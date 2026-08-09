68' Gil Vicente nhỉnh hơn kiểm soát bóng, thế trận giằng co

Bước sang phút 68, Gil Vicente nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 59% - 41%, nhưng chưa thể tạo nên sự khác biệt. Ở chiều ngược lại, Rio Ave chơi rình rập và đã sở hữu 4 - 5 cú dứt điểm, dù chỉ số trúng đích của hai bên vẫn đang là 1 - 1. Sự quyết liệt của đội chủ nhà cũng thể hiện qua chỉ số phạm lỗi 11 - 4, trong bối cảnh hai đội vẫn duy trì tỷ số 0 - 0.