Thể thao 360 Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 mới nhất: Thái Lan thêm bàn, Đình Bắc vẫn dẫn đầu Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 có thay đổi sau bàn thắng của Kakana Khamyok trước Singapore. Nguyễn Đình Bắc vẫn dẫn đầu với 5 pha lập công.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới AFF Cup 2026 - ASEAN Cup 2026 mới nhất

Cuộc đua Vua phá lưới tại AFF Cup 2026 - ASEAN tạo Cup 2026 tiếp tục nóng lên ở bán kết lượt về. Tính đến phút 69 trận Thái Lan vs Singapore tối 18/8, Kakana Khamyok là cầu thủ mới nhất cải thiện thành tích ghi bàn.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 mới nhất Thái Lan thêm bàn, Đình Bắc vẫn dẫn đầu

Trước trận đấu, Nguyễn Đình Bắc đứng đầu với 5 bàn. Nhóm bám đuổi gồm Win Naing Tun, Teerasak Poeiphimai, Ilhan Fandi và Mitchell Lee Baker cùng có 4 pha lập công.

Xếp hạng Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 1 Nguyễn Đình Bắc Việt Nam 5 2 Win Naing Tun Myanmar 4 2 Teerasak Poeiphimai Thái Lan 4 2 Ilhan Fandi Singapore 4 2 Mitchell Lee Baker Indonesia 4 6 Kakana Khamyok Thái Lan 3 6 Nguyễn Xuân Son Việt Nam 3 6 Paulo Josue Malaysia 3 6 Than Paing Myanmar 3 10 Đỗ Hoàng Hên Việt Nam 2 10 Jarvey Gayoso Philippines 2 10 O. Da Silva Timor-Leste 2 10 Hav Soknet Campuchia 2 10 Yotsakorn Burapha Thái Lan 2

Bảng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 tạm tính đến phút 69 trận Thái Lan vs Singapore ngày 18/8.

Kakana Khamyok lên 3 bàn

Kakana Khamyok bước vào trận bán kết lượt về với 2 bàn thắng tại ASEAN Cup 2026. Con số này được ghi nhận trong bảng thống kê trước trận của giải.

Phút 60, Thái Lan được hưởng phạt đền sau tình huống cầu thủ chủ nhà bị phạm lỗi trong vòng cấm. Một phút sau, Kakana thực hiện thành công quả 11 m, gỡ hòa 1-1 cho “Voi chiến”.

Pha lập công giúp Kakana nâng thành tích lên 3 bàn, qua đó gia nhập nhóm của Nguyễn Xuân Son, Paulo Josue và Than Paing. Tiền vệ Thái Lan hiện còn kém Đình Bắc 2 bàn.

Đình Bắc vẫn dẫn đầu với 5 bàn

Dù Kakana cải thiện thành tích, vị trí số một trên bảng Vua phá lưới AFF Cup 2026 vẫn thuộc về Nguyễn Đình Bắc với 5 bàn thắng. Chân sút tuyển Việt Nam đang hơn nhóm gần nhất gồm Teerasak Poeiphimai, Ilhan Fandi, Win Naing Tun và Mitchell Lee Baker đúng một bàn.

Teerasak là cái tên đáng chú ý nhất phía Thái Lan. Tiền đạo này lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Singapore ở bán kết lượt đi, qua đó nâng thành tích lên 4 bàn trước màn tái đấu tại Rajamangala.

Tính đến phút 69 trận lượt về, Teerasak chưa ghi thêm bàn. Cú dứt điểm đáng chú ý nhất của tiền đạo Thái Lan đến ở phút 69 khi bóng tìm trúng cột dọc.

Bàn phản lưới của Pansa không được tính cho Ryan Stewart

Singapore bất ngờ mở tỷ số ở phút 45 khi Harhys Stewart tận dụng tình huống thủ môn Kampol lao ra khỏi vòng cấm để đưa bóng vào lưới.

Sau khi Kakana gỡ hòa, đội khách tiếp tục vượt lên ở phút 65. Ryan Stewart căng ngang từ cánh phải, bóng chạm Pansa Hemviboon đổi hướng đi vào lưới Thái Lan.

Pha lập công này được tính là bàn phản lưới nhà của Pansa, vì vậy không có bàn thắng nào được cộng cho Ryan Stewart trong cuộc đua Vua phá lưới.

Ở thời điểm phút 69, Singapore dẫn Thái Lan 2-1 ở trận lượt về. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn đang nắm lợi thế về tổng tỷ số nhờ chiến thắng 3-1 trên sân Singapore ở lượt đi.

Cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 vì thế vẫn chưa có thay đổi ở vị trí số một. Nguyễn Đình Bắc giữ mốc 5 bàn, nhóm bám đuổi có 4 bàn, còn Kakana vừa vươn lên nhóm 3 bàn trước khi tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở trận bán kết lượt về ngày 19/8.