Thời sự Lâm Đồng Bảo vệ đất lâm nghiệp ở Quảng Sơn: Còn nhiều việc phải làm Công tác bảo vệ đất lâm nghiệp và xử lý vi phạm về lâm nghiệp, đất đai trên địa bàn xã Quảng Sơn đã có chuyển biến, song vẫn còn những tồn tại cần tiếp tục khắc phục. Mục tiêu lập lại trật tự trong lĩnh vực này vẫn đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt.

Xã Quảng Sơn huy động tối đa lực lượng nhằm lập lại trật tự trong công tác bảo vệ đất lâm nghiệp

Nhiều cuộc giải tỏa, bảo vệ đất bị lấn chiếm

Ngày 24/7/2026, UBND xã Quảng Sơn đã triển khai tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch tháo dỡ, di dời vật kiến trúc trên diện tích đất lấn chiếm trái phép trên đất, trả lại hiện trạng ban đầu tại tiểu khu 1658, 1649. Diện tích đất này nằm tại bon N’Ting và bon R’Bút đang được giao cho UBND xã Quảng Sơn quản lý.

Tại 2 tiểu khu này phần lớn là đất rừng sản xuất có đến 13 vị trí đã bị các đối tượng lấn chiếm để canh tác, trồng cà phê, mắc ca, chuối, thông. Trong ngày làm việc, lực lượng chức năng liên quan của xã đã tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực bị lấn chiếm và tiến hành tháo dỡ, xử lý cây trồng trên phần diện tích đất bị lấn chiếm. Phần lớn các vị trí bị lấn chiếm có diện tích khoảng 0,1-0,5 ha, chỉ có một vị trí có diện tích 1,077 ha.

Một số diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Quảng Sơn bị người dân lấn chiếm nhằm mục đích sản xuất nông nghiệp

Cũng trong tháng 7/2026, UBND xã Quảng Sơn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai đối với ông N.T.T, bon N’Ting, xã Quảng Sơn. Ông T. bị xử phạt vì thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất thuộc địa giới hành chính xã Quảng Sơn. Diện tích bị ông T. chiếm: 1.428,5 m². Ông này buộc nộp phạt số tiền 40 triệu đồng và phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm (bao gồm cả việc khôi phục lại ranh giới và mốc giới thửa đất). Trước đó, ông T. bị lực lượng chuyên môn của UBND xã Quảng Sơn phát hiện có hành vi dùng máy đào, san gạt, thu gom cây cối, san gạt đất để chiếm.

Thống kê, 6 tháng đầu năm nay, UBND xã đã tiến hành 8 lần giải tỏa, tháo dỡ, di dời vật kiến trúc trên đất. Tổng diện tích giải tỏa, bảo vệ là 32,8 ha gồm đất do UBND xã quản lý và của 2 tổ chức là Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao và Công ty TNHH MTV LN Quảng Sơn quản lý. Liên quan đến nội dung này, ông Phạm Văn Duẩn - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết thêm, năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, UBND xã rất quyết liệt, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhằm lập lại trật tự trong công tác này. “Nhìn vào con số vụ việc được xử lý, xử phạt đã cho thấy những nỗ lực lớn của xã, lực lượng liên quan”, ông Duẩn nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng UBND xã Quảng Sơn kiểm tra khu vực bị lấn chiếm

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác quản lý, bảo vệ rừng và ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn. Mặc dù tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp đã từng bước được kiềm chế, nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Công tác phát hiện vi phạm có thời điểm còn chậm, chưa kịp thời; việc xử lý hậu quả sau vi phạm, nhất là cưỡng chế tháo dỡ công trình trái phép, giải tỏa cây trồng trên đất lâm nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do đối tượng chống đối hoặc tụ tập đông người. Một số đơn vị chủ rừng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý diện tích được giao; chưa bố trí đủ lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách; việc tuần tra, kiểm tra còn mang tính thời điểm. Lực lượng làm công tác quản lý bảo vệ rừng còn mỏng; kinh phí phục vụ tuần tra, truy quét, phòng cháy, chữa cháy rừng còn hạn chế.

Đó là chưa kể các nguyên nhân khách quan như: một số diện tích rừng và đất lâm nghiệp chưa được giao, cho thuê hoặc chưa xác định rõ chủ thể quản lý dẫn đến khoảng trống trong công tác bảo vệ, dễ phát sinh tình trạng xâm canh, lấn chiếm. Tiến độ giao rừng, cho thuê rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; nhiều diện tích chồng lấn giữa đất lâm nghiệp và đất sản xuất của người dân chưa được giải quyết dứt điểm. Một số đối tượng lợi dụng địa hình hiểm trở, khu vực giáp ranh và thời điểm ngoài giờ hành chính để thực hiện hành vi vi phạm.

Mặc dù từ lãnh đạo tỉnh, cơ quan chức năng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý vi phạm nhưng tình hình bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp và xử lý vi phạm về lâm nghiệp, đất đai trên địa bàn xã Quảng Sơn vẫn chưa đạt kết quả lớn, mục tiêu lập lại trật tự trong công tác này còn nhiều việc phải làm. Chính vì thế, mới đây, UBND tỉnh tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp và xử lý vi phạm về lâm nghiệp, đất đai trên địa bàn xã Quảng Sơn.

Liên quan đến nội dung này, theo đồng chí Lê Trọng Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Quảng Sơn cần chủ trì, phối hợp đơn vị chủ rừng và cơ quan, đơn vị liên quan xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng quy định. Trên cơ sở đó, xác định hành vi vi phạm, lập hồ sơ xử lý nghiêm minh, công khai để cộng đồng biết nhằm tạo tính răn đe. Đồng thời, tiếp tục rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Song song đó, địa phương nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đã được UBND tỉnh ban hành quy chế, có quyết định từ năm 2025 với lực lượng kiểm lâm, đơn vị chủ rừng và cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tạo sức mạnh tổng hợp lớn hơn để lập lại trật tự trong quản lý, bảo vệ rừng, đất đai.