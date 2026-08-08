Bàn thắng phút 90 giúp Watford đi tiếp, Crawley Town dừng bước ở League Cup
Pha lập công muộn của Bola ở phút 90 giúp Watford đánh bại Crawley Town 1-0 trên sân Vicarage Road tại Round of 128 League Cup. Kết quả này đưa Watford giành vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi Crawley Town chính thức bị loại.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Watford tiếp đón Crawley Town.
- 14'Watford ép sân Crawley Town trong 14 phút đầu
Trôi qua 14 phút thi đấu, Watford đang tạo ra thế trận chủ động với tỷ lệ cầm bóng 66% - 34%. Đội chủ nhà liên tục gia tăng áp lực và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), trong khi Crawley Town buộc phải lùi sâu phòng ngự.
- 24'E. Bove nhận thẻ vàng ở phút 24
Phút 24, E. Bove bên phía Watford phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Dù đội chủ nhà đang ép sân Crawley Town với tỷ số 0-0 cùng chỉ số dứt điểm 6-0, chiếc thẻ phạt này đòi hỏi họ phải thi đấu cẩn trọng hơn trong thời gian còn lại.
- 27'Watford áp đảo nhưng chưa thể bứt phá
Trôi qua 27 phút thi đấu, Watford đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 61% - 39% và liên tục dồn ép đối thủ. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 6-0 (trúng đích 3-0) cùng 5-0 phạt góc, nhưng bàn mở tỷ số vẫn chưa đến.
- 40'Watford gia tăng sức ép trước giờ nghỉ
Bước sang phút 40, Watford hoàn toàn nắm thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 58% - 42% và áp đảo 5 - 0 về phạt góc. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương với 8 - 3 cú dứt điểm (trúng đích 4 - 2), nhưng bảng tỷ số vẫn đang dừng ở mức 0 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Watford tung A. Nabizada vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Watford quyết định điều chỉnh nhân sự khi A. Nabizada được tung vào sân thay cho K. Baah. Dù tạo ra sức ép lớn trên sân Vicarage Road, đội chủ nhà vẫn đang bị Crawley Town cầm hòa 0-0 và cần làn gió mới để khai thông thế bế tắc.
- 53'Watford dồn ép toàn diện nhưng chưa thể mở tỷ số
Bước sang phút 53, Watford tiếp tục duy trì thế trận dồn ép nghẹt thở trước Crawley Town dù tỷ số vẫn chưa được mở 0-0. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng 61% - 39%, kiểm soát chỉ số dứt điểm 17 - 5 (trúng đích 6 - 3) và hưởng phạt góc 9 - 0. Crawley Town đang phải căng mình chịu trận và vất vả bảo vệ mành lưới với sự chênh lệch ở chỉ số cứu thua 3 - 6.
- 56'Crawley Town tung O. Aderoju vào sân
Ở phút 56, Crawley Town quyết định có sự thay đổi nhân sự khi O. Aderoju được tung vào sân để thế chỗ cho G. Di Biase. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 dù chịu nhiều sức ép từ Watford, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp lối chơi khởi sắc hơn.
- 62'Thẻ vàng cho C. Barker bên phía Crawley Town
Phút 62, trọng tài rút thẻ vàng phạt C. Barker bên phía Crawley Town sau một tình huống phạm lỗi. Chiếc thẻ phạt này buộc cầu thủ của đội khách phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu tại Vicarage Road.
- 63'I. Bravo bên phía Watford nhận thẻ vàng ở phút 63
Phút 63, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo I. Bravo bên phía Watford sau tình huống phạm lỗi. Bầu không khí trên sân Vicarage Road đang trở nên khá căng thẳng khi đây đã là tấm thẻ vàng thứ hai của đội chủ nhà kể từ sau E. Bove ở phút 24.
- 64'Crawley Town tung O. Kamara vào sân làm mới đội hình
Phút 64, ban huấn luyện Crawley Town quyết định tung O. Kamara vào sân để thay thế cho M. Ebiowei. Trong bối cảnh tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới giúp đội khách gia tăng sức chống đỡ trước áp lực từ phía đội chủ nhà.
- 67'K. Gordon bên phía Crawley Town nhận thẻ vàng
Trọng tài tiếp tục rút thẻ cảnh cáo ở phút 67, lần này người phải nhận thẻ vàng là K. Gordon bên phía Crawley Town. Trận đấu tại Vicarage Road đang diễn ra tương đối căng thẳng khi liên tiếp các án phạt được trọng tài rút ra cho cả hai đội.
- 67'Watford ép sân dồn dập nhưng chưa thể ghi bàn
Bước sang phút 67, Watford đang tạo ra sức ép dồn dập nhằm khai thông thế bế tắc khi sở hữu thời lượng cầm bóng 62% - 38%. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn với 24 - 5 cú dứt điểm cùng chỉ số phạt góc vượt trội 10 - 1, nhưng trận đấu vẫn duy trì tỷ số 0 - 0 trước sự tập trung của hàng thủ Crawley Town.
- 68'Watford điều chỉnh nhân sự: Kayembe vào sân
Phút 68, Watford có sự thay đổi người khi E. Kayembe được tung vào sân để thay thế cho E. Bove. Đây là quyết định hợp lý của ban huấn luyện đội chủ sân Vicarage Road nhằm gia cố tuyến giữa và tránh rủi ro khi Bove đã phải nhận một thẻ vàng trước đó.
- 68'Watford làm mới hàng công, M. Doumbia vào sân
Phút 68, Watford quyết định đưa ra sự thay đổi nhân sự đầu tiên trên hàng công khi M. Doumbia được tung vào sân thay thế cho L. Kjerrumgaard. Sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ sân Vicarage Road tạo ra làn gió mới trong lối chơi ở chặng đường còn lại của trận đấu.
- 69'Watford rút I. Bravo rời sân, tung M. Payero vào thay
Phút 69, Watford quyết định thực hiện sự thay đổi người khi đưa M. Payero vào sân thế chỗ I. Bravo, cầu thủ đã dính thẻ vàng ít phút trước đó. Đội chủ nhà vẫn đang thi đấu lấn lướt khi tung ra tới 26-6 cú dứt điểm, nhưng tỷ số trận đấu với Crawley Town vẫn đang dừng ở mức 0-0.
- 76'Crawley Town điều chỉnh nhân sự ở phút 76
Phút 76, Crawley Town quyết định có sự thay đổi người khi P. Arganese-McDermott được tung vào sân thay thế cho A. Odimayo. Đội khách kỳ vọng nhân tố mới này sẽ giúp gia tăng thể lực và củng cố đội hình trong khoảng thời gian cuối trận.
- 76'Crawley Town thay người, K. Gordon rời sân nhường chỗ cho O. Mrisho
Phút 76, Crawley Town có sự thay đổi nhân sự khi O. Mrisho được tung vào sân để thế chỗ cho K. Gordon. Đây là quyết định điều chỉnh hợp lý của ban huấn luyện đội khách, nhất là khi Gordon trước đó đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 67.
- 76'Crawley Town điều chỉnh nhân sự: J. Russell thế chỗ A. Adeyemo
Ở phút 76, Crawley Town thực hiện sự thay đổi người. Cầu thủ J. Russell được tung vào sân để thay thế cho A. Adeyemo, qua đó bổ sung năng lượng mới cho đội khách trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 77'Watford tung R. Vata vào sân tìm bàn khai thông bế tắc
Phút 77, Watford quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung R. Vata vào sân thay thế cho O. Maamma. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, sự xuất hiện của R. Vata được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công đội chủ nhà ở những phút cuối trận.
- 80'Watford dồn ép toàn diện nhưng chưa thể ghi bàn
Bước sang phút 80, Watford vẫn đang tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương với tỷ lệ cầm bóng 61% - 39%. Đội chủ nhà tỏ ra áp đảo hoàn toàn khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm 27 - 8 cùng 11 - 1 quả phạt góc, nhưng hàng thủ Crawley Town vẫn đang lăn xả để giữ tỷ số 0 - 0.
- 90+7'Thẻ vàng cho O. Aderoju ở phút 90+7
Ở phút 90+7, O. Aderoju bên phía Crawley Town đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây là chiếc thẻ phạt thứ ba của đội khách trong trận đấu đầy căng thẳng trên sân Vicarage Road.
- 90+9'M. Bola xé lưới Crawley Town ở phút 90+9
Phút 90+9', M. Bola dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho Watford trước Crawley Town. Bàn thắng muộn màng là phần thưởng xứng đáng cho đội chủ sân Vicarage Road sau sức ép dồn dập tạo ra trong suốt thời gian thi đấu.
- KTKết thúc: Watford 1-0 Crawley Town
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 23:06 08/08/2026
Trận đối đầu giữa Watford và Crawley Town trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup sẽ chính thức diễn ra lúc 21:00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Vicarage Road. Với tính chất đặc trưng của một trận đấu loại trực tiếp, tấm vé đi tiếp là mục tiêu tối thượng mà cả hai đội bóng đều hướng tới.
Thách thức loại trực tiếp tại Vicarage Road
Cuộc so tài tại EFL Cup lần này mang ý nghĩa sinh tử khi áp dụng thể thức loại trực tiếp. Đội giành chiến thắng sẽ giành quyền vào vòng tiếp theo, trong khi đội thất bại sẽ ngay lập tức dừng bước mà không có cơ hội sửa sai.
Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Vicarage Road mang lại lợi thế không nhỏ về mặt tinh thần cho Watford. Điểm tựa sân nhà luôn là cơ sở quan trọng giúp các đội bóng chủ động thiết lập thế trận và tạo sức ép lên đối thủ ngay từ những phút đầu tiên.
Sự chuẩn bị và phong độ của hai đội
Bên phía đối diện, Crawley Town bước vào cuộc chạm trán này với tâm lý tự tin sau khi vừa giành chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Cụ thể, đội khách đã có được 1 trận thắng trong bước chạy đà vừa qua, tạo đà tâm lý thuận lợi cho chuyến làm khách sắp tới.
Bên cạnh đó, tính chất giằng co của một trận cúp knock-out đòi hỏi cả Watford lẫn Crawley Town phải duy trì sự tập trung tối đa ở hàng phòng ngự. Bất kỳ sai lầm cá nhân nào cũng có thể khiến một trong hai đội phải trả giá đắt.
Dự đoán diễn biến chiến thuật
Do đây là trận đấu không có cơ hội sửa sai, hai đội nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự tính toán kỹ lưỡng. Watford với ưu thế sân nhà có thể sẽ nỗ lực kiểm soát thế trận để tìm kiếm bàn mở tỷ số, trong khi Crawley Town hứa hẹn sẽ tận dụng sự hưng phấn từ chiến thắng gần đây để tổ chức những đòn phản công sắc bén.
Nhìn chung, màn đọ sức trên sân Vicarage Road hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến hấp dẫn đúng với tính chất bất ngờ của sân chơi EFL Cup.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)