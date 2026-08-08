76' Crawley Town thay người, K. Gordon rời sân nhường chỗ cho O. Mrisho

Phút 76, Crawley Town có sự thay đổi nhân sự khi O. Mrisho được tung vào sân để thế chỗ cho K. Gordon. Đây là quyết định điều chỉnh hợp lý của ban huấn luyện đội khách, nhất là khi Gordon trước đó đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 67.