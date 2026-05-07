Nên biết Bão số 1 di chuyển chậm, giảm cường độ và khả năng suy yếu trong ngày 5/7 Bão số 1 giảm cường độ, di chuyển chậm và dự báo suy yếu trong ngày 5/7, gây mưa lớn, gió mạnh và ảnh hưởng đến nhiều khu vực ven biển và miền núi.

Vị trí và đường đi của bão số 1. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 1 tiếp tục đổi hướng Bắc Đông Bắc.

Trước đó, lúc 22 giờ đêm 4/7 là hướng Bắc; di chuyển chậm, giảm cường độ với sức gió mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, trong khi đó, thời điểm 22 giờ đêm 4/7, sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11-12.

Dự báo trong ngày hôm nay, khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Hồi 4 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/h.

Đến 16 giờ ngày 5/7, bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/h với sức gió dưới cấp 6, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải); vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của bão, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải) có nguy cơ gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng cao 2-3m, biển động rất mạnh.

Cần lưu ý trong điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng.

Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh nguy cơ gió mạnh cấp 6,-7, giật cấp 9-10, cường độ gió tại khu vực này được dự báo giảm so với 22 giờ đêm 4/7 ( gió mạnh cấp 6,-7 vùng gần tâm bão cấp 8 -9, giật cấp 11-12) và thời điểm lúc 1 giờ ngày 5/7 (gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11)

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Bão gây mưa lớn đối với khu vực Đông Bắc Bộ. Theo đó, từ sáng sớm đến hết ngày 5/7 có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 120mm; riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các khu vực chịu ảnh hưởng cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Bão ảnh hưởng trực tiếp đến ngư dân, tàu thuyền, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố; các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp; các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin ngày và đêm 5/7, khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 5/7:

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến nam cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh cấp 4-5, giật cấp 6-7.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Ngày có lúc có mưa vừa, đêm có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.