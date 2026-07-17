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    Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

    Ngọc Ngà 17/07/2026 17:46

    Chiều 17/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hậu cần, kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2026. Với nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch, công tác hậu cần, kỹ thuật đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho mọi nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh.

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    Bảo đảm phương tiện cho tất cả các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh

    Theo đánh giá tại hội nghị, công tác quân nhu tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Chế độ, tiêu chuẩn ăn của bộ đội được bảo đảm; các mô hình tăng gia sản xuất, chăn nuôi tập trung được duy trì và phát huy hiệu quả. Nổi bật là mô hình VAC kết hợp Trạm chế biến tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 994A và mô hình chăn nuôi tập trung tại Đồn 8, Đồn 12 thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ đó, tổng thu từ tăng gia sản xuất và các hoạt động có thu đạt 4,9 tỷ đồng, bằng 56,7% kế hoạch năm.

    Công tác quân y được triển khai toàn diện, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe bộ đội. Tỷ lệ quân số khỏe bình quân đạt 99,54%; tỷ lệ chiến sĩ mới đạt sức khỏe loại 1 và loại 2 sau 1 tháng huấn luyện đạt 72,4%, vượt 2,4% chỉ tiêu. Mô hình quân dân y kết hợp tại Bệnh xá Quân dân y Đặc khu Phú Quý tiếp tục phát huy hiệu quả, vừa chăm sóc sức khỏe bộ đội, vừa phục vụ người dân trên đảo.

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    Chiến sĩ tăng gia sản xuất tại Trung đoàn Bộ binh 994A

    Trong lĩnh vực doanh trại, các công trình xây dựng cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Công tác xăng, dầu, vận tải được bảo đảm thông suốt, đáp ứng kịp thời yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

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    Công tác kiểm tra "3 nổ" trong huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm an toàn tuyệt đối

    Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và an toàn giao thông; tổ chức hiệu quả Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, chiến sĩ và giữ vững an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động.

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    Quang cảnh diễn ra hội nghị

    Thời gian tới, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật theo hướng "chủ động, đồng bộ, hiện đại, hiệu quả", bảo đảm tốt mọi mặt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

    Ngọc Ngà Ngọc Ngà

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      Quốc phòng - An ninh
      Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh
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