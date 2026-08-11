Báo tin
Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Bảo Lâm 3 và gia đình kính báo tin.
Mẹ Việt Nam Anh hùng: Bùi Thị Xê
Sinh ngày: 1/1/1932
Quê quán: Bến Tre.
Nơi ở hiện nay: Thôn Lộc Thành, Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng.
Do tuổi cao, sức yếu Mẹ Việt Nam Anh hùng đã từ trần vào lúc 13h30 phút ngày 10/8/2026 nhằm ngày 28 tháng 06 năm Bính Ngọ. Hưởng Thượng thọ 95 tuổi.
Lễ viếng được tổ chức vào 20h00 phút ngày 10/8/2026.
Lễ Truy điệu tổ chức vào hồi 21h00 phút, ngày 12/08/2026 tại tư gia: Thôn Lộc Thành, Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng.
An táng tại Đất gia đình, ấp 6, xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long.