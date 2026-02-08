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    Nghị quyết và cuộc sống

    Bảo đảm đầy đủ các điều kiện thi hành để hệ thống chính trị vận hành thông suốt

    TTXVN 02/08/2026 07:38

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chức năng, thẩm quyền, năng lực thực thi của hệ thống chính trị; chuyển mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo.

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    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sáng 29/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ các điều kiện thi hành để hệ thống chính trị vận hành thông suốt, tương tác hiệu quả.

    Phải tiếp tục hoàn thiện chức năng, thẩm quyền, năng lực thực thi. Phải chuyển mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo; từ xử lý phân tán sang quản trị tổng hợp dữ liệu; từ chờ hướng dẫn sang chủ động giải quyết, chịu trách nhiệm.

    Theo www.vietnamplus.vn
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        Nghị quyết và cuộc sống
        Bảo đảm đầy đủ các điều kiện thi hành để hệ thống chính trị vận hành thông suốt
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