Pháp luật Bắt giữ 2 đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản Chiều 18/7, lãnh đạo Công an Phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn và bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Đoàn Văn Kiệt và Nguyễn Văn Sơn (thứ tự từ trái qua) bị Công an Phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng) bắt giữ

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Sơn (27 tuổi) và Đoàn Văn Kiệt (36 tuổi). Trong đó, đối tượng Kiệt bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Bến Cát (TP. Hồ Chí Minh); Sơn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Bảo Vinh (tỉnh Đồng Nai), là nơi cư trú của các đối tượng trước khi gây án.

Cửa nhà của người dân bị 2 đối tượng cạy phá, đột nhập trộm cắp tài sản

Thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, vào trưa ngày 10/7, Công an Phường 1 Bảo Lộc tiếp nhận tin báo từ bà Nguyễn Ngọc Vi H. (ngụ tại địa phương) trình báo về việc nhà bà bị kẻ gian cạy cửa đột nhập lấy trộm nhiều tài sản có giá trị.

Các tài sản bị lấy trộm như máy tính xách tay, ipad, nhiều đồng hồ đeo tay, dây chuyền vàng và một số tiền mặt với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an Phường 1 Bảo Lộc đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ xác minh vụ việc; đồng thời, tiến hành khám nghiệm hiện trường để thu thập các tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, truy xét các đối tượng.

Số đồng hồ do 2 đối tượng đột nhập trộm cắp được công an thu hồi

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Phường 1 Bảo Lộc nhanh chóng làm rõ 2 đối tượng gây ra vụ trộm là Đoàn Văn Kiệt và Nguyễn Văn Sơn. Tuy nhiên, sau khi gây ra vụ trộm cắp tài sản, 2 đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Từ các nguồn thông tin xác định, lãnh đạo Công an Phường 1 Bảo Lộc đã cử các tổ trinh sát phối hợp với công an các địa phương để truy xét các đối tượng.

Đến ngày 17/7, cả 2 đối tượng Kiệt và Sơn lần lượt bị các trinh sát Công an Phường 1 Bảo Lộc khống chế bắt giữ.

Làm việc với cơ quan công an, Kiệt và Sơn khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan công an cũng đã thu hồi một số tài sản liên quan đến vụ trộm; đồng thời, đang tập trung mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an Phường 1 Bảo Lộc khuyến cáo người dân sống trên địa bàn nâng cao cảnh giác; đồng thời, lắp đặt các thiết bị chống trộm, camera an ninh để phòng ngừa trộm cắp, bảo vệ tài sản của gia đình và góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.