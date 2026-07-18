Bayer Leverkusen thắng đậm SF Baumberg trong trận giao hữu Bayer Leverkusen đánh bại SF Baumberg 7-0 ở Club Friendlies, với Moreira lập cú đúp và Poku ghi một bàn; SF Baumberg khép lại trận đấu trong thất bại nặng nề.

SF Baumberg 0 - 7 Bayer Leverkusen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu SF Baumberg tiếp đón Bayer Leverkusen.

21' A. Moreira đưa Bayer Leverkusen vượt lên Phút 21', A. Moreira lập công, giúp Bayer Leverkusen mở tỷ số 0-1. Đội bóng này đang tạo ra bước ngoặt đáng chú ý trong trận đấu.

22' E. Poku nhân đôi cách biệt cho Bayer Leverkusen Phút 22', E. Poku lập công, giúp Bayer Leverkusen nhân đôi cách biệt và nâng tỷ số lên 0-2.

27' A. Moreira giúp Bayer Leverkusen dẫn 0-3 Phút 27, A. Moreira lập công, giúp Bayer Leverkusen nới rộng cách biệt lên 0-3 trước SF Baumberg. Bayer Leverkusen đang tạo ra ưu thế rất lớn trong trận đấu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: SF Baumberg 0-7 Bayer Leverkusen Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 7.

Cập nhật lúc 23:46 18/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: SF Baumberg vs Bayer Leverkusen

Thời gian: 18/07/2026 20:30

Giải đấu: Giao hữu CLB

SF Baumberg sẽ đối đầu Bayer Leverkusen trong trận giao hữu diễn ra lúc 20:30 ngày 18/07/2026. Đây là màn so tài mà sự khác biệt về xu hướng đối đầu gần nhất sẽ là một trong những điểm đáng chú ý, bên cạnh màn thể hiện hiện tại của SF Baumberg.

SF Baumberg thiếu sự ổn định trong chuỗi gần nhất

Chuỗi phong độ được cung cấp của SF Baumberg gồm hai kết quả: một trận thắng và một trận thua. Diễn biến này cho thấy đội bóng chưa duy trì được mạch kết quả đồng đều trong những lần ra sân gần nhất.

Việc có cả chiến thắng lẫn thất bại khiến màn trình diễn của SF Baumberg trước Bayer Leverkusen trở nên khó đoán hơn nếu chỉ nhìn vào kết quả tổng hợp. Đội bóng cần thể hiện sự ổn định trong cách nhập cuộc và duy trì hiệu quả thi đấu xuyên suốt trận đấu để tạo ra thế cân bằng trước đối thủ.

Bayer Leverkusen nắm lợi thế đối đầu

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Ở trận đấu đó, SF Baumberg không giành chiến thắng hay kết quả hòa, trong khi Bayer Leverkusen là đội giành phần thắng.

Xu hướng này đem lại lợi thế tâm lý nhất định cho Bayer Leverkusen, dù mẫu đối đầu chỉ gồm một trận và chưa đủ để phản ánh toàn diện tương quan giữa hai đội. Với SF Baumberg, cuộc gặp sắp tới là cơ hội để tạo ra một diễn biến khác so với lần chạm trán gần nhất.

Những điểm then chốt trước trận

Dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, các cầu thủ vắng mặt hay cách vận hành cụ thể của hai đội. Vì vậy, không thể xác định trước phương án tổ chức trận đấu hoặc những cuộc đối đầu cá nhân trên sân.

Trong bối cảnh đó, phong độ gần nhất của SF Baumberg và lợi thế đối đầu của Bayer Leverkusen là hai cơ sở chính để đánh giá trận đấu. SF Baumberg cần hạn chế sự dao động giữa các kết quả, trong khi Bayer Leverkusen có thể bước vào cuộc so tài với sự tự tin hơn nhờ chiến thắng ở lần gặp gần nhất.

Nhận định SF Baumberg vs Bayer Leverkusen

SF Baumberg có kết quả gần nhất đan xen giữa thắng và thua, còn Bayer Leverkusen đang chiếm ưu thế trong dữ liệu đối đầu được ghi nhận. Những yếu tố này khiến Bayer Leverkusen được đánh giá thuận lợi hơn về mặt xu hướng, nhưng trận đấu vẫn cần được quyết định bằng màn trình diễn thực tế trên sân.

Không có đủ dữ liệu để đưa ra dự đoán tỷ số hoặc khẳng định chắc chắn về thế trận. Tâm điểm của cuộc gặp sẽ nằm ở khả năng SF Baumberg cải thiện tính ổn định, cũng như cách Bayer Leverkusen tận dụng lợi thế tinh thần từ lần đối đầu gần nhất.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất SF Baumberg · 0 thắng 0 hòa Bayer Leverkusen · 1 thắng SF Baumberg 0 - 3 Bayer Leverkusen BL

SF Baumberg 5 trận gần nhất B B T T H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 4 Thủng lưới Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất T H B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới