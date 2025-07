Thời sự Lâm Đồng

Bắt tạm giam Giám đốc và Phó Giám đốc công ty tơ tằm ở Nam Ban Lâm Hà

Chiều 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can: Nguyễn Khắc H. và Nguyễn Phi C. là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.