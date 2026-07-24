Beşiktaş hạ FC Midtjylland trong trận cầu 1-0 Beşiktaş đánh bại FC Midtjylland 1-0 tại Beşiktaş Park, İstanbul, trong khuôn khổ UEFA Europa League nhờ bàn thắng của Kökçü ở phút 26.

Beşiktaş 1 - 0 FC Midtjylland Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Beşiktaş tiếp đón FC Midtjylland.

15' Thẻ đỏ Phút 15': Friday Etim () nhận thẻ đỏ.

18' Thay người Phút 18' (): Denil Castillo vào sân thay Valdemar Byskov.

26' BÀN THẮNG! Beşiktaş (1-0) Phút 26': Orkun Kökçü () lập công (kiến tạo: Vaclav Cerny). Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Martin Erlić vào sân thay Franculino.

63' Thay người Phút 63' (): Gue-sung Cho vào sân thay Darío Osorio.

63' Thay người Phút 63' (): Semih Kılıçsoy vào sân thay Hyeon-gyu Oh.

63' Thay người Phút 63' (): Milot Rashica vào sân thay İlhan Fakılı.

73' Thay người Phút 73' (): Kassoum Ouattara vào sân thay Rıdvan Yılmaz.

73' Thay người Phút 73' (): Kartal Yılmaz vào sân thay Salih Özcan.

78' Thay người Phút 78' (): Emmanuel Agbadou vào sân thay Tiago Djaló.

83' Thay người Phút 83' (): Kjell Wätjen vào sân thay Denil Castillo.

KT Kết thúc: Beşiktaş 1-0 FC Midtjylland Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 17:04 24/07/2026

Beşiktaş Thống kê FC Midtjylland 75% Kiểm soát bóng 25% 28 Dứt điểm 5 7 Trúng đích 1 5 Phạt góc 2 12 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Orkun Kökçü Beşiktaş 1 bàn Vaclav Cerny Beşiktaş 1 kiến tạo · điểm 7.63 Philip Billing FC Midtjylland Điểm 7.66 Elías Ólafsson FC Midtjylland Điểm 7.45 Salih Özcan Beşiktaş Điểm 7.36

Thông tin trận đấu

Beşiktaş sẽ đối đầu FC Midtjylland tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 24/07/2026 trên sân Beşiktaş Park.

Đây là toàn bộ thông tin đã được xác nhận về cuộc so tài trong dữ liệu hiện có. Nguồn chưa cung cấp vị trí của hai đội, phong độ gần đây, thành tích đối đầu hoặc khoảng cách trên bảng đấu, vì vậy chưa thể đánh giá chính xác tương quan trước giờ bóng lăn.

Chưa có dữ liệu về lực lượng và chiến thuật

Thông tin về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt và lý do cụ thể không xuất hiện trong dữ liệu. Do đó, chưa thể xác định sơ đồ thi đấu, những vị trí có thể thay đổi hay phương án nhân sự của Beşiktaş và FC Midtjylland.

Tương tự, các thông số về lối chơi, khả năng kiểm soát bóng, hiệu quả tấn công và sự chắc chắn trong phòng ngự của hai đội cũng chưa được cung cấp. Những yếu tố này sẽ là cơ sở quan trọng để nhận định cách trận đấu có thể diễn ra, nhưng không nên suy đoán khi thiếu dữ liệu kiểm chứng.

Nhận định trước trận

Beşiktaş có lợi thế sân nhà khi cuộc đối đầu được tổ chức tại Beşiktaş Park. Tuy nhiên, chỉ riêng địa điểm thi đấu chưa đủ để kết luận về ưu thế chuyên môn hay kết quả trận đấu.

FC Midtjylland sẽ là đối thủ của Beşiktaş trong trận đấu thuộc UEFA Europa League, nhưng dữ liệu hiện tại không nêu mục tiêu, phong độ hoặc cách tiếp cận của đội khách. Vì vậy, nhận định phù hợp nhất lúc này là chờ thêm thông tin chính thức về lực lượng và các chỉ số chuyên môn trước khi đánh giá sâu hơn.

Trận đấu giữa Beşiktaş và FC Midtjylland bắt đầu lúc 01:00 ngày 24/07/2026 tại Beşiktaş Park.

Beşiktaş 5 trận gần nhất B H H T FC Midtjylland 5 trận gần nhất T T T H T

Tình hình lực lượng Beşiktaş ✚ Jean Onana (No Eligibility) ✚ Élan Ricardo (No Eligibility) ✚ Can Keleş (No Eligibility) ✚ João Mário (No Eligibility) ✚ Emrecan Uzunhan (No Eligibility) ✚ Moatasem Al-Musrati (No Eligibility) ✚ Leandro Trossard (No Eligibility) ✚ Felix Uduokhai (Pneumonia) FC Midtjylland ✚ Mark Ugboh (No Eligibility) ✚ Alamara Djabi (Knock) ✚ Ovie Ejeheri (No Eligibility) ✚ Dani Silva (No Eligibility) ✚ Ousmane Diao (Unknown Injury) ✚ Júnior Brumado (Knee Injury) ✚ Mikel Gogorza (Hip Injury)