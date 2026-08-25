Pháp luật - Đời sống Bắt 2 đối tượng giả nhân viên tài chính lừa đảo người vay tiền Ngày 25/8, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết vừa bắt giữ Lê Thế Anh (SN 2000) và Võ Thị Như Phượng, cùng cư trú tại Cần Thơ, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Thế Anh tại hiện trường lừa đảo

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 8/2026, Thế Anh và Như Phượng đến khu vực Đà Lạt, lập trang Facebook “Hỗ trợ vay vốn Đà Lạt Lâm Đồng”, quảng cáo dịch vụ hỗ trợ vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản, không mất phí và chạy quảng cáo để tiếp cận người có nhu cầu.

Đối tượng Võ Thị Như Phượng tại hiện trường lừa đảo

Khi có người liên hệ, các đối tượng hẹn gặp tại quán cà phê, tự giới thiệu là nhân viên tài chính và đề nghị giao điện thoại, căn cước công dân cùng giấy tờ cá nhân để thực hiện thủ tục vay trực tuyến.

Tang vật vụ việc liên quan đến lừa đảo

Từ điện thoại và thông tin của khách hàng, các đối tượng truy cập hoặc cài đặt các ứng dụng ngân hàng số để làm thủ tục vay. Khi khoản vay được phê duyệt, giải ngân, chúng chuyển một phần hoặc toàn bộ số tiền sang các tài khoản đã chuẩn bị trước, sau đó thông báo số tiền vay thấp hơn thực tế hoặc viện lý do khoản vay không được phê duyệt. Có trường hợp người vay không nhận được tiền nhưng vẫn phát sinh nghĩa vụ trả nợ.

Tang vật vụ việc liên quan đến lừa đảo

Từ tin báo của người dân, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt khuyến cáo người dân cảnh giác với các tài khoản quảng cáo vay tiền nhanh; không giao điện thoại, căn cước công dân, giấy tờ tùy thân, mã OTP, mật khẩu cho người khác thực hiện thủ tục vay. Khi vay trực tuyến, cần trực tiếp theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra kỹ khoản vay được ngân hàng phê duyệt, giải ngân.

Những người từng liên hệ vay tiền qua trang, tài khoản hoặc các đối tượng trên, phát hiện phát sinh khoản vay bất thường cần khẩn trương liên hệ cơ quan Công an để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.