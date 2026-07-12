Bellingham lập kỷ lục lịch sử, tuyển Anh gỡ hòa 1-1 trước Na Uy trong tranh cãi Jude Bellingham đi vào lịch sử bóng đá Anh với bàn thắng thứ 5 tại World Cup 2026, nhưng sự cố bóng chạm dây cáp camera đang đe dọa tính hợp lệ của pha lập công này.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Na Uy đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất giải đấu. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Jude Bellingham đã thắp sáng hy vọng cho "Tam sư" bằng bàn gỡ hòa 1-1, một pha lập công không chỉ mang ý nghĩa chiến thuật mà còn đưa tiền vệ này vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá xứ sở sương mù.

Khoảnh khắc lịch sử của Jude Bellingham

Phút bù giờ cuối cùng của hiệp một, khi áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ Anh, một pha phối hợp sắc nét bên hành lang cánh trái đã mở ra cơ hội. Elliot Anderson và Anthony Gordon có tình huống đập nhả ăn ý trước khi cầu thủ thuộc biên chế Barcelona thực hiện đường căng ngang sệt loại bỏ hàng thủ Na Uy.

Jude Bellingham, với bản năng của một ngôi sao lớn, đã xâm nhập vòng cấm đúng lúc. Tiền vệ của Real Madrid tung cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc, đánh bại thủ thành Orjan Nyland, đưa bóng găm thẳng vào góc phải khung thành. Đây là bàn thắng thứ 5 của Bellingham tại kỳ World Cup lần này.

Bellingham ăn mừng sau khi gỡ hòa cho ĐT Anh

Với pha lập công này, Bellingham chính thức trở thành tiền vệ đầu tiên trong lịch sử tuyển Anh ghi được từ 5 bàn thắng trở lên trong một kỳ World Cup. Anh gia nhập danh sách những chân sút vĩ đại nhất của quốc gia này tại sân chơi thế giới, đứng cạnh Gary Lineker (1986) và Harry Kane (2018 & 2026).

Biến số từ dây cáp camera của FIFA

Tuy nhiên, niềm vui của người Anh lại là nỗi bất bình của phía Na Uy. Ngay sau bàn thắng, các đoạn phim quay chậm lan truyền trên mạng xã hội đã chỉ ra một chi tiết bất thường. Theo Pete Gill, phóng viên của Sky Sports, trái bóng dường như đã chạm vào dây cáp camera của FIFA treo lơ lửng trên sân trước khi tìm đến vị trí của Anderson – người kiến tạo cho Bellingham.

Các quan chức và ban huấn luyện tuyển Na Uy đã vây lấy trọng tài trong giờ nghỉ giữa hiệp để phản đối. Theo Luật thi đấu của IFAB, nếu bóng đang trong cuộc mà bị can thiệp bởi một tác nhân bên ngoài (như thiết bị quay phim), trọng tài phải cho dừng trận đấu và bắt đầu lại bằng một quả thả bóng (dropped ball).

Phân tích tính hợp lệ theo luật IFAB

Quy định cụ thể của IFAB nêu rõ: "Nếu trận đấu bị dừng vì có sự can thiệp từ một tác nhân bên ngoài, trận đấu sẽ được bắt đầu lại bằng một quả thả bóng cho đội chạm bóng cuối cùng tại vị trí bóng bị dừng". Nếu VAR xác định được bóng đã chạm dây cáp trước khi dẫn đến bàn thắng, pha lập công của Bellingham về lý thuyết có thể bị hủy bỏ.

Đáng chú ý, dù ghi bàn thắng quan trọng, Bellingham tỏ ra khá điềm tĩnh và nhanh chóng đưa bóng về vạch giữa sân. Trên khán đài, huyền thoại David Beckham đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng người đàn em, bất chấp những tranh cãi đang nổ ra xung quanh tính hợp lệ của bàn thắng.

Hiện tại, FIFA vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về tình huống này. Kết quả của trận tứ kết sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc tổ trọng tài VAR có nhận định pha chạm bóng vào dây cáp là một lỗi làm thay đổi cục diện trận đấu hay không. Sự cố hy hữu này chắc chắn sẽ còn được nhắc lại như một trong những điểm nhấn khó quên nhất của World Cup 2026.