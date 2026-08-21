87' Thế trận giằng co nghẹt thở ở phút 87

Tiến về những phút cuối ở phút 87, trận đấu vẫn duy trì tỷ số hòa 1 - 1 trong một thế trận cực kỳ giằng co. Tỷ lệ cầm bóng 51% - 49% cùng chỉ số phạm lỗi 10 - 10 phản ánh sự tranh chấp quyết liệt và cân bằng giữa hai đội. Dinamo Tirana nhỉnh hơn ở số quả phạt góc với 3 - 1 nhưng vẫn chưa thể tạo ra sự khác biệt trước mốc 90 phút.