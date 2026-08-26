Thể thao 360 Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 mới nhất: Đình Bắc, Xuân Son cùng 5 bàn, chia sẻ ngôi đầu Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 mới nhất khép lại với Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son cùng có 5 bàn. Không cầu thủ nào vượt qua bộ đôi tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik hòa Thái Lan 2-2 và thắng chung cuộc 4-2.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 mới nhất

Sau khi trận chung kết lượt về Việt Nam - Thái Lan khép lại, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son vẫn cùng đứng đầu cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2026 với 5 pha lập công.

Teerasak Poeiphimai không ghi bàn trong trận đấu cuối cùng và dừng ở mốc 4. Yotsakorn Burapha là cầu thủ duy nhất trong nhóm đầu cải thiện thành tích khi ghi bàn mở tỉ số cho Thái Lan, qua đó nâng tổng số bàn lên 3.

Hạng tạm tính Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 1 Nguyễn Đình Bắc Việt Nam 5 1 Nguyễn Xuân Son Việt Nam 5 3 Win Naing Tun Myanmar 4 3 Teerasak Poeiphimai Thái Lan 4 3 Ilhan Fandi Singapore 4 3 Mitchell Lee Baker Indonesia 4 7 Kakana Khamyok Thái Lan 3 7 Paulo Josue Malaysia 3 7 Than Paing Myanmar 3 7 Yotsakorn Burapha Thái Lan 3

Bảng được cập nhật thủ công sau trận chung kết lượt về Việt Nam vs Thái Lan. Số liệu trên trang thống kê có thể cần thêm thời gian để đồng bộ đầy đủ sau khi giải đấu khép lại.

Đình Bắc và Xuân Son cùng kết thúc giải với 5 bàn

Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son bước vào trận cuối cùng của AFF Cup 2026 với cùng 5 pha lập công, tạo nên cuộc cạnh tranh nội bộ đáng chú ý của tuyển Việt Nam.

Đình Bắc có cơ hội vượt lên ngay trong hiệp một. Phút 7, Hoàng Hên xử lý khéo léo để mở ra đợt tấn công nhưng tiền đạo số 7 chậm một nhịp và không thể dứt điểm thuận lợi.

Đến phút 18, Đình Bắc đột phá vào vòng cấm rồi tung cú sút bằng chân trái. Bóng đi chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Chatchai.

Xuân Son cũng có cơ hội trong hiệp hai. Phút 57, tiền đạo này tung người thực hiện pha vô lê nhưng không tiếp xúc bóng như ý nên cú dứt điểm không tạo ra nguy hiểm.

Không có thêm bàn thắng trong thời gian còn lại, Đình Bắc và Xuân Son cùng khép lại ASEAN Cup 2026 với 5 pha lập công và giữ hai vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng ghi bàn.

Teerasak không thể bắt kịp bộ đôi Việt Nam

Teerasak Poeiphimai bước vào chung kết lượt về với 4 bàn, chỉ kém Đình Bắc và Xuân Son một pha lập công.

Tiền đạo Thái Lan vì thế chỉ cần ghi một bàn để san bằng vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, hàng thủ Việt Nam không để Teerasak tạo ra khác biệt trong 90 phút tại Mỹ Đình.

Teerasak kết thúc giải với 4 bàn, ngang thành tích của Win Naing Tun, Ilhan Fandi và Mitchell Lee Baker.

Khoảng cách cuối cùng giữa nhóm có 4 bàn với Đình Bắc và Xuân Son chỉ là một pha lập công.

Yotsakorn lên 3 bàn, Kakana bỏ lỡ cơ hội bám đuổi

Yotsakorn Burapha là cầu thủ tạo ra thay đổi đáng chú ý nhất trên bảng xếp hạng trong trận chung kết lượt về.

Phút 12, tiền đạo số 9 tận dụng cơ hội trong vòng cấm rồi dứt điểm căng. Patrik Lê Giang chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua, giúp Thái Lan vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thắng đưa Yotsakorn từ 2 lên 3 pha lập công tại ASEAN Cup 2026. Anh qua đó bắt kịp Kakana Khamyok, Paulo Josue và Than Paing.

Kakana thậm chí có cơ hội nâng thành tích lên 4 bàn ngay đầu hiệp hai. Phút 47, Thái Lan được hưởng phạt đền sau tình huống Xuân Mạnh va chạm với Kakana trong vòng cấm.

Tuy nhiên, chính Kakana lại sút quả 11 m vọt xà ở phút 48. Cầu thủ Thái Lan vì thế kết thúc giải với 3 bàn.

Hai bàn của Việt Nam không làm thay đổi cuộc đua Vua phá lưới

Tuyển Việt Nam ghi hai bàn trong hiệp hai nhưng không có cầu thủ nào được cộng thêm thành tích trong cuộc đua Vua phá lưới.

Phút 52, Hoàng Hên đón quả tạt từ cánh rồi dứt điểm một chạm đưa bóng trúng cột dọc. Bóng bật ra chạm chân thủ môn Chatchai trước khi đi vào lưới, giúp Việt Nam gỡ hòa 1-1.

Tình huống này được tính là pha phản lưới của thủ môn Thái Lan, vì vậy Hoàng Hên vẫn giữ thành tích 2 bàn tại giải.

Đến phút 85, Wanchai đưa Thái Lan vượt lên 2-1 bằng cú sút chéo góc trong vòng cấm. Tuy nhiên, kịch tính tiếp tục xuất hiện ở phút bù giờ.

Phút 90+3, Wanchai nỗ lực phá bóng trước khung thành nhưng lại đưa bóng vượt qua Chatchai và đi vào lưới nhà. Bàn phản lưới giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2 nhưng không được tính cho bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào trong danh sách ghi bàn.

Việt Nam vô địch, Đình Bắc và Xuân Son giữ ngôi đầu bảng ghi bàn

Trận chung kết lượt về kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Nhờ chiến thắng 2-0 ở lượt đi tại Thái Lan, tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik qua đó khép lại ASEAN Cup 2026 với chức vô địch, đồng thời có hai cầu thủ đứng trên cùng bảng xếp hạng ghi bàn.

Đình Bắc và Xuân Son cùng có 5 bàn, hơn nhóm Teerasak, Win Naing Tun, Ilhan Fandi và Mitchell Lee Baker một pha lập công.

Yotsakorn là người tiến gần nhóm trên nhất trong trận chung kết lượt về nhưng bàn thắng phút 12 chỉ giúp anh nâng thành tích lên 3.

Như vậy, sau khi trận đấu cuối cùng khép lại, không cầu thủ nào vượt qua được thành tích 5 bàn của Đình Bắc và Xuân Son. Bộ đôi tuyển Việt Nam cùng kết thúc ASEAN Cup 2026 ở vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn.

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