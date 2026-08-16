Bắt tay chia điểm, Real Salt Lake và Minnesota United FC cùng giành vé vào vòng 1/16 Để Minnesota United FC gỡ hòa 1-1 trên sân America First Field ở vòng 19 MLS, Real Salt Lake chấp nhận trận chia điểm kịch tính, qua đó cả hai đội đều chính thức giành vé vào vòng 1/16.

Real Salt Lake 1 - 1 Minnesota United FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Real Salt Lake tiếp đón Minnesota United FC.

12' Z. Booth nhận thẻ vàng phạt ở phút 12 Phút 12, Z. Booth bên phía Real Salt Lake phải nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Cuộc so tài trên sân America First Field hiện vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi với tỷ số 0-0.

15' Real Salt Lake thay người sớm ngay phút 15 Chỉ ít phút sau khi nhận thẻ vàng ở phút 12, Z. Booth đã phải rời sân nhường chỗ cho D. Marczuk ở phút 15. Thay đổi nhân sự từ rất sớm của Real Salt Lake phản ánh sự thận trọng khi tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0.

32' J. Diaz nhận thẻ vàng ở phút 32 Phút 32, cầu thủ J. Diaz bên phía Minnesota United FC đã bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Trận đấu trên sân America First Field vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0, kết quả mà nếu giữ nguyên đến hết trận sẽ giúp cả hai đội tạm thời chắc suất vào vòng 1/16.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Minnesota United FC thay người ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Minnesota United FC có sự thay đổi nhân sự đầu tiên khi B. Hlongwane được tung vào sân thay cho K. Duncan . Đội khách kỳ vọng làn gió mới trên hàng công sẽ giúp tạo ra khác biệt trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

56' Lineker Rodrigues nhận thẻ vàng ở phút 56 Trọng tài tiếp tục phải rút thẻ để hạ nhiệt trận đấu tại America First Field. Phút 56, Lineker Rodrigues bên phía Real Salt Lake phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là thẻ phạt thứ hai dành cho đội chủ nhà trong trận đấu này, khi tỷ số vẫn đang giằng co 0-0.

60' Real Salt Lake làm mới hàng công với S. Lobjanidze Phút 60, Real Salt Lake quyết định điều chỉnh nhân sự khi S. Lobjanidze được tung vào sân thay thế Lineker Rodrigues . Chỉ ít phút sau khi dính thẻ vàng ở phút 56, Lineker Rodrigues được rút ra nghỉ nhằm đảm bảo an toàn và bổ sung làn gió mới cho hàng công khi tỷ số vẫn đang giằng co 0-0.

68' Real Salt Lake nhận thêm thẻ vàng ở phút 68 Phút 68, trọng tài tiếp tục rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ bên phía Real Salt Lake sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là thẻ vàng thứ ba mà đội chủ nhà phải nhận từ đầu trận, trong bối cảnh thế trận vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

71' Minnesota United FC thay người: C. Harvey thế chỗ J. Diaz Phút 71, Minnesota United FC thực hiện sự thay đổi người khi C. Harvey vào sân thế chỗ J. Diaz . Đây là sự điều chỉnh nhằm gia cố sự an toàn cho đội khách khi J. Diaz đã dính thẻ vàng trước đó, trong bối cảnh trận đấu với Real Salt Lake vẫn đang có tỷ số 0-0. Nếu giữ tỷ số này, Minnesota United FC tạm thời sẽ giành vé vào vòng 1/16.

71' Minnesota United FC tung K. Yeboah vào sân Phút 71, Minnesota United FC có sự thay đổi nhân sự khi K. Yeboah được tung vào sân thế chỗ cho M. Dieng . Trong thế trận chưa có bàn thắng với tỷ số 0-0, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ mang lại sức sống mới cho hàng công đội khách. Nếu giữ tỷ số này đến hết trận, cả Real Salt Lake và Minnesota United FC đều sẽ giành vé vào vòng 1/16.

71' Minnesota United FC tung M. Gonzalez vào sân ở phút 71 Phút 71, Minnesota United FC có sự thay đổi nhân sự khi M. Gonzalez được tung vào sân để thế chỗ T. Chancalay . Trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng (0-0), ban huấn luyện đội khách kỳ vọng làn gió mới sẽ mang lại sự đột biến trong những phút còn lại.

82' S. Solans lập công phút 82, Real Salt Lake mở tỷ số Phút 82, S. Solans khai thông thế bế tắc cho Real Salt Lake với bàn mở tỷ số 1-0. Nếu giữ nguyên tỷ số này đến khi tiếng còi kết thúc vang lên, Real Salt Lake sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

86' Real Salt Lake điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 86, Real Salt Lake quyết định rút D. Luna rời sân để nhường chỗ cho A. Hezarkhani . Sự thay đổi này nhằm làm tươi mới đội hình và củng cố thế trận sau khi đội chủ nhà vừa vượt lên dẫn 1-0.

87' Real Salt Lake điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 87, Real Salt Lake thực hiện sự thay đổi người khi V. Olatunji vào sân thay cho S. Solans . Đội chủ nhà nỗ lực gia cố đội hình nhằm bảo vệ lợi thế 1-0 trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu.

87' Minnesota United FC tung M. Caldeira vào sân tìm bàn gỡ Phút 87, Minnesota United FC điều chỉnh nhân sự khi M. Caldeira được tung vào sân thay thế W. Trapp . Đang bị dẫn 0-1, đội khách nỗ lực gia tăng sức ép trong những phút cuối trận nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nếu giữ tỷ số này, cả Real Salt Lake và Minnesota United FC đều tạm tính đã giành vé vào vòng 1/16.

89' J. Pereyra gỡ hòa 1-1 cho Minnesota United FC ở phút 89 Phút 89, J. Pereyra dứt điểm tung lưới Real Salt Lake, quân bình tỷ số 1-1 cho Minnesota United FC. Pha lập công muộn màng này giúp đội khách giật lại 1 điểm đầy kịch tính chỉ ít phút sau khi nhận bàn thua ở phút 82. Nếu giữ tỷ số này, cả hai đội sẽ tạm thời chắc suất giành vé bước tiếp vào vòng 1/16.

90+4' S. Spierings nhận thẻ vàng ở những phút bù giờ Ở phút 90+4', S. Spierings của Real Salt Lake phải nhận tấm thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống can thiệp quyết liệt. Trận đấu trôi về những giây cuối cùng trong sự kịch tính cao độ khi tỷ số giữa Real Salt Lake và Minnesota United FC vẫn đang giằng co 1-1.

KT Kết thúc: Real Salt Lake 1-1 Minnesota United FC Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 10:35 16/08/2026

Trận đấu giữa Real Salt Lake và Minnesota United FC diễn ra vào lúc 08:30 ngày 16/08/2026 trên sân vận động America First Field hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính. Đây là cuộc so tài trực tiếp giữa hai đội bóng đang bám đuổi sát sao trên bảng xếp hạng giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng MLS

Hiện tại, Real Salt Lake đang nắm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 27 điểm có được. Đội chủ nhà duy trì vị thế tương đối ổn định trong nhóm trên, nhưng áp lực bám đuổi từ các đối thủ xếp sau vẫn rất lớn.

Bên phía đối diện, Minnesota United FC xếp ở vị trí thứ 10 với 24 điểm. Khoảng cách giữa hai câu lạc bộ lúc này chỉ là 3 điểm. Điều này khiến màn chạm trán tại America First Field trở nên vô cùng quan trọng đối với cả hai đội trong nỗ lực tích lũy điểm số.

Phân tích phong độ gần đây của hai đội

Xét về phong độ thi đấu trong 5 trận gần nhất, Real Salt Lake tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ khi giành được 1 chiến thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận. Việc vừa tìm lại niềm vui thắng trận ở lần ra sân gần nhất sẽ là tựa điểm tinh thần quan trọng cho đội chủ nhà.

Trong khi đó, Minnesota United FC đang trải qua chuỗi trận chưa thực sự như ý. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, họ chưa thể giành chiến thắng khi để hòa 3 trận và nhận 2 thất bại. Sự thiếu hiệu quả trong việc kết liễu trận đấu khiến đội khách gặp nhiều áp lực trong chuyến làm khách sắp tới.

Thành tích đối đầu giữa hai câu lạc bộ

Dù có phong độ gần đây trầm lắng hơn, Minnesota United FC lại sở hữu thành tích đối đầu ấn tượng trước đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Real Salt Lake không giành được chiến thắng nào, phải nhận 2 thất bại và hòa 2 trận trước Minnesota United FC.

Thành tích đối đầu thuận lợi trong quá quá khứ sẽ là điểm tựa tinh thần lớn để Minnesota United FC tự tin hướng tới một kết quả tốt dù phải thi đấu trên sân khách.

Nhận định chung về cục diện trận đấu

Màn so tài sắp tới tại America First Field dự báo sẽ rất căng thẳng. Real Salt Lake có lợi thế sân nhà cùng vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, nhưng Minnesota United FC lại nắm giữ sự chủ động về mặt lịch sử đối đầu. Khoảng cách sít sao 3 điểm giữa hai câu lạc bộ hứa hẹn tạo nên một cuộc so tài nảy lửa và kịch tính.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Salt Lake · 0 thắng 2 hòa Minnesota United FC · 2 thắng Minnesota United FC 1 - 1 Real Salt Lake Hòa Real Salt Lake 1 - 3 Minnesota United FC MUF Minnesota United FC 2 - 0 Real Salt Lake MUF Real Salt Lake 1 - 1 Minnesota United FC Hòa Real Salt Lake - Minnesota United FC Hòa

Real Salt Lake 5 trận gần nhất T T H H B 17 Trận 8-3-6 T-H-B 29 Ghi (TB 1.7) 25 Thủng lưới Minnesota United FC 5 trận gần nhất T H B H 18 Trận 6-6-6 T-H-B 20 Ghi (TB 1.1) 25 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 17 10 4 3 +21 34 H H B T B 2 Los Angeles FC 19 10 4 5 +16 34 H T T T T 3 San Jose Earthquakes 18 10 3 5 +13 33 B H B T B 4 Houston Dynamo 18 10 2 6 +3 32 T T T H H 5 Real Salt Lake 17 8 3 6 +4 27 H B B H T 6 FC Dallas 18 7 6 5 +7 27 H B H T T … 9 Seattle Sounders 17 7 3 7 -2 24 B B B B B 10 Minnesota United FC 18 6 6 6 -5 24 H H B H B 11 Colorado Rapids 18 7 1 10 +2 22 T B T B B …

Tình hình lực lượng Real Salt Lake ✚ G. Dillon (Foot Injury) ✚ A. Piol (Achilles Tendon Injury) ✚ D. Yedlin (Yellow Cards) ✚ J. Glad (Groin Injury) ✚ G. Dillon (Foot Injury) ✚ A. Piol (Achilles Tendon Injury) ✚ D. Yedlin (Yellow Cards) ✚ J. Glad (Groin Injury) Minnesota United FC ✚ A. Jackson (Inactive) ✚ N. Romero (Lower-Body Injury) ✚ P. Stroud (Muscle Injury) ✚ N. Triantis (Lower-Body Injury) ✚ A. Jackson (Inactive) ✚ N. Romero (Lower-Body Injury) ✚ P. Stroud (Muscle Injury) ✚ N. Triantis (Lower-Body Injury)