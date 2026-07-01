Benfica thắng 5-0, St. Gallen nhận thất bại nặng nề ở Europa League Benfica đánh bại St. Gallen 5-0 tại UEFA Europa League trên sân Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisboa. Pavlidis ghi bốn bàn, giúp đội chủ nhà tận hưởng chiến thắng đậm, còn St. Gallen khép lại trận đấu với thất bại cay đắng.

Benfica 5 - 0 St. Gallen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Benfica tiếp đón St. Gallen.

11' Pavlidis đưa Benfica vượt lên Phút 11', Vangelis Pavlidis lập công sau đường kiến tạo của Rafa Silva, đưa Benfica dẫn St. Gallen 1-0. Benfica có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số.

13' Benfica kiểm soát nhưng chưa áp đảo Phút 13', Benfica chủ động kiểm soát với thời lượng cầm bóng 61-39 và đang dẫn 1-0, nhưng thế trận chưa tạo khác biệt rõ rệt khi hai đội cùng có 1-1 lần dứt điểm. St. Gallen vẫn rình rập với lợi thế phạt góc 0-1.

21' Jozo Stanic nhận thẻ vàng Phút 21, Jozo Stanic nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Benfica vẫn đang dẫn trước St. Gallen, trong thế trận kiểm soát bóng tốt hơn.

25' Benfica kiểm soát thế trận Sau 25 phút, Benfica kiểm soát bóng vượt trội với 67 - 33 và chủ động giữ nhịp trận đấu khi đang dẫn trước. Dù vậy, St. Gallen vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha đáp trả, với số lần dứt điểm 3 - 5 nghiêng về đội khách.

33' Joel Ruiz vào sân thay Tom Gaal Phút 33', Joel Ruiz vào sân thay Tom Gaal. Benfica đang kiểm soát bóng nhiều hơn, và sự thay đổi này có thể giúp St. Gallen làm mới thế trận.

37' Benfica kiểm soát thế trận Phút 37', Benfica đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 72 - 28 và tạo sức ép qua 4 - 1 quả phạt góc. St. Gallen phải lùi sâu chống đỡ, dù khoảng cách dứt điểm chỉ là 6 - 5 , cho thấy đội khách vẫn chờ cơ hội phản công.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Chima Okoroji nhận thẻ vàng Phút 50, Chima Okoroji nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài thổi phạt. Benfica vẫn đang dẫn 1-0, còn Chima Okoroji sẽ phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

50' Benfica áp đảo sau giờ nghỉ Bước sang phút 50, Benfica tiếp tục kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 74 - 26 và tạo sức ép qua 5 - 1 quả phạt góc. St. Gallen đang phải lùi sâu chịu trận, chờ cơ hội phản công trong bối cảnh Benfica dẫn 1 - 0.

55' Pavlidis nhân đôi cách biệt cho Benfica Phút 55', Vangelis Pavlidis lập công sau đường kiến tạo của Jakub Kamiński, giúp Benfica nâng tỷ số lên 2-0. Đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt trước St. Gallen.

57' Jozo Stanic nhận thẻ đỏ ở phút 57 Phút 57, Jozo Stanic nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân, khiến St. Gallen chỉ còn 10 người. Benfica đang dẫn 2-0 và có thêm lợi thế lớn để kiểm soát phần còn lại của trận đấu.

57' Leon Frokaj vào sân thay Carlo Boukhalfa Phút 57, Leon Frokaj được tung vào sân thay Carlo Boukhalfa. Benfica đang dẫn 2-0, nên sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh St. Gallen gặp nhiều bất lợi.

57' Hunziker vào sân thay Witzig ở phút 57 Phút 57', Andrin Hunziker vào sân thay Christian Witzig. St. Gallen cần thêm phương án khi đang bị Benfica dẫn 2-0.

62' Benfica kiểm soát thế trận Bước sang phút 62, Benfica hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 76-24 và đang dẫn St. Gallen 2-0. Sức ép của đội chủ nhà còn thể hiện qua 15-8 pha dứt điểm cùng 7-1 quả phạt góc, trong khi St. Gallen phải lùi sâu chống đỡ.

65' Pavlidis nâng cách biệt lên 3-0 Phút 65, Vangelis Pavlidis lập công sau đường kiến tạo của Alexander Bah, giúp Benfica nới rộng cách biệt lên 3-0.

66' Richard Ríos vào sân, Leandro Barreiro rời trận Phút 66', Richard Ríos được tung vào sân thay Leandro Barreiro. Benfica tiếp tục làm mới đội hình trong thế trận đang nghiêng về phía họ.

71' Corsin Konietzke vào sân phút 71 Phút 71, Corsin Konietzke vào sân thay Lukas Görtler. Benfica đang dẫn 3-0, nên sự thay đổi này diễn ra trong thế trận tương đối thoải mái của đội chủ nhà.

71' Enoch Owusu vào sân phút 71 Phút 71, Enoch Owusu vào sân thay Aliou Baldé. Benfica đang nắm lợi thế lớn khi dẫn trước St. Gallen 3-0.

74' Pavlidis lạnh lùng nâng Benfica lên 4-0 Phút 74, Vangelis Pavlidis bình tĩnh lập công trên chấm phạt đền, nới rộng cách biệt cho Benfica lên 4-0 trước St. Gallen. Đội chủ nhà tiếp tục cho thấy thế trận áp đảo và khoảng cách ngày càng an toàn.

74' Benfica áp đảo trong thế trận một chiều Phút 74, Benfica vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 76 - 24 và số pha dứt điểm 19 - 8. St. Gallen gần như chỉ biết chống đỡ khi đã bị dẫn 4 - 0, còn Benfica tiếp tục tạo sức ép qua 8 - 1 quả phạt góc.

76' Dodi Lukébakio vào sân thay Rafa Silva Phút 76', Dodi Lukébakio vào sân thay Rafa Silva khi Benfica đang dẫn 4-0. Sự điều chỉnh giúp Benfica có thêm một lựa chọn trên hàng công trong thế trận thuận lợi.

76' Schjelderup vào sân thay Kamiński Phút 76, Andreas Schjelderup vào sân thay Jakub Kamiński khi Benfica đang dẫn 4-0. Sự xuất hiện của Schjelderup mang đến thêm lựa chọn cho Benfica trong phần còn lại.

77' Amar Dedić vào sân thay Alexander Bah Phút 77, Amar Dedić vào sân thay Alexander Bah. Benfica đang dẫn St. Gallen 4-0, và Dedić sẽ góp mặt trong những phút cuối của trận đấu.

77' Jhon Durán vào sân, Benfica giữ nhịp áp đảo Phút 77', Jhon Durán vào sân thay Vangelis Pavlidis. Benfica đang dẫn 4-0 và hoàn toàn làm chủ thế trận, nên sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà đã tạo cách biệt rất an toàn.

82' Benfica nới rộng cách biệt lên 5-0 Phút 82, Clément Lenglet lập công cho Benfica sau đường kiến tạo của Dodi Lukébakio, nâng tỷ số lên 5-0. Đội chủ nhà tiếp tục phô diễn sức mạnh trong thế trận áp đảo.

86' Benfica hoàn toàn áp đảo ở phút 86 Phút 86, Benfica vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 73 - 27 và số pha dứt điểm 22 - 11 . St. Gallen phải lùi sâu chịu sức ép, thể hiện qua cách biệt phạt góc 9 - 2 trong thế trận đã an bài.

KT Kết thúc: Benfica 5-0 St. Gallen Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 03:53 31/07/2026

Đội hình chính thức Benfica Sơ đồ 4-2-3-1 St. Gallen Sơ đồ 3-5-2 1 Anatoliy Trubin 6 Alexander Bah 4 António Silva 2 Clément Lenglet 26 Samuel Dahl 10 Georgiy Sudakov 27 Rafa Silva 13 Jakub Kamiński 18 Leandro Barreiro 5 Enzo Barrenechea 14 Vangelis Pavlidis 25 Lukas Watkowiak 26 Tom Gaal 4 Jozo Stanic 36 Chima Okoroji 28 Hugo Vandermersch 16 Lukas Görtler 10 Lukas Daschner 11 Carlo Boukhalfa 64 Mihailo Stevanovic 7 Christian Witzig 14 Aliou Baldé Dự bị Benfica 9 Franjo Ivanović 11 Dodi Lukébakio 16 Manu Silva 17 Amar Dedić 20 Richard Ríos 21 Andreas Schjelderup 22 Jhon Durán 24 Samuel Soares 44 Tomás Araújo St. Gallen 9 Andrin Hunziker 20 Leon Frokaj 23 Betim Fazliji 31 Diego Besio 35 Bela Dumrath 47 Enoch Owusu 63 Corsin Konietzke 68 Mostafa Heydari 74 Joel Ruiz Cập nhật đội hình lúc 01:22 31/07/2026

Benfica Thống kê St. Gallen 72% Kiểm soát bóng 28% 25 Dứt điểm 11 10 Trúng đích 3 9 Phạt góc 2 5 Phạm lỗi 12 3 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Vangelis Pavlidis Benfica 4 bàn Clément Lenglet Benfica 1 bàn Alexander Bah Benfica 1 kiến tạo · điểm 7.3 Dodi Lukébakio Benfica 1 kiến tạo · điểm 7.21 Jakub Kamiński Benfica 1 kiến tạo · điểm 7.18 Rafa Silva Benfica 1 kiến tạo · điểm 7.01

Thông tin trận đấu

Benfica sẽ đối đầu St. Gallen tại UEFA Europa League vào lúc 02:00 ngày 31/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

Thế đối đầu nghiêng về St. Gallen

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Benfica chưa giành chiến thắng và cũng chưa có trận hòa, trong khi St. Gallen đã thắng một trận.

Chi tiết này tạo lợi thế tâm lý nhất định cho St. Gallen trước chuyến làm khách, còn Benfica sẽ hướng tới việc thay đổi xu hướng đối đầu giữa hai đội. Tuy nhiên, chỉ với một lần gặp nhau, dữ liệu chưa đủ để khẳng định ưu thế dài hạn của bên nào.

Nhận định trước trận

Trận đấu tại Estádio do Sport Lisboa e Benfica mang đến cơ hội để Benfica tận dụng lợi thế sân nhà, đồng thời kiểm chứng khả năng kiểm soát thế trận trước St. Gallen. Ở chiều ngược lại, chiến thắng trong lần chạm trán gần nhất là cơ sở để đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin.

Do chưa có thông tin về phong độ gần đây, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội, trọng tâm nhận định nằm ở lợi thế sân nhà của Benfica và xu hướng đối đầu đang nghiêng về St. Gallen. Đây là cặp đấu khó đưa ra kết luận chắc chắn chỉ từ dữ liệu hiện có.

Nhìn chung, Benfica có điểm tựa sân nhà, nhưng St. Gallen sở hữu ưu thế từ lần đối đầu gần nhất. Diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội giải quyết sức ép trong cuộc chạm trán tại UEFA Europa League.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Benfica · 0 thắng 0 hòa St. Gallen · 1 thắng St. Gallen 2 - 1 Benfica SG

Benfica 5 trận gần nhất T B T B H St. Gallen 5 trận gần nhất T B B T T

Tình hình lực lượng Benfica ✚ Fredrik Aursnes (Unknown Injury) ✚ Gianluca Prestianni (Unknown Injury) ✚ Bruma (Red Card Suspension) St. Gallen ✚ Colin Kleine-Bekel (Fitness) ✚ Nevio Scherrer (Unknown Injury) ✚ Cyrill May (Knee Problems) ✚ Malamine Efekele (Thigh Problems) ✚ Behar Neziri (Unknown Injury) ✚ Stephan Ambrosius (Cruciate Ligament Tear) ✚ Nino Weibel (Knee Injury)