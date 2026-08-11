Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia từ ngày 9-12/8 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được những đánh giá rất tích cực từ các cơ quan truyền thông, hãng tin lớn cùng giới phân tích tại nước sở tại.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tổ chức trọng thể tại Phủ Toàn quyền Australia ở thủ đô Canberra. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Báo chí Australia đồng loạt nhận định sự kiện quan trọng này là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đang phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích kinh tế - chiến lược lâu dài cho cả hai quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Canberra, hãng tin Hiệp hội Truyền thông Australia (AAP) khẳng định quan hệ Việt Nam - Australia được xây dựng trên nền tảng tin cậy chiến lược sâu sắc, lợi ích tương đồng và quyết tâm chung vì tương lai của khu vực. AAP trích dẫn phát biểu của Thủ tướng Anthony Albanese trước chuyến thăm: "Tôi rất mong chờ được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và cùng thảo luận về các giải pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước".

Đánh giá về đà phát triển kinh tế song phương, AAP nhấn mạnh kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gấp đôi kể từ năm 2020, đạt mốc 30 tỷ AUD (khoảng 20 tỷ USD), đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác thương mại có tốc độ bứt phá nhanh nhất của Australia. Hãng này bình luận Việt Nam hiện là thị trường nhập khẩu hàng đầu đối với than đá, quặng sắt và nhôm của Australia, đồng thời là nguồn cung cấp du học sinh quốc tế quan trọng. Bên cạnh đó, trước nhu cầu gia tăng về nhiên liệu và năng lượng tại Australia, Việt Nam nổi lên như một đối tác tiềm năng hàng đầu, khiến hợp tác thương mại và năng lượng trở thành trọng tâm thảo luận bình đẳng và cùng có lợi giữa hai nhà lãnh đạo.

Phân tích sâu hơn về tầm vóc kinh tế song phương, trang thông tin của Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được xây dựng trên nền tảng một mối quan hệ đối tác đã phát triển ngày càng trưởng thành và vững chắc. ASPI nhấn mạnh Việt Nam hiện đã vươn lên nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Australia, trong khi Australia tiếp tục giữ vị thế là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam. Nhờ quy mô thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều đạt khoảng 30 tỷ AUD trong năm 2025 cùng tổng vốn đầu tư song phương đạt 1,9 tỷ USD, sự kết hợp giữa đà tăng trưởng ấn tượng và dư địa hợp tác còn rất lớn sẽ gia tăng hơn nữa tính kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế.