Bất phân thắng bại trước Levante, Osasuna chia điểm nhạt nhòa tại El Sadar Trận hòa 0-0 trước Levante trên sân Estadio El Sadar ở vòng 2 La Liga khiến Osasuna lỡ cơ hội bứt phá, trong khi đội khách tiếp tục chôn chân ở nhóm cuối bảng.

Osasuna 0 - 0 Levante Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Osasuna tiếp đón Levante.

12' Thế trận cân bằng trong những phút đầu Sau hơn 10 phút đầu trận, hai đội tạo ra thế trận giằng co khi Levante nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 46% - 54% . Cả hai bên đều đã có cơ hội uy hiếp khung thành đối phương với số pha dứt điểm 1 - 1 , trong đó Osasuna tạo ra pha dứt điểm trúng đích duy nhất ( 1 - 0 ) cùng lợi thế phạt góc 2 - 0 .

26' Levante kiểm soát bóng nhưng bế tắc Trôi qua nửa đầu hiệp một, Levante chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng khi cầm bóng tới 63% so với 37% của Osasuna. Tuy nhiên, các cơ hội nguy hiểm xuất hiện khá hạn chế với tổng số pha dứt điểm của hai đội chỉ là 1 - 2, trong khi đội chủ nhà tập trung phòng ngự và tận dụng các pha cố định với 3 - 0 quả phạt góc.

38' Thẻ vàng cho I. Romero bên phía Levante Phút 38, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo đối với I. Romero bên phía Levante. Thế trận trên sân Estadio El Sadar vẫn đang diễn ra giằng co khi hai đội tạm hòa nhau với tỷ số 0-0.

38' Osasuna dứt điểm trúng đích vượt trội Bước sang phút 38, Levante nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với tỷ lệ 44% - 56%, nhưng Osasuna lại tỏ ra sắc sảo hơn trong các đợt lên bóng. Dù tổng số lần dứt điểm là 3 - 4, đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo về độ chuẩn xác với số cú sút trúng đích 3 - 0 và phạt góc 3 - 0, khiến thủ môn đội khách phải có 3 pha cứu thua (0 - 3) để bảo toàn mành lưới.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Osasuna liên tục dứt điểm trúng đích Bước sang phút 51, Osasuna tiếp tục tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành đối phương dù chỉ cầm bóng 47% - 53%. Đội chủ nhà đã có tới 6 cú dứt điểm trúng đích so với con số 0 của Levante (tổng dứt điểm 8 - 5), đồng thời áp đảo ở phạt góc 6 - 1 nhưng vẫn chưa thể phá vỡ thế cân bằng 0-0.

63' Osasuna liên tục dứt điểm nhưng chưa thể ghi bàn Bước sang phút 63, Osasuna gia tăng sức ép đáng kể với tỷ lệ dứt điểm trúng đích áp đảo 7 - 0 cùng số quả phạt góc 9 - 2. Dẫu vậy, sự xuất sắc của thủ thành Levante với chỉ số cứu thua 0 - 7 đang giúp đội khách bảo toàn tỷ số hòa 0-0.

72' Osasuna làm mới hàng công với R. Moro Phút 72, Osasuna quyết định rút R. Garcia ra nghỉ để trao cơ hội cho R. Moro . Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

72' Osasuna đưa R. Garcia vào sân tìm kiếm đột biến Phút 72, Osasuna thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Garcia được tung vào sân thay thế cho A. Oroz . Đội chủ nhà nỗ lực làm mới mặt trận tấn công nhằm khai thông thế bế tắc trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

75' Osasuna dồn ép nhưng chưa thể phá vỡ bế tắc Bước sang phút 75, Osasuna liên tục vây hãm khung thành đối phương khi hoàn toàn áp đảo về số cú dứt điểm trúng đích 7 - 0 cùng lợi thế phạt góc 9 - 3 . Dẫu vậy, sự xuất sắc của hàng thủ đội khách với chỉ số cứu thua 0 - 7 vẫn đang giúp Levante giữ vững tỷ số hòa 0 - 0.

78' Levante làm mới đội hình ở cuối trận Phút 78, Levante thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi V. Garcia được tung vào sân để thế chỗ cho T. Fernandez . Trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng (0-0), đội khách kỳ vọng sự tươi mới này sẽ tạo ra đột biến ở những phút cuối trận.

78' Levante làm mới đội hình cuối trận Phút 78, Levante thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Toljan được tung vào sân thay cho N. Perez . Đội khách kỳ vọng điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới trong bối cảnh tỷ số trên sân Estadio El Sadar vẫn đang là 0-0.

80' Osasuna làm mới hàng công ở những phút cuối Phút 80, Osasuna có sự thay đổi nhân sự trên sân khi J. Dubasin được tung vào sân thay thế cho A. Budimir . Đội chủ nhà kỳ vọng làn gió mới này sẽ tạo nên đột biến trong khoảng thời gian thi đấu còn lại.

81' Osasuna đưa L. Torro vào sân tìm đột biến Phút 81, Osasuna thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi L. Torro được tung vào sân thế chỗ của I. Arguibide . Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới tuyến giữa nhằm khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0 trong những phút cuối trận.

87' Osasuna đưa K. Barja vào sân Phút 87, Osasuna thực hiện sự thay đổi nhân sự khi K. Barja được tung vào sân thay thế cho M. Gomez , nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng mới cho đội bóng trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

88' K. Barja bên phía Osasuna nhận thẻ vàng Phút 88, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo K. Barja bên phía Osasuna sau một tình huống phạm lỗi ở những phút cuối trận trên sân Estadio El Sadar.

89' Osasuna miệt mài ép sân tìm bàn thắng Tiến về những phút cuối trận, Osasuna dồn ép mạnh mẽ với 9 - 3 quả phạt góc và vượt trội ở số lần dứt điểm trúng đích 7 - 1 (tổng dứt điểm 12 - 10). Dù Levante nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 47% - 53%, đội khách phải căng mình chống đỡ với chỉ số cứu thua 1 - 7 để bảo toàn tỷ số 0-0.

90' Levante tăng cường nhân sự ở phút 90 Ở phút 90, Levante thực hiện quyền thay đổi người khi K. Etta Eyong được tung vào sân để thế chỗ cho I. Romero . Đội khách nỗ lực tìm kiếm nét tươi mới trên hàng công trong những phút thi đấu cuối cùng khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

90' Levante thay người ở phút 90 Phút 90, Levante tiến hành điều chỉnh nhân sự khi H. Sotelo được tung vào sân thế chỗ O. Rey . Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi ở những phút cuối nhằm tạo đột biến khi tỷ số vẫn đang giằng co 0-0.

90+1' S. Herrera nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+1', S. Herrera bên phía Osasuna phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài do hành vi phi thể thao. Trận đấu trôi về những phút bù giờ đầy căng thẳng khi tỷ số trên sân Estadio El Sadar vẫn đang là 0-0.

KT Kết thúc: Osasuna 0-0 Levante Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 02:22 25/08/2026

Đội hình chính thức Osasuna Sơ đồ 4-4-2 · HLV Miguel Ramis Luis Levante Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Castro 1 Sergio Herrera 27 Iñigo Arguibide 24 Alejandro Catena 5 Jorge Herrando 23 Abel Bretones 14 Rubén García 7 Jon Moncayola 8 Iker Muñoz 10 Aimar Oroz 17 Ante Budimir 16 Moi Gómez 13 Mathew Ryan 29 Nacho Pérez 4 Adrián de la Fuente 2 Aïssa Mandi 23 Manuel Sánchez 18 Enzo Bardeli 20 Oriol Rey 8 Jon Ander Olasagasti 7 Roger Brugué 9 Iván Romero 24 Thiago Fernández Dự bị Osasuna 31 Rafa Fernandez 13 Aitor Fernández 35 Unai Santos 29 Asier Osambela 15 Diego Rico 22 Enzo Boyomo 26 Mauro Echegoyen 21 Jonathan Dubasin 6 Lucas Torró Levante 1 Pablo Cunat Campos 22 Jeremy Toljan 3 Ifeanyi Ndukwe 14 Jorge Cabello 33 Marc Santos 10 Carlos Álvarez 5 Hugo Sotelo 6 Daniel Requena 17 Víctor García Cập nhật đội hình lúc 00:11 25/08/2026

Osasuna Thống kê Levante 47% Kiểm soát bóng 53% 12 Dứt điểm 10 7 Trúng đích 1 9 Phạt góc 3 7 Phạm lỗi 10 5 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật Mathew Ryan Levante Điểm 8.2 Alejandro Catena Osasuna Điểm 7.3 Ante Budimir Osasuna Điểm 7.3 Manuel Sánchez Levante Điểm 7.3 Adrián de la Fuente Levante Điểm 7.2 Aïssa Mandi Levante Điểm 7.2

Cuộc chạm trán giữa Osasuna và Levante diễn ra vào lúc 00h30 ngày 25/08 trên sân vận động Estadio El Sadar hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính. Với mục tiêu khẳng định vị thế và bám sát cuộc đua ở nhóm dẫn đầu, đội chủ nhà đang đứng trước cơ hội lớn để tạo nên bước ngoặt tích cực.

Lợi thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Nhìn vào thành tích chạm trán trực tiếp trong quá khứ gần đây, Osasuna đang là đội nắm giữ ưu thế rõ rệt. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Osasuna đã giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua đúng 1 trận trước Levante.

Sự vượt trội trong các lần giáp mặt trực tiếp mang lại sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ Osasuna, đặc biệt khi họ được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Estadio El Sadar. Đây sẽ là điểm tựa tâm lý quan trọng để đội chủ sân triển khai thế trận theo đúng toan tính chiến thuật.

Khó khăn bủa vây đội khách

Bên kia chiến tuyến, Levante bước vào chuyến làm khách này với không ít âu lo. Về mặt phong độ, đội bóng này đã phải nhận thất bại ở trận đấu gần nhất, khiến tâm lý toàn đội chịu áp lực đáng kể trước một đối thủ kỵ dơ.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, cả Osasuna và Levante đều đang sở hữu 0 điểm. Osasuna xếp ở vị trí thứ 16, trong khi Levante đang tạm đứng ở vị trí thứ 20. Trận đấu này là cơ hội rõ ràng để Osasuna tận dụng ưu thế đối đầu và phong độ không tốt của đối thủ nhằm giành lấy điểm số trọn vẹn.

Đánh giá cục diện

Với lợi thế sân bãi cùng lịch sử đối đầu áp đảo hơn hẳn khi thắng 3 trong 5 lần chạm trán gần nhất, Osasuna được đánh giá chiếm thế chủ động lớn hơn trong màn so tài này. Trong khi đó, Levante sau trận thua gần nhất sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn tạo nên bất ngờ trên sân của đối thủ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Osasuna · 3 thắng 1 hòa Levante · 1 thắng Levante 3 - 2 Osasuna LEV Osasuna 2 - 0 Levante OSA Osasuna 3 - 1 Levante OSA Levante 0 - 0 Osasuna Hòa Levante 0 - 1 Osasuna OSA

Osasuna 5 trận gần nhất B B T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Levante 5 trận gần nhất B T B T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Sevilla 2 2 0 0 +3 6 T T 2 Alaves 2 1 1 0 +3 4 H T 3 Atletico Madrid 2 1 1 0 +2 4 H T … 15 Elche 2 0 1 1 -5 1 B H 16 Osasuna 0 0 0 0 0 0 17 Real Sociedad 1 0 0 1 -1 0 B … 19 Malaga 1 0 0 1 -2 0 B 20 Levante 1 0 0 1 -3 0 B

Tình hình lực lượng Osasuna ✚ V. Rosier (Hamstring Injury) ✚ V. Rosier (Hamstring Injury) Levante ✚ A. Primo (Shoulder Injury) ✚ A. Primo (Shoulder Injury)