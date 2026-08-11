Tin mới

    Thông tin

    Báo tin

    TB 11/08/2026 09:46

    Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Bảo Lâm 3 và gia đình kính báo tin.

    Mẹ Việt Nam Anh hùng: Bùi Thị Xê

    Sinh ngày: 1/1/1932

    Quê quán: Bến Tre.

    Nơi ở hiện nay: Thôn Lộc Thành, Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng.

    Do tuổi cao, sức yếu Mẹ Việt Nam Anh hùng đã từ trần vào lúc 13h30 phút ngày 10/8/2026 nhằm ngày 28 tháng 06 năm Bính Ngọ. Hưởng Thượng thọ 95 tuổi.

    Lễ viếng được tổ chức vào 20h00 phút ngày 10/8/2026.

    Lễ Truy điệu tổ chức vào hồi 21h00 phút, ngày 12/08/2026 tại tư gia: Thôn Lộc Thành, Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng.

    An táng tại Đất gia đình, ấp 6, xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thông tin
      Báo tin
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO