Thời sự Lâm Đồng Bảo đảm Lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa diễn ra chu đáo, an toàn Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, bảo đảm Lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên diễn ra trang trọng, an toàn và thành công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc kiểm tra thực tế khu vực diễn ra sự kiện

Chiều 24/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đã kiểm tra thực tế khu vực Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa.

Các đơn vị đang tập trung hoàn tất công tác trang trí, sân khấu, âm thanh, ánh sáng; chuẩn bị chương trình nghệ thuật, kết nối hệ thống truyền hình, đường truyền dẫn phát sóng và bảo đảm nguồn điện phục vụ sự kiện.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, bảo đảm sự kiện diễn ra chu đáo, an toàn

Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng và điều tiết giao thông, tạo thuận lợi nhất trong di chuyển và tổ chức chương trình.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn tất những phần việc còn lại, tổ chức tổng duyệt, chạy thử chương trình; chủ động phương án dự phòng, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức và vận hành, bảo đảm lễ khánh thành diễn ra trang trọng, an toàn, đúng kế hoạch.

“ Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị xây dựng phương án bố trí màn hình LED và khu vực để xe, tạo thuận lợi để Nhân dân theo dõi sự kiện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc làm việc với các đơn vị liên quan

Lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên dự kiến được Lâm Đồng tổ chức vào tối ngày 25/7/2026, tại phường Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng).

Lễ khánh thành là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị lớn đối với Lâm Đồng, nhất là trong bối cảnh trải qua hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.