    7
    Diogo Bezerra
    Dự bị
    GIL Vicente
    1 Andre Picornell44 Tiago Ferreira45 David Moreira3 Antonio Espigares2 José Silva6 Zé Carlos7 Tidjany Touré32 Martin Fernández86 Diogo Prioste
    Rio Ave
    22 Kevin Chamorro63 Julien Lomboto68 Caike14 Jakub Brabec17 Marios Vrousai44 Tamás Nikitscher79 Miguel Patricío70 Antoine Wenck25 Rafael Lobato
    Cập nhật đội hình lúc 02:00 10/08/2026
    GIL VicenteThống kêRio Ave
    64%
    Kiểm soát bóng
    36%
    11
    Dứt điểm
    6
    3
    Trúng đích
    2
    4
    Phạt góc
    2
    14
    Phạm lỗi
    8
    2
    Việt vị
    0
    2
    Thủ môn cứu thua
    2
    Cầu thủ nổi bật
    Héctor Hernández
    Héctor Hernández
    GIL Vicente
    1 bàn
    Ricardo Esgaio
    Ricardo Esgaio
    GIL Vicente
    Điểm 7.7
    Jonathan Buatu
    Jonathan Buatu
    GIL Vicente
    Điểm 7.3
    Ennio Van Der Gouw
    Ennio Van Der Gouw
    Rio Ave
    Điểm 7.3
    Santi García
    Santi García
    GIL Vicente
    Điểm 7.2
    Zé Carlos
    Zé Carlos
    GIL Vicente
    Điểm 7.2

    02h30 ngày 10/08/2026 - Giải VĐQG Bồ Đào Nha (Primeira Liga)

    GIL Vicente sẽ chạm trán Rio Ave trong khuôn khổ giải VĐQG Bồ Đào Nha (Primeira Liga) diễn ra lúc 02h30 ngày 10/08/2026. Đây là cuộc đọ sức nhận được nhiều sự chú ý khi hai đội bóng có tiềm lực tương đương chuẩn bị bước vào màn tranh tài đầy tính tính toán.

    Vị trí trên bảng xếp hạng và tương quan lực lượng

    Trải qua những chuyển động khởi đầu, GIL Vicente hiện đang xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Primeira Liga với 0 điểm. Ở phía đối diện, Rio Ave bám đuổi ngay sát phía sau ở vị trí thứ 9 và cũng có 0 điểm.

    Sự tương đồng về chỉ số trên bảng xếp hạng phản ánh cả hai đội bóng đang đứng ở cùng vạch xuất phát. Yếu tố này đòi hỏi hai câu lạc bộ phải thi đấu tập trung cao độ nếu muốn tạo ra sự khác biệt trong cuộc so tài sắp tới.

    Thành tích đối đầu nghiêng về chủ nhà

    Mặc dù đứng sát nhau trên bảng xếp hạng, lịch sử chạm trán gần đây lại mang đến lợi thế tinh thần nhất định cho đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, GIL Vicente giành được 1 chiến thắng và hòa 4 trận, trong khi Rio Ave chưa có được chiến thắng nào.

    Việc 4 trong số 5 trận đấu gần đây kết thúc với kết quả hòa phản ánh lối chơi giằng co và sự cẩn trọng thường thấy mỗi khi hai đội đụng độ. Rio Ave chưa từng giành chiến thắng trong chuỗi trận này, điều đó buộc họ phải thể hiện quyết tâm lớn hơn nếu muốn thay đổi cục diện.

    Nhận định cục diện trận đấu

    Bên cạnh lợi thế đối đầu nhỉnh hơn, GIL Vicente sẽ nỗ lực phát huy sự chủ động để tìm kiếm kết quả thuận lợi. Tuy nhiên, với việc cả hai đội luôn thể hiện sự giằng co trong các lần giáp mặt trước đây, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ với sự chủ đạo đến từ sự thận trọng của cả hai bên.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    GIL Vicente · 1 thắng4 hòaRio Ave · 0 thắng
    04/05/2026
    Rio Ave
    0 - 0
    GIL Vicente
    Hòa
    21/12/2025
    GIL Vicente
    2 - 2
    Rio Ave
    Hòa
    02/08/2025
    GIL Vicente
    3 - 1
    Rio Ave
    GV
    17/05/2025
    Rio Ave
    1 - 1
    GIL Vicente
    Hòa
    07/01/2025
    GIL Vicente
    1 - 1
    Rio Ave
    Hòa
    GIL Vicente
    5 trận gần nhất
    HTHBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Rio Ave
    5 trận gần nhất
    THTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Maritimo1100+13T
    2Arouca1100+13T
    3Sporting CP101001H
    7Guimaraes1001-10B
    8GIL Vicente000000
    9Rio Ave000000
    10Santa Clara000000

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Bàn thắng phút 87 giúp GIL Vicente hạ Rio Ave ngày ra quân Primeira Liga
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