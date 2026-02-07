Bế mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI
Chiều 2/7, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.
Kỳ họp thông qua 24 nghị quyết quan trọng
Tham dự bế mạc kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan tư pháp; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu, chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm; đồng thời thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển năm 2026.
Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm như: phát triển kinh tế - xã hội sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; giải ngân vốn đầu tư công; tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, kinh tế biển; công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục.
Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm với 9 ý kiến chất vấn về 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ.
Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các đại biểu tập trung chất vấn việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy; kết quả xây dựng đội ngũ nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy học; giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và mở rộng dạy học hai buổi/ngày ở bậc THCS.
Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, các đại biểu tập trung chất vấn việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Các đại biểu cho rằng, tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, du lịch thông minh và năng lượng tái tạo, song hạ tầng khoa học và công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hoạt động liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, cũng như việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn nhiều hạn chế.
Kỳ họp cũng đã xem xét, thông qua 24 nghị quyết quan trọng về: phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các cơ chế, chính sách phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Kỳ họp đã xem xét các báo cáo, tờ trình; thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngân sách, đầu tư công, an sinh xã hội; tiến hành chất vấn đối với 2 lĩnh vực giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và thông qua 24 nghị quyết chuyên đề, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
HĐND tỉnh đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp từng bước ổn định. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sau hợp nhất và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên rà soát kịch bản tăng trưởng của từng ngành, từng địa phương; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án trọng điểm; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; quản lý chặt chẽ ngân sách, đất đai, tài nguyên, tài sản công; nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho năm học mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng phân cấp gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở.
Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Vì vậy, UBND tỉnh cần sớm xây dựng kế hoạch triển khai với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền"; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kịp thời báo cáo HĐND tỉnh đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tiếp tục phát huy vai trò giám sát, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, góp phần đưa các nghị quyết của kỳ họp nhanh chóng đi vào cuộc sống.
24 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ
HỌP THỨ 4, HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
1. Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025;
2. Nghị quyết Bổ sung danh mục dự án và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách địa phương (đợt 5);
3. Nghị quyết Quy định việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
4. Nghị quyết Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
5. Nghị quyết Bổ sung danh mục công trình, dự án đầu tư thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì mục đích quốc phòng - an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng năm 2026 trên địa bàn tỉnh;
6. Nghị quyết Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khai thác - chế biến đá ốp lát và đá xây dựng (đi kèm) mỏ đá Núi Đen - xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng;
7. Nghị quyết Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án dự án Khai thác và chế biến đá xây dựng - xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng.
8. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng;
9. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Lâm Đồng;
10. Nghị quyết Thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng;
11. Nghị quyết Quy định tiêu chuẩn mua vé máy bay khi đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
12. Nghị quyết Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam và tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng;
13. Nghị quyết Quy định về số lượng, chức danh người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
14. Nghị quyết Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
15. Nghị quyết Quy định về hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
16. Nghị quyết Quy định mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao do tỉnh Lâm Đồng tổ chức;
17. Nghị quyết Quy định mức chi đối với thành viên các đội thể dục, thể thao tham gia tập trung tập huấn và thi đấu;
18. Nghị quyết Quy định mức chi tổ chức thực hiện một số nội dung của công tác thi đua, khen thưởng được trích từ 20% trong tổng quỹ thi đua khen thưởng các cấp;
19. Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh dân lập, tư thục từ năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
20. Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
21. Nghị quyết Quy định chế độ đối với học sinh trường trung học phổ thông chuyên; chế độ đối với chuyên gia, cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng và đạt giải tại các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
22. Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ năm 2021 đến hết năm 2025;
23. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Công tác bố trí và tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”;
24. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.