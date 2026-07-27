Thời sự Lâm Đồng Bảo Lâm 3: Gặp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Ngày 27/7, UBND xã Bảo Lâm 3 tổ chức chương trình Gặp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đồng chí Nguyễn Đình Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tặng bảng tượng trưng công trình nhà tình nghĩa cho 2 gia đình



Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đình Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đại tá Phùng Văn Huế, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Đại Bình (Cục C10, Bộ Công an, đóng tại xã Bảo Lâm 3).

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Ngày Thương binh - Liệt sĩ; sự hi sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng; đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; sự chăm lo của địa phương đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh trên địa bàn xã...

Đồng chí Nguyễn Đình Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu ở địa phương



Theo đó, UBND xã đã trao tặng bảng tượng trưng công trình và kinh phí xây nhà tình nghĩa cho thân nhân gia đình liệt sĩ Lâm Văn Tuấn trị giá 60 triệu đồng và bệnh binh K'Bồn trị giá 60 triệu đồng. Tặng 27 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu đang sinh sống tại địa phương.

Đồng chí Hồng Việt Trung, Chủ tịch UBND xã tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu

Cũng tại chương trình, Ban Giám thị Trại giam Đại Bình đã trao tặng 27 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu và 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn xã.

Đại tá Phùng Văn Huế, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Đại Bình trao 27 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu và 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn



Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Đình Bình nhấn mạnh: Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước sự hi sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ, sự chiến đấu kiên cường của thế hệ cha anh, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Bảo Lâm 3 đã ra sức phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thời gian tới, các cấp, ngành ở địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công với cách mạng trên địa bàn.