Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Bế mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI Chiều 2/7, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Kỳ họp thông qua 24 nghị quyết quan trọng

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự kỳ họp

Tham dự bế mạc kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan tư pháp; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu, chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm; đồng thời thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển năm 2026.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham dự kỳ họp

Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm như: phát triển kinh tế - xã hội sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; giải ngân vốn đầu tư công; tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, kinh tế biển; công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục.

Các đồng chí chủ trì Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm với 9 ý kiến chất vấn về 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các đại biểu tập trung chất vấn việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy; kết quả xây dựng đội ngũ nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy học; giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và mở rộng dạy học hai buổi/ngày ở bậc THCS.

Đại biểu Trần Thị Chúc Quỳnh đặt câu hỏi chất vấn lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tại kỳ họp

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, các đại biểu tập trung chất vấn việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu cho rằng, tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, du lịch thông minh và năng lượng tái tạo, song hạ tầng khoa học và công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hoạt động liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, cũng như việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn nhiều hạn chế.

Kỳ họp cũng đã xem xét, thông qua 24 nghị quyết quan trọng về: phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các cơ chế, chính sách phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp đã xem xét các báo cáo, tờ trình; thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngân sách, đầu tư công, an sinh xã hội; tiến hành chất vấn đối với 2 lĩnh vực giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và thông qua 24 nghị quyết chuyên đề, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

HĐND tỉnh đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp từng bước ổn định. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sau hợp nhất và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên rà soát kịch bản tăng trưởng của từng ngành, từng địa phương; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án trọng điểm; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; quản lý chặt chẽ ngân sách, đất đai, tài nguyên, tài sản công; nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho năm học mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng phân cấp gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở.

Quang cảnh kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Vì vậy, UBND tỉnh cần sớm xây dựng kế hoạch triển khai với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền"; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kịp thời báo cáo HĐND tỉnh đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tiếp tục phát huy vai trò giám sát, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, góp phần đưa các nghị quyết của kỳ họp nhanh chóng đi vào cuộc sống.