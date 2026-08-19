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    Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 mới nhất: Xuân Son lên 5 bàn, san bằng Đình Bắc

    Văn Khoa 19/08/2026 21:58

    Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 mới nhất tiếp tục thay đổi sau khi Nguyễn Xuân Son hoàn tất cú đúp trước Malaysia. Tiền đạo tuyển Việt Nam nâng thành tích lên 5 bàn, san bằng vị trí dẫn đầu của Nguyễn Đình Bắc.

    Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 mới nhất

    Tính đến phút 90 trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, Nguyễn Xuân Son đã vươn lên đồng dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2026.

    Xuân Son có 5 bàn, bằng thành tích của Nguyễn Đình Bắc. Hai cầu thủ Việt Nam đang tạo khoảng cách một bàn so với nhóm bám đuổi gồm Win Naing Tun, Teerasak Poeiphimai, Ilhan Fandi và Mitchell Lee Baker.

    Hạng tạm tínhCầu thủĐội tuyểnBàn thắng
    1Nguyễn Đình BắcViệt Nam5
    1Nguyễn Xuân SonViệt Nam5
    3Win Naing TunMyanmar4
    3Teerasak PoeiphimaiThái Lan4
    3Ilhan FandiSingapore4
    3Mitchell Lee BakerIndonesia4
    7Kakana KhamyokThái Lan3
    7Paulo JosueMalaysia3
    7Than PaingMyanmar3
    10Đỗ Hoàng HênViệt Nam2

    Bảng được cập nhật thủ công đến phút 90 trận Việt Nam vs Malaysia. Số liệu trên trang thống kê có thể đồng bộ chậm hơn diễn biến trực tiếp.

    Xuân Son hoàn tất cú đúp trước Malaysia

    Nguyễn Xuân Son không có tên trong đội hình xuất phát. Tiền đạo này cùng Nguyễn Tài Lộc được HLV Kim Sang-sik tung vào sân ở phút 59, thay Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long.

    Chỉ ba phút sau khi xuất hiện, Xuân Son ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Việt Nam. Pha lập công giúp anh nâng thành tích cá nhân tại ASEAN Cup 2026 lên 4 bàn.

    Đến phút 75, tiền đạo gốc Brazil suýt có bàn thứ hai khi xoay sở trong vòng cấm rồi dứt điểm mạnh. Thủ môn Azri phản xạ kịp thời để ngăn Malaysia nhận thêm bàn thua.

    Xuân Son không phải chờ đợi quá lâu. Phút 89, Đình Bắc bật cao đánh đầu đưa bóng đến vị trí của đồng đội. Xuân Son càn lướt vào vòng cấm rồi dứt điểm chìm, đánh bại thủ môn Azri và nâng tỉ số lên 2-0.

    Bàn thắng này giúp Xuân Son hoàn tất cú đúp chỉ sau khoảng 30 phút có mặt trên sân. Anh đồng thời nâng tổng thành tích tại giải lên 5 bàn.

    Đình Bắc và Xuân Son cùng dẫn đầu

    Nguyễn Đình Bắc không trực tiếp ghi bàn trong trận bán kết lượt về, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong tình huống nâng tỉ số lên 2-0.

    Pha đánh đầu ngược của Đình Bắc mở ra khoảng trống để Xuân Son băng xuống và dứt điểm. Quyết định có tính pha bóng này là kiến tạo hay không cần chờ dữ liệu chính thức từ ban tổ chức.

    Đình Bắc hiện có 5 bàn thắng tại ASEAN Cup 2026. Tiền đạo trẻ từng lập hat-trick trong chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste và duy trì phong độ ổn định trong giai đoạn vòng bảng.

    Với pha lập công ở phút 89, Xuân Son đã bắt kịp thành tích của người đồng đội. Tuyển Việt Nam qua đó sở hữu hai cầu thủ đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn.

    Việt Nam chiếm ưu thế trong cuộc đua Vua phá lưới

    Trước trận bán kết lượt về, Đình Bắc là cầu thủ duy nhất đạt mốc 5 bàn. Nhóm phía sau có 4 bàn gồm Win Naing Tun, Teerasak Poeiphimai, Ilhan Fandi và Mitchell Lee Baker.

    Cú đúp trước Malaysia giúp Xuân Son vượt qua toàn bộ nhóm bám đuổi. Anh từ vị trí có 3 bàn vươn thẳng lên đồng hạng nhất với Đình Bắc.

    Việt Nam còn có Đỗ Hoàng Hên trong Top 10 với 2 pha lập công. Đây cũng là đội duy nhất sở hữu hai cầu thủ đạt từ 5 bàn trở lên tại giải.

    Tính đến phút 90, Việt Nam đang dẫn Malaysia 2-0 ở lượt về và tạm dẫn 4-0 sau hai trận bán kết. Hiệp hai có thêm 4 phút bù giờ.

    Nếu kết quả được giữ nguyên, tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trong hai lượt trận chung kết. Đình Bắc và Xuân Son khi đó có thêm cơ hội gia tăng thành tích cá nhân.

    Teerasak còn cơ hội bám đuổi

    Teerasak Poeiphimai đang là đối thủ chính của hai tiền đạo Việt Nam trong phần còn lại của cuộc đua. Chân sút Thái Lan có 4 bàn, kém Đình Bắc và Xuân Son một pha lập công.

    Teerasak từng ghi cú đúp giúp Thái Lan thắng Singapore 3-1 tại bán kết lượt đi. Anh không thể ghi thêm bàn trong trận lượt về dù có hai lần đưa bóng trúng cột dọc.

    Kakana Khamyok là cầu thủ Thái Lan còn lại nằm trong nhóm dẫn đầu. Tiền vệ này có 3 bàn sau khi thực hiện thành công quả phạt đền ở bán kết lượt về.

    Thái Lan đã giành vé vào chung kết nên Teerasak và Kakana chắc chắn còn hai trận. Cuộc cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới nhiều khả năng sẽ được quyết định trong hai màn đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam.

    Thông tin mới nhất được cập nhật tại chuyên trang AFF Cup 2026.

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        Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 mới nhất: Xuân Son lên 5 bàn, san bằng Đình Bắc
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