Nhịp cầu nhân ái Bền bỉ mạch nguồn nhân ái Trong 5 năm qua, công tác nhân đạo tại Lâm Đồng đã chuyển dịch mạnh mẽ từ cứu trợ khẩn cấp ngắn hạn sang các giải pháp sinh kế bền vững, tạo điểm tựa lâu dài cho người nghèo.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho người dân khó khăn tại xã Đức Lập.

Từ tặng quà đến trao sinh kế

5 năm qua, phong trào “Tết Nhân ái” tại phường Bắc Gia Nghĩa đã vận động, trao tặng hơn 17.000 suất quà với tổng trị giá trên 6 tỷ đồng. Hoạt động đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em mồ côi đón tết ấm áp, lan tỏa tinh thần sẻ chia và thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Để giúp người dân thoát nghèo căn cơ, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã chủ động chuyển đổi sang mô hình trao sinh kế.

Điển hình tại xã Hiệp Thạnh, phong trào “Nuôi heo đất” đã hỗ trợ 24 lượt hộ nghèo vay 240 triệu đồng mua bò giống không lãi suất. Dự án “Bầu trời xanh” (năm 2024) tiếp tục trao 100 con heo đen giống cho 25 hộ khó khăn, mang lại đàn heo trị giá hơn 155 triệu đồng sau 1 năm. Tháng 4/2026, hội phối hợp trao tiếp 132 con heo giống trị giá 162 triệu đồng cho 33 hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Trao tặng sinh kế cho người dân

Đặc biệt, sau thiên tai năm 2025, ngày 9/6/2026, dự án quốc tế đã trao gói hỗ trợ sinh kế 7 triệu đồng/hộ cho 12 gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để phục hồi sản xuất. Đồng thời, hội đứng ra bảo lãnh tín chấp qua Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên Hiệp với tổng dư nợ khoảng 4,5 tỷ đồng, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn sản xuất cho hàng trăm hộ nghèo.

Chăm sóc sức khỏe cho người dân

Lan tỏa tinh thần nhân ái

Sự bền vững của phong trào nhân đạo đòi hỏi tổ chức hội cơ sở phải không ngừng đổi mới. Tại phường Mũi Né, hội đã kiện toàn bộ máy với 284 hội viên nòng cốt. 5 năm qua, hội vận động nguồn lực xã hội hóa trợ giúp hơn 500 lượt đối tượng yếu thế với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, Mũi Né là đơn vị tiên phong ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý hội viên và dữ liệu đối tượng, bảo đảm tính công khai, minh bạch tuyệt đối để củng cố niềm tin với các nhà tài trợ.

Trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tinh thần nhân ái còn lan tỏa sâu rộng trong các đơn vị sự nghiệp, tiêu biểu là Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. Song song với chuyên môn, bệnh viện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo duy trì Bếp ăn tình thương suốt 20 năm qua. Từ năm 2021 đến nay, tập thể y, bác sĩ đã đóng góp trên 935 triệu đồng trích từ tiền lương, chương trình nghệ thuật thiện nguyện và giải đấu thể thao Pickleball năm 2026. Những suất ăn miễn phí phát đi mỗi ngày đã làm vơi bớt áp lực kinh tế cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo.

Ở quy mô lớn hơn, Hội Chữ thập đỏ xã Đức Trọng khẳng định vai trò cầu nối nhân đạo uy tín với tổng giá trị hoạt động an sinh đạt hơn 30,7 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2026. Hội đã hỗ trợ 897 địa chỉ nhân đạo, sửa chữa và xây mới 16 căn nhà tình thương, đồng thời nhanh chóng cứu trợ khẩn cấp hơn 2 tỷ đồng cho 300 hộ dân chịu thiệt hại nặng nề bởi trận lũ lịch sử năm 2025.

Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Bà Nguyễn Thị Xuân Trâm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đức Trọng chia sẻ: “Để nâng cao hiệu quả chuyên nghiệp trong giai đoạn mới, chúng tôi chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để lan tỏa nhanh các địa chỉ nhân đạo, đồng thời chuyển dịch mạnh mẽ từ cứu trợ khẩn cấp sang trợ giúp sinh kế bền vững”.