Bất phân thắng bại 1-1 trên sân Elbasan Arena, Dinamo Tirana chia điểm với Pafos
Tại vòng Playoff UEFA Europa Conference League trên sân Elbasan Arena, Dinamo Tirana vươn lên dẫn trước nhờ công của Fadairo ở phút 79 nhưng bị Pafos gỡ hòa 1-1 chỉ 3 phút sau bởi Lele, khiến hai đội chấp nhận kết quả hòa chung cuộc.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Dinamo Tirana tiếp đón Pafos.
- 19'Lele của Pafos nhận thẻ vàng ở phút 19
Phút 19, trọng tài đã rút thẻ vàng phạt Lele bên phía Pafos. Tấm thẻ phạt sớm đòi hỏi đại diện Síp phải thi đấu cẩn trọng hơn trong cuộc đối đầu tại vòng play-off UEFA Europa Conference League trên sân Elbasan Arena.
- 30'M. Ayodeji của Dinamo Tirana nhận thẻ vàng ở phút 30
Phút 30, cầu thủ M. Ayodeji bên phía Dinamo Tirana phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Màn so tài tại vòng play-off UEFA Europa Conference League trên sân Elbasan Arena đang diễn ra khá căng thẳng khi hai đội liên tục có những pha tranh chấp quyết liệt.
- 37'David Luiz bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền
Phút 37, Pafos có cơ hội rất lớn để mở tỷ số khi được hưởng quả phạt đền, nhưng David Luiz lại thực hiện không thành công. Cú sút hỏng ăn khiến đội khách bỏ lỡ lợi thế quý giá trong trận đấu knock-out tại Elbasan Arena.
- 39'D. Quina bên phía Pafos nhận thẻ vàng ở phút 39
Phút 39, D. Quina bên phía Pafos phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là thẻ phạt thứ hai mà đội khách phải chịu trong hiệp một của trận đấu play-off này.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Pafos thay người ngay đầu hiệp hai: S. Mmaee vào sân
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, câu lạc bộ Pafos đã quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi S. Mmaee được tung vào sân để thế chỗ cho David Luiz. Quyết định điều chỉnh sớm này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của Pafos trong trận đấu thuộc vòng Playoff UEFA Europa Conference League.
- 57'Pafos làm mới tuyến giữa với sự xuất hiện của Guga
Phút 57, Pafos thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Guga được tung vào sân để thế chỗ cho I. Sunjic. Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0, sự xuất hiện của nhân tố mới kỳ vọng sẽ giúp đại diện xứ đảo Cyprus gia tăng sức ép và khai thông thế bế tắc.
- 57'Pafos điều chỉnh nhân sự: A. Brito thay D. Quina
Phút 57, Pafos quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Brito được tung vào sân thế chỗ D. Quina. Đội khách đang kiểm soát bóng tốt hơn với 57% thời lượng trên sân nhưng vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc trước Dinamo Tirana (tỷ số hiện tại 0-0).
- 57'Pafos điều chỉnh nhân sự, J. Correia vào sân ở phút 57
Phút 57, BHL Pafos quyết định rút N. Moumi Ngamaleu rời sân để nhường chỗ cho J. Correia. Đội khách đang nỗ lực tạo nên sự đột biến trên hàng công nhằm khai thông thế bế tắc 0-0 trước Dinamo Tirana.
- 63'Pafos nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng
Bước sang phút 63, trận đấu giữa Dinamo Tirana và Pafos vẫn diễn ra giằng co khi hai đội đang hòa 0-0. Đội khách Pafos chiếm ưu thế ở tỷ lệ cầm bóng 43% - 57%, trong khi phía Dinamo Tirana chơi chấp nhận phạm lỗi 9 - 5 cùng chỉ số phạt góc đang cân bằng 1 - 1.
- 75'Thế trận giằng co, Pafos nhỉnh hơn về cầm bóng
Bước sang phút 75, thế trận giữa Dinamo Tirana và Pafos vẫn diễn ra giằng co với tỷ số 0-0. Pafos có phần nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 45% - 55%, nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Dinamo Tirana khi đội chủ nhà đã phạm lỗi 9 - 6. Trận đấu diễn ra chặt chẽ, thể hiện qua việc chỉ số phạt góc hiện là 1 - 1.
- 76'Dinamo Tirana tung A. Alhassan vào sân
Phút 76, Dinamo Tirana có sự điều chỉnh nhân sự khi A. Alhassan được tung vào sân thay cho M. Ayodeji. Quyết định rút Ayodeji – người đã dính thẻ vàng ở phút 30 – giúp đội chủ nhà duy trì sự an toàn nhằm bảo toàn lợi thế 1-0.
- 76'Dinamo Tirana thay người: D. Fadairo vào sân
Phút 76: Dinamo Tirana thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Fadairo được tung vào sân thế chỗ H. Berisha. Đội chủ nhà muốn bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm bảo vệ lợi thế dẫn 1-0 trong những phút còn lại của trận đấu.
- 76'Dinamo Tirana điều chỉnh nhân sự ở phút 76
Phút 76, Dinamo Tirana quyết định đưa I. Manellari vào sân thay thế K. Qefalija. Đang nắm lợi thế 1-0 trước Pafos, việc làm mới lực lượng hứa hẹn giúp đội chủ nhà gia tăng sự chủ động và duy trì nhịp độ trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 76'Dinamo Tirana điều chỉnh nhân sự ở phút 76
Phút 76, ban huấn luyện Dinamo Tirana quyết định rút E. Qardaku rời sân để nhường chỗ cho D. Metaj. Đang nắm lợi thế dẫn 1-0, đội chủ nhà cần thêm nguồn năng lượng mới nhằm duy trì sự chắc chắn và bảo toàn thành quả trước Pafos.
- 79'D. Fadairo khai thông bế tắc cho Dinamo Tirana
Phút 79, nút thắt của trận đấu cuối cùng cũng được tháo gỡ khi D. Fadairo dứt điểm tung lưới Pafos từ đường kiến tạo của U. Ismaili, mở tỷ số 1-0 cho Dinamo Tirana. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước trong thế trận vô cùng giằng co tại Elbasan Arena.
- 81'B. Dita nhận thẻ vàng ở phút 81
Phút 81, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo B. Dita bên phía Dinamo Tirana. Trận đấu đang trở nên đặc biệt căng thẳng trong những phút cuối hiệp hai khiến đại diện của Albania liên tiếp phải nhận các án phạt.
- 81'A. Teqja của Dinamo Tirana nhận thẻ vàng ở phút 81
Phút 81, A. Teqja bên phía Dinamo Tirana đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Ngay sau khi vươn lên dẫn 1-0 ở phút 79, đội bóng này liên tục phải nhận các án phạt trong bầu không khí vô cùng căng thẳng trên sân Elbasan Arena.
- 82'Lele sút phạt đền thành công gỡ hòa 1-1 cho Pafos
Phút 82, Lele thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa 1-1 cho Pafos. Chỉ 3 phút sau khi để Dinamo Tirana mở tỷ số, đội khách đã nhanh chóng đưa trận đấu trên sân Elbasan Arena trở lại vạch xuất phát.
- 86'L. Vila nhận thẻ vàng trong những phút căng thẳng cuối trận
Phút 86, L. Vila của Dinamo Tirana phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều, sức ép gia tăng khiến cầu thủ đội chủ nhà không giữ được sự bình tĩnh trong các tình huống tranh chấp.
- 87'Thế trận giằng co nghẹt thở ở phút 87
Tiến về những phút cuối ở phút 87, trận đấu vẫn duy trì tỷ số hòa 1 - 1 trong một thế trận cực kỳ giằng co. Tỷ lệ cầm bóng 51% - 49% cùng chỉ số phạm lỗi 10 - 10 phản ánh sự tranh chấp quyết liệt và cân bằng giữa hai đội. Dinamo Tirana nhỉnh hơn ở số quả phạt góc với 3 - 1 nhưng vẫn chưa thể tạo ra sự khác biệt trước mốc 90 phút.
- 88'Pafos tung Anderson Silva vào sân ở phút 88
Phút 88, Pafos quyết định điều chỉnh nhân sự khi đưa Anderson Silva vào sân thế chỗ Lele. Khi tỷ số đang là 1-1 ở những phút cuối trận, đội khách nỗ lực gia tăng sức sống cho hàng công nhằm tìm kiếm cơ hội kết thúc trận đấu.
- 90'Dinamo Tirana điều chỉnh nhân sự ở phút 90
Phút 90, Dinamo Tirana thực hiện sự thay đổi người khi B. Aniekan James được tung vào sân thay thế cho U. Ismaili. Trong thế trận đang giằng co với tỷ số 1-1, quyết định này nhằm bổ sung nguồn năng lượng tươi mới cho đội chủ nhà trong những phút bù giờ cuối trận.
- KTKết thúc: Dinamo Tirana 1-1 Pafos
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 03:57 21/08/2026
Màn thư hùng sinh tử tại UEFA Europa Conference League
Cuộc đối đầu giữa Dinamo Tirana và Pafos trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League diễn ra lúc 02:00 ngày 21/08/2026 trên sân vận động Elbasan Arena mang tính chất vô cùng then chốt. Theo thể thức thi đấu loại trực tiếp, trận đấu không cho phép bất kỳ sai lầm nào xuất hiện: đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ dừng bước tại đấu trường châu Âu.
Phong độ thi đấu và lịch sử đối đầu
Bước vào cuộc chạm trán này, Dinamo Tirana có sự chuẩn bị khá tốt về mặt phong độ. Trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng đã giành tới 3 chiến thắng, nhận 1 trận hòa và 1 trận thua. Thành tích này phản ánh điểm tựa lối chơi tương đối ổn định của Dinamo Tirana trước thử thách quan trọng.
Về phía lịch sử đối đầu, hai đội mới chỉ gặp nhau đúng 1 lần trong quá khứ và trận đấu đó kết thúc với kết quả hòa. Việc Dinamo Tirana và Pafos chưa từng đánh bại đối phương khiến cuộc tái đấu tới đây trở nên cân bằng và khó lường hơn.
Bản lĩnh trong trận cầu loại trực tiếp
Do đây là vòng đấu loại trực tiếp chứ không phải thi đấu vòng bảng tích lũy điểm số, cả hai câu lạc bộ sẽ phải ưu tiên sự an toàn nơi hàng phòng ngự trước khi tính đến các phương án tấn công. Lợi thế thi đấu tại sân vận động Elbasan Arena sẽ mang lại điểm tựa tinh thần đáng kể cho Dinamo Tirana.
Bên cạnh đó, sự thận trọng từ phía Pafos cũng có thể biến trận đấu thành một cuộc đấu trí căng thẳng. Với tính chất sinh tử của tấm vé đi tiếp, khoảnh khắc tận dụng thời cơ và bản lĩnh ở thời điểm quyết định sẽ định đoạt cục diện của màn so tài này.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)