Pháp luật Bảo vệ vững chắc vùng biên giới biển Mũi Né “Họ là lực lượng nòng cốt khi quản lý, giám sát trên bờ, dưới biển, để giữ gìn biển, đảo, đất liền bình yên, không ảnh hưởng đến an ninh biên giới biển, cũng như sự phát triển du lịch của địa phương”, ngư dân Võ Hữu Tâm nói về cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mũi Né.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Mũi Né tuần tra trên biển

Bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của cả hệ thống chính trị. Nhận thức rõ được tầm quan trọng ấy, những năm qua, Đồn Biên phòng (ĐBP) Mũi Né thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng đã bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh trên địa bàn mình quản lý.

Theo đó, thời gian qua, Đồn đã bám sát những chỉ đạo của Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, các cấp ủy địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trung úy Lê Văn Tám - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Né chia sẻ: Trạm kiểm soát được ĐBP giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển để nắm tình hình hoạt động của tàu cá cũng như các phương tiện qua lại trên vùng biển quản lý. Quá trình tuần tra, những ngày bình thường thì không sao, khó khăn nhất là lúc thời tiết xấu, biển động mạnh, có xảy ra sự cố gì thì bất kể ngày cũng như đêm đơn vị phải tổ chức ứng cứu.

Ngoài ra, ĐBP thường xuyên tuyên truyền ngư dân không vi phạm quy định về đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Vận động, kêu gọi các phương tiện ghe thuyền về nơi tránh trú bão an toàn và tìm kiếm cứu nạn trên biển. Cùng với đó kết hợp đảm bảo an ninh trên địa bàn, bởi Mũi Né là phường trọng điểm du lịch có nhiều người nước ngoài đến địa bàn hợp tác đầu tư, lao động, thăm thân nhân, du lịch. ĐBP đã kịp thời tham mưu lãnh đạo các cấp về chủ trương, biện pháp xử lý, giải quyết dứt điểm các hoạt động gây mâu thuẫn nội bộ trong Nhân dân. Điều tra độc lập và phối hợp với lực lượng công an, bắt nhiều vụ và đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy. Từ năm 2020 đến nay, đã xử phạt vi phạm hành chính 250 đối tượng, nộp ngân sách nhà nước trên 334,8 triệu đồng…

Đồn Biên phòng Mũi Né bắt đối tượng tàng trữ ma túy.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với Nhân dân bằng nhiều hình thức, trong đó tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo như: Luật Biển, đảo Việt Nam, Luật Biên phòng, Luật Thủy sản năm 2017… để nâng cao ý thức chấp hành cho Nhân dân. Tổ chức nhiều chương trình phối hợp với địa phương phát động các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, phòng, chống thiên tai. Tham gia tìm kiếm cứu hộ, khắc phục hậu quả cùng với địa phương khi lũ, lụt sự cố thiên tai xảy ra.

Ông Võ Hữu Tâm - ngư dân địa phương chia sẻ, lực lượng biên phòng là chỗ dựa vững chắc của chúng tôi, vì khi xảy ra sự cố gì trên biển như ghe hư hỏng, cháy, chìm… chúng tôi đều gọi cho ĐBP. Họ làm mọi công việc cả trên bờ dưới biển, với mục tiêu giữ cho biển, đảo, đất liền bình yên.

Thượng tá Bùi Thanh Dũ - Đồn trưởng ĐBP Mũi Né cho biết, tình hình trong nước, thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, hoạt động vi phạm chủ quyền trên biển, vi phạm về IUU... đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đảm bảo an ninh cả trên biển lẫn đất liền. Thời gian tới, ĐBP Mũi Né sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu đúng theo quy định. Làm tốt công tác dự báo, tổ chức nắm chắc tình hình địa bàn, trên biển, các khu vực trọng điểm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.