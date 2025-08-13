Thông tin Báo tin Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Hàm Liêm và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Mẹ Việt Nam Anh hùng NGUYỄN THỊ ĐĂNG, Sinh ngày 01/01/1930.

- Quê quán: thôn 1, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

- Nơi ở hiện nay : Thôn 1, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.

Đã từ trần vào lúc 11 giờ 35 phút, ngày 12 tháng 8 năm 2025 (nhằm ngày 19 tháng 6 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 95 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức tại gia đình: thôn 1, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, bắt đầu từ 21 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 8 năm 2025.

Lễ truy điệu và đưa tang vào lúc 05 giờ 15 phút, ngày 14 tháng 8 năm 2025 (nhằm ngày 21 tháng 6 năm 2025), an táng tại nghĩa trang Gò Bà Lài (thôn 1, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng).

Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình xin trân trọng kính báo đến quý cơ quan, đơn vị, bà con, bạn bè thân hữu gần xa và nhân dân trong xã biết để tới viếng và tiễn đưa.

Kính báo!