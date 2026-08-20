Bất phân thắng bại tại Bergamo, Atalanta và Hapoel Tel Aviv hòa không bàn thắng Trận đấu thuộc vòng playoff UEFA Europa Conference League trên sân New Balance Arena đã khép lại với tỷ số 0-0, khi Atalanta và Hapoel Tel Aviv đều không thể ghi bàn và chấp nhận kết quả bất phân thắng bại.

Atalanta 0 - 0 Hapoel Tel Aviv Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Atalanta tiếp đón Hapoel Tel Aviv.

26' Atalanta thay người sớm ở phút 26 Phút 26, Atalanta có sự thay đổi người từ sớm khi T. Kristensen được tung vào sân để thay thế cho G. Scalvini . Tỷ số trên sân New Balance Arena hiện vẫn đang là 0-0.

30' Atalanta kiểm soát nhưng chưa tạo sóng gió Phút 30, Atalanta kiểm soát bóng vượt trội 80% - 20% nhưng sức ép chưa chuyển thành cơ hội rõ rệt, khi dứt điểm chỉ là 1 - 0 và cả hai chưa có cú sút trúng đích. Hapoel Tel Aviv chủ động chờ thời cơ, đồng thời kiếm được 0 - 1 quả phạt góc.

32' A. Kraev nhận thẻ vàng Phút 32, A. Kraev của Hapoel Tel Aviv nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Tỷ số vẫn là 0-0.

42' Atalanta kiểm soát nhưng chưa sắc bén Phút 42, Atalanta cầm bóng vượt trội 80% - 20% nhưng chưa tạo được sức ép rõ rệt, khi số cú sút mới là 1 - 0 và cả hai chưa có pha dứt điểm trúng đích. Hapoel Tel Aviv chủ động chịu trận, đồng thời kiếm được phạt góc 0 - 1 để duy trì hy vọng rình rập.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thẻ vàng cho G. Raspadori ngay đầu hiệp hai Phút 48, G. Raspadori bên phía Atalanta phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù áp đảo hoàn toàn về thời lượng cầm bóng 80% - 20%, Atalanta vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm bàn thắng trước Hapoel Tel Aviv khi tỷ số hiện tại là 0-0.

54' Thẻ vàng cho O. Altman, Hapoel Tel Aviv chịu thêm áp lực Phút 54, trọng tài rút thẻ vàng phạt O. Altman bên phía Hapoel Tel Aviv sau tình huống phạm lỗi ngáng chân. Đây đã là chiếc thẻ vàng thứ hai của đội khách từ đầu trận, trong bối cảnh họ chịu rất nhiều áp lực khi chỉ nắm giữ 20% thời lượng kiểm soát bóng trước Atalanta.

55' Atalanta áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Bước sang phút 55, Atalanta hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng áp đảo 80% - 20% trước Hapoel Tel Aviv. Tuy nhiên, sức ép từ đại diện Italy chưa mang lại sự hiệu quả khi chỉ số dứt điểm dừng ở mức 1 - 0 và chưa bên nào có bàn mở tỷ số.

63' Hapoel Tel Aviv đưa X. Silva vào sân thay O. Altman Phút 63, Hapoel Tel Aviv thực hiện sự thay đổi người khi X. Silva được tung vào sân thay cho O. Altman - cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng ở phút 54. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của Silva sẽ tạo nên làn gió mới cho hàng công.

63' Hapoel Tel Aviv điều chỉnh nhân sự ở phút 63 Phút 63, Hapoel Tel Aviv quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung M. Buskila vào sân thế chỗ cho D. Owusu . Trong bối cảnh đang bị Atalanta áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và tỷ số vẫn đang là 0-0, sự xuất hiện của M. Buskila được kỳ vọng sẽ đem lại làn gió mới cho hàng công đội khách.

63' Atalanta làm mới hàng công: N. Krstovic thế chỗ G. Scamacca Phút 63, ban huấn luyện Atalanta quyết định rút G. Scamacca rời sân để nhường chỗ cho N. Krstovic . Trong thế trận đang hòa 0-0 bế tắc dù làm chủ cuộc chơi với 67% thời lượng kiểm soát bóng, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt cho hàng công đội nhà.

70' Atalanta áp đảo thế trận nhưng chưa có bàn thắng Bước sang phút 70, Atalanta áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng (67% - 33%) nhưng trận đấu vẫn hòa 0 - 0. Dù làm chủ khu vực giữa sân, đại diện Italy chưa tạo ra sự khác biệt rõ rệt khi chỉ nhỉnh hơn đối thủ về số cú dứt điểm (4 - 3, trúng đích 3 - 2) trước lối chơi áp sát rắn (11 - 6 phạm lỗi) của Hapoel Tel Aviv.

75' Hapoel Tel Aviv tung D. Dappa vào sân ở phút 75 Phút 75, Hapoel Tel Aviv thực hiện sự thay đổi người khi D. Dappa được tung vào sân thay thế cho E. Boateng . Trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng với tỷ số 0-0, sự xuất hiện của D. Dappa được kỳ vọng sẽ mang lại sức sống mới cho lối chơi của đội khách trong những phút còn lại.

78' Atalanta tung M. Pasalic vào sân nhằm khai thông thế bế tắc Phút 78, Atalanta thực hiện sự thay đổi người khi M. Pasalic được tung vào sân thế chỗ cho L. Samardzic . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 dù áp đảo với 67% thời lượng kiểm soát bóng, sự góp mặt của Pasalic được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công đội nhà trong những phút cuối.

78' Atalanta tung F. Cassa vào sân tìm đột biến Phút 78, Atalanta quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi F. Cassa vào sân thế chỗ N. Zalewski . Dù kiểm soát bóng 67%, đại diện Ý vẫn đang bế tắc với tỷ số 0-0 và rất cần sự tươi mới trên hàng công trong những phút cuối trận.

82' Atalanta bế tắc dù kiểm soát bóng 67% - 33% Bước sang phút 82, Atalanta dù kiểm soát bóng vượt trội 67% - 33% nhưng vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc trước Hapoel Tel Aviv. Sức ép từ đại diện Italy chưa thực sự hiệu quả khi tổng số cú dứt điểm hai đội tạo ra chỉ là 4 - 3 (trúng đích 3 - 2). Ở chiều ngược lại, đội khách sẵn sàng ngắt nhịp trận đấu bằng 6 - 11 lần phạm lỗi nhằm bảo toàn tỷ số 0 - 0.

89' Hapoel Tel Aviv điều chỉnh nhân sự ở phút 89 Phút 89, Hapoel Tel Aviv có sự thay đổi người khi S. Piven được tung vào sân thay thế M. Coco . Khi tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0, bước đi này nhiều khả năng nhằm gia cố sự chắc chắn cho hàng thủ đội khách ở những phút cuối trận.

89' Hapoel Tel Aviv thay người ở những phút cuối Phút 89, Hapoel Tel Aviv thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Lemkin được tung vào sân thế chỗ cho R. Alkoukin . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, đội khách muốn bổ sung nguồn năng lượng mới để bảo vệ sự an toàn cho khung thành ở thời điểm nhạy cảm của trận đấu.

KT Kết thúc: Atalanta 0-0 Hapoel Tel Aviv Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 03:23 21/08/2026

Atalanta Thống kê Hapoel Tel Aviv 67% Kiểm soát bóng 33% 4 Dứt điểm 3 3 Trúng đích 2 1 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 11 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Assaf Tzur Hapoel Tel Aviv Điểm 7.5 Odilon Kossounou Atalanta Điểm 7.3

Vào lúc 01h30 ngày 21/08/2026, cuộc đối đầu giữa Atalanta và Hapoel Tel Aviv tại UEFA Europa Conference League hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến vô cùng kịch tính. Trận đấu diễn ra trên sân vận động New Balance Arena trong bối cảnh cả hai đội bóng đều quyết tâm hướng tới kết quả thuận lợi nhất.

Tính chất sinh tử tại vòng loại trực tiếp

Màn so tài giữa Atalanta và Hapoel Tel Aviv được đặt trong thể thức loại trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc đội giành chiến thắng sẽ chính thức có vé đi tiếp, còn đội thất bại sẽ bị loại khỏi giải đấu ngay lập tức.

Do không phải là trận đấu thuộc vòng bảng, hai đội không có cơ hội tích lũy điểm số hay sửa sai ở các lượt trận sau. Yếu tố này buộc cả Atalanta lẫn Hapoel Tel Aviv phải tiếp cận trận đấu với sự tập trung cao độ, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến hành trình tại cúp châu Âu khép lại.

Phong độ và chuẩn bị chiến thuật

Xét về phong độ gần đây, Hapoel Tel Aviv thể hiện màn trình diễn tương đối ổn định. Trong 4 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng này đã ghi nhận thành tích thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Kết quả này mang lại tâm lý vững vàng cho đại diện đến từ Israel trước cuộc đọ sức quan trọng.

Về phía Atalanta, việc được chơi trên sân nhà New Balance Arena là lợi thế không nhỏ. Lợi thế sân bãi cùng sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng để đội bóng đặt mục tiêu vượt qua đối thủ trong trận đấu loại trực tiếp này.

Nhận định chung

Với tính chất khốc liệt của một trận đấu loại trực tiếp, cả Atalanta và Hapoel Tel Aviv dự kiến sẽ nhập cuộc cẩn trọng nhằm đảm bảo sự an toàn cho khung thành trước khi tính đến các phương án tấn công. Đội bóng nào duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra sẽ giành tấm vé đi tiếp tại UEFA Europa Conference League.

Atalanta 5 trận gần nhất T T B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Hapoel Tel Aviv 5 trận gần nhất T B T H T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới