Beitar Jerusalem thắng luân lưu, AEK Larnaca tiếc nuối sau màn rượt đuổi Tại vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League trên sân Stadionul Ilie Oană, Ploiesti, Beitar Jerusalem giành chiến thắng 2-3 trước AEK Larnaca sau loạt luân lưu 4-3. AEK Larnaca không hề bị dẫn trước trong trận nhưng vẫn nhận thất bại, còn Beitar Jerusalem khép lại màn rượt đuổi bằng chiến thắng.

Beitar Jerusalem 2 - 3 (pen 4-3) AEK Larnaca Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Beitar Jerusalem tiếp đón AEK Larnaca.

26' AEK Larnaca mở tỷ số từ chấm phạt đền Phút 26, H. Milicevic thực hiện thành công quả phạt đền, giúp AEK Larnaca vượt lên dẫn 0-1. Đội khách đã có bàn mở tỷ số trong thế trận đầy tính cạnh tranh.

41' A. Cohen nhận thẻ vàng Phút 41', A. Cohen của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng. Thẻ phạt là lời nhắc Beitar Jerusalem cần chơi thận trọng hơn trong những phút cuối hiệp một.

45+2' O. Atzili gỡ hòa trên chấm phạt đền Phút 45+2, O. Atzili thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Beitar Jerusalem gỡ hòa 1-1. Bàn thắng đến ngay trước giờ nghỉ, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Beitar Jerusalem thay người đầu hiệp hai Phút 46, E. Ansah vào sân thay J. Kalu bên phía Beitar Jerusalem. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi đội chủ nhà tìm được bàn gỡ, hứa hẹn thêm năng lượng cho hiệp hai.

46' AEK Larnaca thay người đầu hiệp hai Phút 46, AEK Larnaca điều chỉnh nhân sự khi G. Ekpolo vào sân thay A. Layouni.

49' N. Muche nhận thẻ vàng ở phút 49 Phút 49', N. Muche của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng vì lỗi ngáng chân. Đây là thẻ vàng thứ hai của Beitar Jerusalem trong trận đấu.

51' B. Carabali nhận thẻ vàng Phút 51, B. Carabali của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng sau pha truy cản trái phép. Hàng thủ Beitar Jerusalem tiếp tục phải chơi quyết liệt để ngăn AEK Larnaca.

52' H. Milicevic đưa AEK Larnaca vượt lên Phút 52', H. Milicevic lập công cho AEK Larnaca, giúp đội khách vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-2. Bàn thắng đến ngay đầu hiệp hai, đưa AEK Larnaca trở lại thế dẫn bàn.

59' Beitar Jerusalem điều chỉnh hàng công Phút 59, Beitar Jerusalem thay người: T. Muzie vào sân, nhường chỗ cho S. Weissman. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của đội chủ nhà trong thế trận đang giằng co.

68' Y. Cohen nhận thẻ vàng Phút 68, Y. Cohen của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng sau pha ngáng chân đối thủ. Đây là thẻ vàng thứ tư của Beitar Jerusalem trong trận đấu.

69' D. Worko nhận thẻ vàng ở phút 69 Phút 69, D. Worko của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng sau lỗi kéo người.

69' AEK Larnaca thay người ở phút 69 Phút 69, K. Pileas vào sân thay Y. Gurfinkel, mang đến sự bổ sung mới cho AEK Larnaca trong những phút còn lại.

70' AEK Larnaca đưa W. Rubio vào sân Phút 70', AEK Larnaca thay người khi W. Rubio vào sân, thế chỗ Miramon.

75' Beitar Jerusalem thay người ở phút 75 Phút 75', L. Deri vào sân thay Y. Cohen bên phía Beitar Jerusalem, mang đến sự điều chỉnh nhân sự ở giai đoạn cuối trận.

75' Beitar Jerusalem thay người ở phút 75 Phút 75, Beitar Jerusalem điều chỉnh nhân sự khi Z. Ben Shimol vào sân thay N. Muche.

77' AEK Larnaca thay người ở phút 77 Phút 77, AEK Larnaca đưa Z. Adoni vào sân thay E. Saborit. Đội bóng này có thêm một điều chỉnh trong chặng cuối khi đang dẫn trước.

87' O. Atzili gỡ hòa cho Beitar Jerusalem Phút 87, O. Atzili lập công cho Beitar Jerusalem, đưa tỷ số lên 2-2. Bàn thắng đến ở những phút cuối, kéo trận đấu về thế cân bằng.

90' Beitar Jerusalem thay người ở phút 90 Phút 90, Beitar Jerusalem đưa Y. Shua vào sân thay O. Atzili. Một sự điều chỉnh muộn trong những phút cuối, khi Beitar Jerusalem đang nỗ lực tìm bàn gỡ.

90' AEK Larnaca thay người ở phút 90 Phút 90, AEK Larnaca đưa D. Ivanovic vào sân thay Ledes Gustavo. Đội khách đang dẫn Beitar Jerusalem 3-2 khi trận đấu bước vào những phút cuối.

90+2' R. Bajic đưa AEK Larnaca vượt lên Phút 90+2', R. Bajic lập công, giúp AEK Larnaca vượt lên dẫn trước Beitar Jerusalem với tỷ số 2-3. Bàn thắng đến ở những phút bù giờ, đưa AEK Larnaca trở lại thế dẫn trước.

90+5' Y. Shua nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+5', Y. Shua của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. Chiếc thẻ xuất hiện trong những phút cuối đầy căng thẳng của trận đấu.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

94' AEK Larnaca thay người ở phút 94 Phút 94, AEK Larnaca đưa C. Kyriakou vào sân thay I. Pankov. Đây là sự điều chỉnh muộn khi AEK Larnaca đang dẫn trước Beitar Jerusalem, có thể nhằm củng cố đội hình trong những phút cuối.

103' Z. Adoni nhận thẻ vàng phút 103 Phút 103', Z. Adoni của AEK Larnaca nhận thẻ vàng vì lỗi Holding. Chiếc thẻ đến trong những phút cuối, khi AEK Larnaca đang nỗ lực bảo toàn lợi thế.

105+1' G. Ekpolo nhận thẻ vàng trong hiệp phụ Phút 105+1', G. Ekpolo của AEK Larnaca nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi AEK Larnaca vẫn dẫn Beitar Jerusalem 3-2.

111' Beitar Jerusalem thay người ở phút 111 Phút 111, N. Markovitch vào sân thay D. Worko bên phía Beitar Jerusalem. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong hiệp phụ khi đang bị dẫn 2-3.

115' N. Antwi nhận thẻ vàng ở phút 115 Phút 115, N. Antwi của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trận đấu đang bước vào những phút căng thẳng khi Beitar Jerusalem bị AEK Larnaca dẫn 2-3.

118' H. Milicevic nhận thẻ vàng vì câu giờ Phút 118', H. Milicevic của AEK Larnaca nhận thẻ vàng vì hành vi câu giờ. Đây là dấu hiệu cho thấy AEK Larnaca đang cố làm chậm nhịp trận đấu trong những phút cuối.

120+1' Luân lưu: AEK Larnaca 0 - 1 H. Milicevic (AEK Larnaca) sút thành công. Loạt luân lưu: 0 - 1.

120+1' Luân lưu: Beitar Jerusalem 1 - 1 B. Carabali (Beitar Jerusalem) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+2' Luân lưu: AEK Larnaca 1 - 2 D. Ivanovic (AEK Larnaca) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 2.

120+2' Luân lưu: Beitar Jerusalem 2 - 2 E. Ansah (Beitar Jerusalem) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.

120+3' Luân lưu: AEK Larnaca sút hỏng W. Rubio (AEK Larnaca) sút hỏng. Loạt luân lưu: 2 - 2.

120+3' Luân lưu: Beitar Jerusalem 3 - 2 Y. Cohen (Beitar Jerusalem) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 2.

120+4' Luân lưu: AEK Larnaca 3 - 3 K. Pileas (AEK Larnaca) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.

120+4' Luân lưu: Beitar Jerusalem 4 - 3 T. Muzie (Beitar Jerusalem) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 3.

120+5' Luân lưu: AEK Larnaca sút hỏng C. Kyriakou (AEK Larnaca) sút hỏng. Loạt luân lưu: 4 - 3.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Beitar Jerusalem 2-3 AEK Larnaca Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 03:17 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Beitar Jerusalem đối đầu AEK Larnaca tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 31/07/2026 trên sân Stadionul Ilie Oană.

Beitar Jerusalem có điểm tựa từ phong độ gần nhất

Beitar Jerusalem bước vào cuộc so tài với một chiến thắng ở trận gần nhất. Dù dữ liệu phong độ được cung cấp chỉ gồm một trận, kết quả này vẫn tạo ra tín hiệu khởi đầu thuận lợi trước cuộc đối đầu với AEK Larnaca.

Điểm đáng chú ý là Beitar Jerusalem có thể nhập cuộc với sự tự tin cao hơn. Tuy nhiên, một kết quả tích cực gần nhất chưa đủ để khẳng định ưu thế toàn diện, vì vậy đội bóng này vẫn cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

AEK Larnaca cần phản ứng sau thất bại

AEK Larnaca vừa nhận thất bại trong trận gần nhất. Đây là yếu tố khiến đội bóng phải thận trọng hơn, đặc biệt ở cách tổ chức trận đấu và khả năng duy trì sự ổn định khi chịu sức ép.

Trong bối cảnh đó, AEK Larnaca có thể ưu tiên sự chắc chắn trước khi tìm kiếm cơ hội tấn công. Khả năng phản ứng sau kết quả không thuận lợi sẽ là một trong những điểm then chốt ảnh hưởng đến thế trận.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy cán cân giữa hai đội không nghiêng về bên nào. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Beitar Jerusalem thắng 1 trận, hai đội hòa 1 trận và AEK Larnaca thắng 1 trận.

Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa hai đội là không lớn. Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng tận dụng thời cơ, sự chính xác trong các tình huống quan trọng và mức độ kỷ luật của từng đội.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Beitar Jerusalem có thể tận dụng sự hưng phấn từ chiến thắng gần nhất để chủ động gây sức ép, nhưng không nên đánh đổi sự cân bằng trong đội hình. Khi thế đối đầu vốn cân bằng, việc kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai lầm sẽ quan trọng không kém khả năng tạo cơ hội.

Ở chiều ngược lại, AEK Larnaca cần giữ cự ly đội hình hợp lý và tránh để thất bại gần nhất ảnh hưởng đến cách nhập cuộc. Nếu duy trì được sự bình tĩnh, đội bóng này vẫn có cơ sở để tạo ra thế trận cạnh tranh trước Beitar Jerusalem.

Nhận định trận đấu

Beitar Jerusalem có lợi thế tinh thần từ kết quả gần nhất, còn AEK Larnaca đứng trước yêu cầu phải cải thiện phản ứng sau thất bại. Dù vậy, thành tích đối đầu cân bằng cho thấy đây không phải cuộc so tài dễ phân định.

Nhìn chung, trận đấu có thể diễn ra giằng co, trong đó sự ổn định và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố quyết định. Beitar Jerusalem được kỳ vọng nhập cuộc tự tin hơn, nhưng AEK Larnaca vẫn có cơ hội tạo thế cân bằng nếu tổ chức tốt và duy trì sự tập trung.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Beitar Jerusalem · 1 thắng 1 hòa AEK Larnaca · 1 thắng Beitar Jerusalem 1 - 2 AEK Larnaca AL AEK Larnaca 0 - 1 Beitar Jerusalem BJ Beitar Jerusalem 0 - 0 AEK Larnaca Hòa

Beitar Jerusalem 5 trận gần nhất B T H T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới AEK Larnaca 5 trận gần nhất T B H B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới