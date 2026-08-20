Beşiktaş đi tiếp, Kauno Žalgiris dừng bước ở play-off Beşiktaş thắng Kauno Žalgiris 3-0 tại Tüpraş Stadyumu, Istanbul ở play-off UEFA Europa League để đi tiếp vào vòng trong, còn Kauno Žalgiris bị loại.

Beşiktaş 3 - 0 Kauno Žalgiris Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Beşiktaş tiếp đón Kauno Žalgiris.

6' Oh Hyeon-Gyu mở tỷ số sớm cho Beşiktaş Ngay phút thứ 6 của trận đấu, Oh Hyeon-Gyu đã lập công mang về bàn thắng mở tỷ số cho Beşiktaş . Khởi đầu thăng hoa trên sân nhà Besiktas Park giúp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên dẫn Kauno Žalgiris 1-0 tại trận play-off UEFA Europa League.

12' M. Murillo nâng tỷ số lên 2-0 cho Beşiktaş Phút 12, đón đường kiến tạo của R. Yilmaz , M. Murillo dứt điểm chính xác để nhân đôi cách biệt cho Beşiktaş . Việc vươn lên dẫn trước 2-0 từ rất sớm giúp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn làm chủ thế trận tại Besiktas Park.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Kauno Žalgiris thay người ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Kauno Žalgiris quyết định điều chỉnh nhân sự khi L. Kastrati vào sân thế chỗ cho J. Moutachy . Đội khách đang bị Beşiktaş dẫn trước 2-0 và rất cần làn gió mới để hy vọng xoay chuyển thế trận.

46' Kauno Žalgiris thay người ngay sau giờ nghỉ Ngay bước vào hiệp hai ở phút 46, Kauno Žalgiris có sự thay đổi nhân sự khi M. Burba được tung vào sân thay cho G. Debeljuh . Đội khách hy vọng sự điều chỉnh này sẽ tạo ra khác biệt trong nỗ lực tìm bàn gỡ khi đang bị Beşiktaş dẫn 2-0.

46' Beşiktaş thay người ngay đầu hiệp hai Ngay ở phút 46, Beşiktaş đã thực hiện sự thay đổi nhân sự khi I. Fakili được tung vào sân thay thế cho V. Cerny . Nắm lợi thế dẫn 2-0 từ khá sớm, đội chủ nhà chủ động đưa ra những điều chỉnh nhằm duy trì thế trận trong hiệp hai.

59' O. Kokcu nâng tỷ số lên 3-0 cho Beşiktaş trên chấm phạt đền Phút 59, O. Kokcu thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 3-0 cho Beşiktaş . Bàn thắng này giúp đội chủ nhà tiếp tục gia tăng cách biệt an toàn tại sân Tüpraş Stadyumu sau khi đã có lợi thế hai bàn từ rất sớm.

60' Beşiktaş điều chỉnh nhân sự: D. Vlahovic vào sân Phút 60, Beşiktaş thực hiện sự thay đổi người khi D. Vlahovic được tung vào sân để thế chỗ Oh Hyeon-Gyu . Ngay sau khi nâng tỷ số lên 3-0, đội chủ nhà chủ động đưa ra điều chỉnh nhằm làm mới tuyến trên và duy trì thế trận áp đảo trước Kauno Žalgiris.

60' Beşiktaş thay người, A. Hadziahmetovic vào sân ở phút 60 Phút 60, ban huấn luyện Beşiktaş quyết định làm mới đội hình khi tung A. Hadziahmetovic vào sân thế chỗ J. Olaitan . Vừa nâng tỷ số lên 3-0 ở phút trước, đội chủ nhà bắt đầu tính toán phương án nhân sự để duy trì sự chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

62' Kauno Žalgiris làm mới hàng công sau bàn thua thứ ba Phút 62, Kauno Žalgiris thực hiện sự thay đổi người khi Renan Oliveira được tung vào sân thế chỗ cho A. Kalik . Trong bối cảnh đang bị Beşiktaş dẫn 3-0 trên sân Tüpraş Stadyumu, điều chỉnh này nhằm giúp đội khách tìm kiếm hy vọng cải thiện thế trận tấn công.

63' Kauno Žalgiris tung F. Ourega vào sân Phút 63, Kauno Žalgiris thực hiện sự thay đổi người khi F. Ourega được tung vào sân thế chỗ L. Krekovic . Trong thế bị Beşiktaş dẫn trước 3-0, đội khách rất cần những nhân tố mới để hy vọng cải thiện thế trận.

66' F. Baldassarra nhận thẻ vàng vì lỗi hành vi Phút 66, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo F. Baldassarra bên phía Kauno Žalgiris sau hành vi phi thể thao. Trong bối cảnh đang bị Beşiktaş dẫn 3-0, đội khách dường như đang gặp áp lực tâm lý nặng nề và dần mất kiềm chế.

67' Renan Oliveira nhận thẻ vàng sau lỗi hành vi Phút 67, đến lượt Renan Oliveira bên phía Kauno Žalgiris phải nhận thẻ vàng từ trọng tài vì lỗi hành vi không thể thao. Đội khách đang liên tiếp bị phạt thẻ trong thế trận bị Beşiktaş dẫn trước 3-0.

71' A. Tolordava nhận thẻ vàng thứ ba của Kauno Žalgiris Phút 71, A. Tolordava bên phía Kauno Žalgiris phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi thô bạo. Đội khách đang liên tiếp nhận các án phạt trong bối cảnh chịu nhiều áp lực và bị Beşiktaş dẫn trước 3-0.

72' Beşiktaş thay người: M. Rashica thế chỗ L. Trossard Ở phút 72, Beşiktaş thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Rashica được tung vào sân thay cho L. Trossard . Với lợi thế dẫn trước 3-0 rất an toàn, đội chủ nhà bắt đầu chủ động xoay tua lực lượng và điều chỉnh nhịp độ trận đấu.

76' Thẻ vàng cho M. Murillo bên phía Beşiktaş Phút 76, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Murillo bên phía Beşiktaş. Dù đội nhà đang nắm lợi thế dẫn trước Kauno Žalgiris 3-0 rất an toàn, cầu thủ này vẫn có tình huống can thiệp quyết liệt trên mức cần thiết.

79' Kauno Žalgiris tung I. Fiolic vào sân Phút 79, Kauno Žalgiris có sự thay đổi nhân sự khi I. Fiolic được tung vào sân thay thế cho A. Benchaib . Trong thế bị Beşiktaş dẫn trước 3-0, đội khách đang nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội ở những phút cuối.

81' I. Fiolic của Kauno Žalgiris nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, I. Fiolic bên phía Kauno Žalgiris phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi thô bạo. Sự nôn nóng khiến đội khách liên tục dính thẻ phạt trong thế trận đang bị Beşiktaş dẫn trước 3-0.

81' Beşiktaş điều chỉnh nhân sự khi đã dẫn 3-0 Phút 81, Beşiktaş thực hiện sự thay đổi người khi K. Ouattara được tung vào sân thay thế cho R. Yilmaz . Với lợi thế dẫn trước 3-0 an toàn cùng thế trận áp đảo, đội chủ nhà bắt đầu rút các cầu thủ ra nghỉ ở những phút cuối trận.

81' Beşiktaş hoàn toàn áp đảo trong những phút cuối Tiến sang phút 81, Beşiktaş vẫn đang làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với 76% - 24% thời lượng kiểm soát bóng cùng tỷ số phạt góc vượt trội 10 - 2 . Dù đang dẫn 3 - 0 , đội chủ nhà vẫn duy trì sức ép lớn khiến Kauno Žalgiris phải liên tục cản phá và phải phạm lỗi với tỷ lệ 3 - 12 .

KT Kết thúc: Beşiktaş 3-0 Kauno Žalgiris Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 01:53 21/08/2026

Đội hình chính thức Beşiktaş Sơ đồ · HLV Vincenzo Italiano Kauno Žalgiris Sơ đồ · HLV Eivinas Cerniauskas Cập nhật đội hình lúc 23:31 20/08/2026

Beşiktaş Thống kê Kauno Žalgiris 76% Kiểm soát bóng 24% 6 Trúng đích 0 10 Phạt góc 2 3 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 0

Beşiktaş sẽ gặp Kauno Žalgiris tại Besiktas Park lúc 00:00 ngày 21/08/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là trận đấu theo thể thức loại trực tiếp: đội thắng đi tiếp, trong khi đội thua bị loại.

Điểm tựa rõ nhất của Beşiktaş trước giờ bóng lăn là chuỗi phong độ gồm 4 chiến thắng liên tiếp. Mạch kết quả này đem đến sự ổn định cần thiết cho đội chủ nhà trong một cuộc đấu không có nhiều khoảng trống để sửa sai.

Beşiktaş mang theo đà thắng vào trận loại trực tiếp

Bốn chiến thắng gần nhất cho thấy Beşiktaş đang bước vào trận đấu với nhịp độ tích cực. Trong bối cảnh loại trực tiếp, phong độ gần đây thường có ý nghĩa lớn về trạng thái tự tin, khả năng duy trì sự tập trung và cách một đội phản ứng khi trận đấu trở nên căng thẳng.

Tuy nhiên, chuỗi thắng chỉ là nền tảng chứ không quyết định diễn biến trên sân. Beşiktaş vẫn cần chuyển ưu thế về phong độ thành một màn thể hiện kiểm soát, đặc biệt trong những thời điểm trận đấu đòi hỏi sự kiên nhẫn và chính xác.

Tính chất một mất một còn tại Besiktas Park

Không phải vòng bảng, trận Beşiktaş vs Kauno Žalgiris được định đoạt bởi kết quả của cuộc đối đầu loại trực tiếp. Điều đó khiến mọi lựa chọn chiến thuật đều mang trọng lượng lớn hơn: một đội có thể chủ động áp đặt thế trận, nhưng cũng phải cân bằng giữa khát vọng tạo khác biệt và yêu cầu hạn chế rủi ro.

Với Beşiktaş, thử thách là giữ được sự liền mạch đã tạo nên 4 chiến thắng gần đây mà không để trận đấu bị cuốn vào những tình huống thiếu kiểm soát. Kauno Žalgiris, trong khi đó, sẽ bước vào một trận đấu mà tính kỷ luật và khả năng tận dụng từng khoảnh khắc có thể trở thành yếu tố then chốt.

Nhận định trận đấu

Beşiktaş có tín hiệu tích cực nhất từ phong độ với 4 trận thắng liên tiếp. Dù vậy, thể thức loại trực tiếp khiến lợi thế ấy cần được chứng minh bằng sự tỉnh táo trong toàn bộ trận đấu. Cuộc chạm trán tại Besiktas Park vì thế hứa hẹn được quyết định bởi khả năng xử lý áp lực và tận dụng thời cơ của hai đội, thay vì chỉ bởi đà kết quả trước đó.

Beşiktaş 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 0 Thủng lưới Kauno Žalgiris 5 trận gần nhất H B T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới