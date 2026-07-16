Đời sống Bền bỉ kết nối, vun đắp lòng nhân ái Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Tân Hà Lâm Hà bền bỉ kết nối những tấm lòng tốt với những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ những phần quà ngày tết, những giọt máu nghĩa tình đến những chuyến xe cứu trợ hướng về đồng bào vùng thiên tai, mỗi việc làm đều góp phần vun đắp tinh thần nhân ái, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.

Đông đảo cán bộ và người dân tham gia hiến máu

Những nhịp cầu nhân ái

Có những buổi sáng, cán bộ Hội CTĐ xã Tân Hà Lâm Hà chưa kịp bắt đầu công việc hành chính đã nhận được cuộc gọi của gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo cần hỗ trợ. Cũng có những ngày cuối tuần, các hội viên lại có mặt từ rất sớm tại điểm hiến máu tình nguyện hay tất bật chuẩn bị những phần quà để kịp trao đến người nghèo trước dịp lễ, tết. Những công việc lặng lẽ ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc của những người làm công tác nhân đạo.

Hội CTĐ Tân Hà Lâm Hà hiện có 60 chi hội, gồm 44 chi hội thôn và 16 chi hội trường học, với 1.398 hội viên, bình quân phát triển thêm khoảng 50 hội viên mỗi năm. Giai đoạn 2021 - 2026, chương trình “Tết vì người nghèo - Tết nhân ái” đã trao 3.206 suất quà với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Hàng trăm người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách và các trường hợp khó khăn đột xuất được kịp thời hỗ trợ; nhiều hộ nghèo được sửa chữa, xây dựng nhà nhân đạo để ổn định cuộc sống.

Theo ông Lưu Viết Huỳnh, Chủ tịch Hội CTĐ xã, sau khi hợp nhất, địa bàn rộng hơn nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội huy động nguồn lực. “Điều chúng tôi trăn trở nhất là làm sao để ở bất cứ thôn nào, người dân khi gặp khó khăn đều biết tìm đến hội và được hỗ trợ kịp thời. Hội sẽ tiếp tục đổi mới cách vận động, mở rộng kết nối với doanh nghiệp, nhà hảo tâm và phát huy vai trò của từng chi hội để phong trào nhân đạo ngày càng lan tỏa sâu rộng”, ông Lưu Viết Huỳnh nói.

Chăm lo an sinh xã hội

5 năm qua, hội đã vận động 2.000 lượt người tham gia hiến máu, tiếp nhận 1.687 đơn vị máu an toàn, với giá trị quy đổi hơn 1,113 tỷ đồng. Cùng với đó, các mô hình nhân đạo trong trường học như: “Nuôi heo đất”, trao học bổng, tặng áo ấm tiếp tục được duy trì hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, hội đã trao 512 áo ấm cho học sinh Trường Lán Tranh 2, vận động 640 suất học bổng với tổng trị giá hơn 177 triệu đồng. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo trong nhiệm kỳ đạt hơn 8,3 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Hà Lâm Hà khẳng định, Hội CTĐ đã khẳng định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác nhân đạo của địa phương. Hội đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân. Mỗi hoạt động nhân đạo đã giúp đỡ người khó khăn và góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, tạo thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Hiến máu trở thành phong trào lan toả tại địa phương

Bước sang nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Chữ thập đỏ xã đặt mục tiêu phát triển trên 1.700 hội viên, huy động từ 9 - 10 tỷ đồng cho các chương trình nhân đạo, xây dựng mô hình nhân đạo tại 100% chi hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng hoạt động. Đó là những chỉ tiêu của một nhiệm kỳ mới, và là lời cam kết tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, để mỗi nghĩa cử sẻ chia trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng nghĩa tình và phát triển bền vững.