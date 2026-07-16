Bellingham xô xát với cầu thủ Argentina: Cái kết cay đắng của tuyển Anh tại bán kết World Cup Thất bại 1-2 trước Argentina khiến dàn sao tuyển Anh mất bình tĩnh. Jude Bellingham và Morgan Rogers vướng vào những vụ va chạm nảy lửa với đối thủ ngay sau tiếng còi mãn cuộc tại Atlanta.

Giấc mơ mang bóng đá "trở về nhà" của người Anh một lần nữa tan vỡ theo kịch bản nghiệt ngã nhất. Thất bại 1-2 trước Argentina trong trận bán kết tại Atlanta không chỉ chấm dứt hành trình của tuyển Anh mà còn để lại những hình ảnh xô xát xấu xí khi các ngôi sao hàng đầu mất kiểm soát cảm xúc sau tiếng còi mãn cuộc.

Màn ngược dòng của bản lĩnh Nam Mỹ

Trận bán kết diễn ra với kịch bản đầy kịch tính và giàu tính chuyên môn. Tuyển Anh là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng mở tỷ số của Anthony Gordon. Tuy nhiên, Argentina một lần nữa chứng minh tại sao họ là đối thủ khó chịu nhất thế giới hiện nay.

Enzo Fernandez quân bình tỷ số bằng một cú sút xa đầy uy lực, trước khi Lautaro Martinez đặt dấu chấm hết cho hy vọng của người Anh bằng pha đánh đầu cận thành chuẩn xác. Thất bại này khiến dàn sao của "Tam Sư" đổ gục xuống sân trong sự thất vọng tột cùng.

Cái đầu nóng của Jude Bellingham

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Jude Bellingham. Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid đã không giữ được sự điềm tĩnh thường thấy. Trong lúc các cầu thủ Argentina đang ăn mừng phấn khích, Bellingham đã có hành động đánh vào phía sau đầu Valentin Barco, hậu vệ dự bị của đối phương.

Bellingham đánh vào đầu Barco khi các cầu thủ Argentina ăn mừng

Hành động này ngay lập tức châm ngòi cho một cuộc tranh cãi nảy lửa. Dù trước đó Bellingham đã rơi nước mắt vì thất bại, nhưng sự ức chế tâm lý đã khiến anh có những lời qua tiếng lại gay gắt với dàn sao Argentina. Các nhân viên an ninh và đồng đội đã phải rất vất vả để tách tiền vệ này ra khỏi khu vực nhạy cảm.

Hỗn loạn tại vòng tròn trung tâm

Không chỉ Bellingham, Morgan Rogers cũng trở thành nhân vật chính trong màn hỗn loạn tại vòng tròn giữa sân. Tiền vệ thuộc biên chế Aston Villa đã tiến về phía trọng tài chính Ismail Elfath để phản ứng dữ dội trước khi bị lôi kéo vào cuộc khẩu chiến với thủ môn Juan Musso và tiền đạo Lautaro Martinez.

Morgan Rogers vướng vào vụ tranh cãi giữa cầu thủ 2 đội sau trận

Căng thẳng leo thang đến mức James Trafford và Ivan Toney phải lao vào can thiệp để ngăn Rogers tiếp cận Lisandro Martinez. Trong khi đó, ở một góc khác của sân, Dan Burn cũng bị bao vây bởi Enzo Fernandez và Cristian Romero trong những màn đối đầu đầy thù nghịch.

Rogers lời qua tiếng lại với Lautaro Martinez

Nhiều cầu thủ phải can ngăn ngôi sao thuộc biên chế Aston Villa trước khi sự việc đi quá xa

Trận thua này không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số mà còn cho thấy áp lực tâm lý cực lớn mà các cầu thủ trẻ tuyển Anh đang phải gánh vác. Trong khi Argentina lừng lững tiến vào chung kết để bảo vệ ngôi vương, người Anh sẽ phải trở về nhà với nỗi đau và những bài học đắt giá về sự kiềm chế trên sân cỏ quốc tế.