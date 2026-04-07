Pháp luật Bắt quả tang đối tượng cá độ bóng đá tại Hàm Thuận Bắc Ngày 4/7, Công an xã Hàm Thuận Bắc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một đối tượng tại thôn Hàm Phú, có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định Đinh Văn Lâm (SN 1986, trú tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) có biểu hiện tham gia cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Hiện trường vụ việc

Khoảng 9 giờ ngày 2/7, Tổ công tác Công an xã Hàm Thuận Bắc phối hợp với trinh sát địa bàn Phòng PC 02 - Công an tỉnh Lâm Đồng, kiểm tra quán cà phê của ông V.N.L (1983) trên địa bàn tại thôn Hàm Phú. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Đinh Văn Lâm cùng một số người đang theo dõi trận đấu bóng đá giữa Mỹ - Bosnia & Herzegovina.

Công an xã Hàm Thuận Bắc đã phát hiện bắt quả tang Đinh Văn Lâm sử dụng tài khoản Zalo mang tên "Đinh Văn Lâm" để nhắn tin cá cược bóng đá thắng, thua bằng tiền với một tài khoản Zalo “Thanh Nguyễn”. Ngoài việc trực tiếp tham gia cá độ, Lâm còn nhận kèo cá cược của các con bạc khác qua Zalo.

Đối tượng Đinh Văn Lâm và Nguyễn Thanh Trung (từ phải qua trái) tại cơ quan công an

Quá trình mở rộng điều tra, Công an xã Hàm Thuận Bắc đã mời Nguyễn Thanh Trung (SN 1994, trú thôn Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc) chủ tài khoản “Thanh Nguyễn” đến làm việc để làm rõ hành vi liên quan đến vụ việc.

Hiện Công an xã Hàm Thuận Bắc đã lập biên bản bắt quả tang, tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan. Đồng thời, bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.