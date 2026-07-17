Nông nghiệp - Nông thôn Bảo vệ rừng ở Bảo Lâm 4 Là một địa bàn có diện tích rừng tự nhiên và rừng sản xuất lớn, thời gian qua, xã Bảo Lâm 4 đã chủ động các biện pháp để tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Lãnh đạo xã Bảo Lâm 4 cùng các lực lượng thực hiện nghiêm công tác trực tuần tra bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp thường xuyên, liên tục

Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn xã được quan tâm tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục theo chủ trương chung. Trong 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn xã không xảy ra cháy rừng, số vụ vi phạm đều xử lý theo quy định. Xã Bảo Lâm 4 cũng đã thành lập đoàn kiểm tra 352 để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng.

Theo phân tích của đoàn kiểm tra 352 thì tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản vẫn còn xảy ra, nhất là các khu vực có diện tích rừng, đất lâm nghiệp giáp với vườn, rẫy của dân và trên lâm phần các doanh nghiệp ngoài nhà nước quản lý. Đây thực sự là một khó khăn trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. Sắp tới, đoàn có kế hoạch đi vận động những hộ dân này không xâm phạm rừng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, diện tích thiệt hại lấn chiếm đất khoảng 374 m2; số vụ phát hiện đối tượng vi phạm 4/4 vụ. Tuy nhiên, so thời gian trước, khối lượng lâm sản thiệt hại do phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật có giảm. Các lực lượng của xã cũng đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm B’ri thực hiện 1 đợt giải tỏa cây trồng lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật với tổng diện tích hơn 1,71 ha. Các đơn vị chủ rừng, các công ty, doanh nghiệp, hộ gia đình, tổ tuần tra xã đã xây dựng và triển khai thực hiện công tác PCCCR mùa khô 2025-2026 theo đúng phương án đã được duyệt và các quy định hiện hành. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc tuần tra, trực cháy và chữa cháy rừng mùa khô và thực hiện chế độ báo cáo cháy rừng hằng ngày. Cùng với đó, việc cộng đồng và các hộ dân nhận giao khoán tích cực thực hiện nhiệm vụ đã góp phần bảo vệ rừng trên địa bàn. Theo đó, trên địa bàn có cộng đồng khu dân cư ở thôn Nao Quang và 38 hộ gia đình đã góp phần thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng.

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Ông Nguyễn Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 4, Trưởng đoàn kiểm tra 352 cho biết: “Thời gian qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành; địa phương và sự nỗ lực của đoàn kiểm tra 352 xã, các chủ rừng nên công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn xã tiếp tục được quan tâm tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn xã không xảy ra cháy rừng, số vụ vi phạm giảm và đều xử lý theo quy định”.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục tập trung lực lượng, bố trí thực hiện nghiêm công tác trực tuần tra bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp thường xuyên, liên tục. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng tại các khu vực trọng điểm, nguy cơ cao xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Kịp thời phát hiện, báo cáo UBND xã, cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Rà soát, lắp đặt thêm hệ thống camera quản lý bảo vệ rừng tại các vị trí trọng yếu để phục vụ công tác theo dõi, giám sát, xử lý, ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp cũng như các vi phạm khác...