Bellingham rực sáng, tuyển Anh vượt chảo lửa Azteca tiến vào tứ kết World Cup 2026 Đánh bại Mexico 3-2 trong một trận cầu kịch tính, Jude Bellingham ghi dấu ấn với cú đúp đẳng cấp. Dù chơi thiếu người từ phút 54, bản lĩnh của Tam Sư đã giúp họ đứng vững tại Mexico City.

Sân vận động Azteca, nằm ở độ cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển, một lần nữa trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới khi chứng kiến cuộc chạm trán rực lửa giữa Mexico và đội tuyển Anh tại vòng 16 đội World Cup 2026. Trong bầu không khí đặc quánh áp lực từ các cổ động viên chủ nhà, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã phải trải qua 90 phút đầy cảm xúc để giành tấm vé đi tiếp.

Tuyển Anh loại Mexico trong trận cầu 5 bàn thắng. Ảnh: Getty Images.

Sự thích nghi và khoảnh khắc thiên tài của Jude Bellingham

Dù được đánh giá cao hơn về chất lượng nhân sự, tuyển Anh nhập cuộc đầy thận trọng. Trước sức ép nghẹt thở tại Mexico City và điều kiện không khí loãng, HLV Thomas Tuchel chỉ đạo các học trò lùi sâu, thiết lập khối đội hình tầm trung thay vì tổ chức pressing tầm cao như thường lệ. Trong 15 phút đầu, Mexico là đội kiểm soát nhịp độ với lối chơi áp sát khó chịu.

Tuy nhiên, sự khác biệt của những ngôi sao đẳng cấp thế giới đã lên tiếng đúng lúc. Sau quãng thời gian kiên nhẫn hóa giải các đợt lên bóng của đối thủ, "Tam Sư" đã tung ra hai đòn đánh chí mạng chỉ trong vòng 120 giây. Phút 36, từ pha phản công thần tốc bắt nguồn từ cú ném bóng của Jordan Pickford, Bukayo Saka bứt tốc bên hành lang cánh trước khi treo bóng chính xác để Jude Bellingham đánh đầu mở tỷ số.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên, hàng thủ Mexico tiếp tục sụp đổ ở phút 38. Lần này, Bellingham tự mình dứt điểm quyết đoán sau đường dọn cỗ của Harry Kane, hoàn tất cú đúp chớp nhoáng và làm câm lặng các khán đài Azteca.

Bellingham lập cú đúp chỉ trong vòng 2 phút. Ảnh: Getty Images.

Biến cố thẻ đỏ và bản lĩnh của 10 người

Mexico cho thấy họ không dễ dàng bỏ cuộc trên sân nhà. Phút 43, tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ Anh trong một tình huống bóng bật ra, Quinones tung cú dứt điểm sấm sét rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bước sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao trào khi trung vệ Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 54 sau pha vào bóng nguy hiểm.

Rơi vào thế thiếu người, HLV Thomas Tuchel lập tức đưa ra những điều chỉnh chiến thuật mang tính sống còn. Bukayo Saka được rút ra để nhường chỗ cho John Stones nhằm gia cố hàng thủ. Dù chơi lùi sâu, tuyển Anh vẫn cực kỳ sắc sảo trong các pha chuyển trạng thái. Phút 58, Anthony Gordon mang về quả phạt đền sau một pha bứt tốc dũng mãnh. Trên chấm 11m, Harry Kane không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1.

Thống kê trận đấu Mexico 2-3 Anh

Thông số Mexico Anh Bàn thắng 2 3 Thẻ đỏ 0 1 Ghi bàn chính Quinones, Jimenez Bellingham (2), Kane

Trận đấu tiếp tục nóng lên khi VAR can thiệp ở phút 69, xác định Harry Kane phạm lỗi trong vòng cấm. Raul Jimenez thực hiện thành công quả phạt đền, thu hẹp khoảng cách xuống còn một bàn. Trong 20 phút cuối trận, tuyển Anh phải gồng mình chống đỡ những đợt sóng tấn công dồn dập. Thomas Tuchel liên tiếp tung Dan Burn và Djed Spence vào sân để thiết lập một "bức tường thép" trước khung thành Pickford.

Sự lăn xả của Marc Guehi, Ezri Konsa cùng những pha cứu thua xuất thần của Pickford đã giúp Tam Sư đứng vững cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chiến thắng 3-2 không chỉ giúp tuyển Anh tiến vào tứ kết mà còn khẳng định bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch khi biết cách vượt qua nghịch cảnh tại một trong những sân vận động khắc nghiệt nhất thế giới.