Benfica vùi dập Hearts, thắng đậm tại Europa League Benfica thắng Hearts 6-1 tại Estádio do Sport Lisboa e Benfica trong khuôn khổ UEFA Europa League, khẳng định màn trình diễn áp đảo; Hearts chỉ kịp ghi một bàn danh dự và nhận thất bại nặng nề.

Benfica 6 - 1 Hearts Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Benfica tiếp đón Hearts.

3' Rafa Silva đưa Benfica vượt lên Phút 3', Rafa Silva lập công sau đường kiến tạo của Leandro Barreiro, đưa Benfica vượt lên dẫn trước Hearts 1-0. Đội chủ nhà có khởi đầu đầy hứng khởi khi sớm mở tỷ số.

12' Benfica áp đảo, Hearts chịu trận Phút 12, Benfica đang dẫn 1 - 0 và kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 80 - 20. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép qua 7 - 1 pha dứt điểm, trong đó có 4 - 0 lần trúng đích, còn Hearts chủ yếu phải lùi sâu phòng ngự.

23' Tomás Araújo nhân đôi cách biệt cho Benfica Phút 23, Tomás Araújo lập công với đường kiến tạo của Georgiy Sudakov, giúp Benfica nâng tỷ số lên 2-0 trước Hearts. Benfica đang cho thấy sức ép rõ rệt và hoàn toàn làm chủ thế trận.

24' Benfica hoàn toàn áp đảo thế trận Đến phút 24', Benfica hoàn toàn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 69-31 và tung ra 10-2 cú dứt điểm. Hearts gần như chỉ tập trung phòng ngự khi chưa có pha dứt điểm trúng đích nào, trong khi Benfica đã có 6-0 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu.

33' Gianluca Prestianni nhận thẻ vàng Phút 33, Gianluca Prestianni nhận thẻ vàng. Benfica vẫn đang kiểm soát thế trận và duy trì sức ép đáng kể.

36' Benfica áp đảo, Hearts chịu trận Sau 36 phút, Benfica vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 68 - 32 và đã tung ra 12 - 4 cú dứt điểm. Hearts gần như chỉ lo phòng ngự khi chưa có lần nào đưa bóng trúng đích, trong khi Benfica đang dẫn 2 - 0.

41' Laurent Mendy nhận thẻ vàng Phút 41', Laurent Mendy nhận thẻ vàng khi Benfica đang dẫn 2-0. Trận đấu bắt đầu xuất hiện thêm những va chạm đáng chú ý.

42' Pavlidis nâng Benfica lên 3-0 Phút 42', Vangelis Pavlidis lập công trên chấm phạt đền, giúp Benfica nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Hearts. Đội chủ nhà đang tạo ra thế trận áp đảo và tiếp tục gia tăng sức ép.

45' VAR từ chối bàn thắng của Vangelis Pavlidis Phút 45', VAR xác định bàn thắng của Vangelis Pavlidis không hợp lệ do lỗi việt vị, nên Benfica vẫn dẫn 3-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Hearts thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46, Jamie McCart vào sân thay Harry Milne. Đây là điều chỉnh đầu tiên của Hearts sau khi Benfica tạo cách biệt 3-0.

46' Tom Renaud vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Tom Renaud vào sân thay Laurent Mendy. Benfica bước vào hiệp hai với lợi thế dẫn Hearts 3-0, tạo điều kiện để đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát thế trận.

49' Benfica tiếp tục áp đảo Hearts Bước sang phút 49, Benfica tiếp tục kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 68-32 và tung ra 15-6 cú dứt điểm. Hearts chủ yếu lùi sâu chịu sức ép, khi chỉ có 1-1 cú sút trúng đích và mới hưởng 1-5 quả phạt góc.

59' Prestianni ghi bàn, Benfica chạm mốc 4-0 Phút 59, Gianluca Prestianni lập công, giúp Benfica nới rộng cách biệt lên 4-0 trước Hearts. Đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế áp đảo trong một trận đấu gần như nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát.

61' Benfica hoàn toàn áp đảo Hearts Đến phút 61, Benfica vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 68 - 32 và 17 lần dứt điểm, trong đó 8 cú trúng đích. Hearts chịu sức ép lớn, gần như chỉ phòng ngự khi mới có 7 lần dứt điểm và 1 quả phạt góc so với 5 của Benfica.

64' Sabri Guendouz vào sân ở phút 64 Phút 64, Sabri Guendouz được tung vào sân thay Pierre Landry Kaboré. Benfica đang dẫn 4-0, nên sự điều chỉnh này diễn ra trong thế trận đầy thuận lợi cho đội chủ nhà.

66' Jhon Durán vào sân thay Pavlidis Phút 66, Jhon Durán vào sân thay Vangelis Pavlidis. Benfica đang dẫn rất sâu, và sự thay đổi này giúp đội chủ nhà làm mới hàng công trong phần còn lại của trận đấu.

66' Benfica điều chỉnh nhân sự ở phút 66 Phút 66, Richard Ríos vào sân thay Enzo Barrenechea. Đây là sự điều chỉnh của Benfica trong thế trận đang hoàn toàn lấn lướt trước Hearts.

66' Andreas Schjelderup vào sân phút 66 Phút 66, Andreas Schjelderup vào sân thay Georgiy Sudakov. Benfica thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn Hearts 4-0 và nắm lợi thế rất lớn.

70' Blair Spittal nhận thẻ vàng ở phút 70 Phút 70, Blair Spittal nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo cho Hearts trong bối cảnh Benfica đang hoàn toàn làm chủ trận đấu và dẫn 4-0.

72' Hearts rút ngắn cách biệt xuống 4-1 Phút 72, Tom Renaud lập công sau đường kiến tạo của Sabri Guendouz, giúp Hearts rút ngắn cách biệt xuống 4-1. Bàn thắng mang lại dấu hiệu khởi sắc cho Hearts sau khi Benfica dẫn trước 4-0.

73' Hearts thay người ở phút 73 Phút 73', Josh McPake vào sân thay Calvin Miller. Hearts có sự điều chỉnh sau khi rút ngắn tỷ số xuống 4-1, trong nỗ lực tạo thêm sức ép ở những phút cuối.

73' Manu Silva vào sân ở phút 73 Phút 73, Manu Silva vào sân thay Clément Lenglet. Benfica vẫn nắm lợi thế lớn khi đang dẫn 4-1 trước Hearts.

73' Benfica áp đảo, Hearts chịu trận Bước sang phút 73, Benfica vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 69-31 và tạo ra số lần dứt điểm vượt trội 18-8. Hearts gần như chỉ tập trung chống đỡ trước sức ép liên tục, thể hiện qua cách biệt phạt góc 6-1.

79' Alexander Bah nhận thẻ vàng ở phút 79 Phút 79, Alexander Bah nhận thẻ vàng. Benfica vẫn nắm thế chủ động trong thế trận đang dẫn Hearts 4-1.

84' Oisin McEntee nhận thẻ vàng Phút 84, Oisin McEntee nhận thẻ vàng. Đây là thêm một lời nhắc nhở cho Hearts trong những phút cuối khi Benfica vẫn đang kiểm soát thế trận.

85' Jakub Kamiński vào sân ở phút 85 Phút 85', Jakub Kamiński vào sân thay Gianluca Prestianni. Benfica đang dẫn sâu, và sự thay đổi này giúp đội chủ nhà làm mới nhân sự trong những phút cuối.

86' Sabah Kerjota vào sân ở phút 86 Phút 86, Sabah Kerjota vào sân thay Alexandros Kyziridis. Hearts đang nỗ lực thu hẹp cách biệt khi bị Benfica dẫn 4-1.

86' Benfica kiểm soát hoàn toàn thế trận Phút 86', Benfica vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận khi dẫn Hearts 5-1 và kiểm soát bóng 67-33. Đội chủ nhà tạo sức ép rõ rệt với 20-10 cú dứt điểm, trong đó có 9-2 lần trúng đích, còn Hearts chủ yếu phải chống đỡ.

87' Jhon Durán ấn định cách biệt 5-1 Phút 87, Jhon Durán lập công, giúp Benfica nới rộng tỷ số lên 5-1 trước Hearts. Benfica tiếp tục duy trì thế trận áp đảo ở những phút cuối.

89' Cláudio Braga nhận thẻ vàng cuối trận Phút 89, Cláudio Braga nhận thẻ vàng trong thời điểm Benfica đang dẫn Hearts 5-1. Trận đấu đang dần khép lại với ưu thế rõ rệt dành cho Benfica.

90+4' Schjelderup nới rộng cách biệt 6-1 Phút 90+4', Andreas Schjelderup bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Benfica nới rộng cách biệt lên 6-1 trước Hearts.

KT Kết thúc: Benfica 6-1 Hearts Trận đấu khép lại với tỷ số 6 - 1.

Cập nhật lúc 03:52 07/08/2026

Đội hình chính thức Benfica Sơ đồ 4-2-3-1 Hearts Sơ đồ 4-4-2 24 Samuel Soares 6 Alexander Bah 44 Tomás Araújo 2 Clément Lenglet 26 Samuel Dahl 18 Leandro Barreiro 5 Enzo Barrenechea 25 Gianluca Prestianni 10 Georgiy Sudakov 27 Rafa Silva 14 Vangelis Pavlidis 1 Beau Reus 23 Jordi Altena 6 Oisin McEntee 17 Stuart Findlay 18 Harry Milne 7 Calvin Miller 78 Laurent Mendy 16 Blair Spittal 89 Alexandros Kyziridis 10 Cláudio Braga 11 Pierre Landry Kaboré Dự bị Benfica 1 Anatoliy Trubin 11 Dodi Lukébakio 13 Jakub Kamiński 16 Manu Silva 17 Amar Dedić 20 Richard Ríos 21 Andreas Schjelderup 22 Jhon Durán 33 Gabriel Queiroz Hearts 5 Jamie McCart 12 Tom Renaud 15 Josh McPake 19 Sabri Guendouz 21 James Wilson 22 Tómas Bent Magnússon 24 MJ Kamson-Kamara 28 Zander Clark 29 Sabah Kerjota Cập nhật đội hình lúc 01:20 07/08/2026

Benfica Thống kê Hearts 67% Kiểm soát bóng 33% 23 Dứt điểm 10 11 Trúng đích 2 6 Phạt góc 2 12 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Andreas Schjelderup Benfica 1 bàn · 1 kiến tạo Tomás Araújo Benfica 1 bàn Rafa Silva Benfica 1 bàn Jhon Durán Benfica 1 bàn Gianluca Prestianni Benfica 1 bàn Tom Renaud Hearts 1 bàn

Thông tin trận đấu

Benfica sẽ đối đầu Hearts trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 07/08/2026 tại Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

Đây là cuộc so tài đáng chú ý giữa hai đội, nhưng thông tin hiện có chưa bao gồm kết quả phong độ gần đây, vị trí tại giải, lịch sử đối đầu hay danh sách cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, những đánh giá trước trận cần tập trung vào bối cảnh thi đấu và các yếu tố có thể quyết định thế trận.

Địa điểm có thể ảnh hưởng đến thế trận

Estádio do Sport Lisboa e Benfica là địa điểm tổ chức trận đấu. Việc thi đấu tại sân vận động này đưa Benfica vào một bối cảnh thuận lợi về không gian quen thuộc, trong khi Hearts sẽ phải thích nghi với môi trường thi đấu trên sân khách.

Tuy nhiên, chưa có đủ dữ liệu để xác định mức độ chênh lệch giữa hai đội hoặc dự đoán cách nhập cuộc cụ thể. Nhịp độ trận đấu nhiều khả năng sẽ được định hình bởi khả năng kiểm soát bóng, chất lượng triển khai từ tuyến dưới và hiệu quả xử lý ở khu vực cuối sân.

Những điểm chiến thuật cần theo dõi

Benfica có thể được kỳ vọng chủ động tổ chức thế trận khi thi đấu tại Estádio do Sport Lisboa e Benfica. Dù vậy, sơ đồ chiến thuật và đội hình xuất phát chưa được cung cấp, nên chưa thể xác định chính xác cách đội bóng này tiếp cận trận đấu.

Ở phía đối diện, Hearts sẽ cần duy trì cự ly đội hình hợp lý và hạn chế khoảng trống khi đối thủ kiểm soát bóng. Khả năng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công cũng có thể trở thành yếu tố quan trọng, đặc biệt nếu trận đấu diễn ra với sức ép lớn ở hai phần sân.

Thông tin lực lượng

Dữ liệu hiện có chưa nêu cầu thủ chấn thương, bị treo giò hoặc vắng mặt bên phía Benfica và Hearts. Vì vậy, chưa thể đánh giá tác động của nhân sự đến cách bố trí đội hình hoặc những phương án thay thế của hai đội.

Nhận định trước trận

Benfica vs Hearts là trận đấu thuộc UEFA Europa League, diễn ra tại Estádio do Sport Lisboa e Benfica lúc 02:00 ngày 07/08/2026. Địa điểm thi đấu là thông tin nổi bật nhất hiện có, trong khi các dữ liệu về phong độ, đối đầu và lực lượng vẫn chưa được công bố.

Do thiếu những chỉ số cần thiết, chưa có cơ sở để đưa ra dự đoán cụ thể về kết quả. Trọng tâm đáng theo dõi sẽ là cách hai đội triển khai bóng, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và mức độ tận dụng cơ hội trong suốt trận đấu.

Benfica 5 trận gần nhất T B B B Hearts 5 trận gần nhất B B

Tình hình lực lượng Benfica ✚ Richard Ríos (Unknown Injury) ✚ Jakub Kamiński (Metatarsal Bruise) ✚ Bruma (Red Card Suspension) Hearts ✚ Craig Halkett (Achilles tendon rupture)