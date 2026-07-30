Beşiktaş thắng FC Midtjylland, đội chủ nhà trắng tay tại MCH Arena Tại MCH Arena, Beşiktaş đánh bại FC Midtjylland 0-2 nhờ các bàn thắng của Rashica và Kökçü, khiến đội chủ nhà trắng tay.

FC Midtjylland 0 - 2 Beşiktaş Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Midtjylland tiếp đón Beşiktaş.

13' Midtjylland áp đảo trong 13 phút đầu Sau 13 phút, FC Midtjylland đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 73 - 27 và tạo ra nhiều sức ép hơn qua số lần dứt điểm 5 - 2. Beşiktaş vẫn đứng vững, khiến trận đấu chưa có bàn thắng và giữ tỷ số 0 - 0.

25' Midtjylland kiểm soát thế trận Phút 25', FC Midtjylland đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 69 - 31 và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 7 - 4. Beşiktaş chịu sức ép nhưng vẫn giữ được thế trận cân bằng về tỷ số 0 - 0.

35' Mads Bech Sørensen nhận thẻ vàng Phút 35, Mads Bech Sørensen nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, trong bối cảnh FC Midtjylland đang kiểm soát bóng tốt hơn.

37' Midtjylland kiểm soát thế trận Phút 37', FC Midtjylland đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 65 - 35 và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 9 - 5. Beşiktaş chịu sức ép nhưng vẫn giữ thế cân bằng khi tỷ số chưa được mở.

44' Martin Erlić nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 44, Martin Erlić nhận thẻ vàng. FC Midtjylland đang nhỉnh hơn về quyền kiểm soát và số lần dứt điểm, nhưng thế cân bằng vẫn chưa bị phá vỡ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Midtjylland tiếp tục áp đảo sau giờ nghỉ Phút 49, FC Midtjylland vẫn là đội kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 61 - 39 và áp đảo về dứt điểm 14 - 5. Beşiktaş đang phải lùi sâu chống đỡ, trong khi thế trận chưa thể tạo ra bàn thắng.

54' Martin Erlić nhận thẻ đỏ sau thẻ vàng thứ hai Phút 54, Martin Erlić nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Chiếc thẻ đỏ khiến cục diện trận đấu trở nên khó khăn hơn cho đội bóng của anh.

57' Julius Emefile vào sân ở phút 57 Phút 57, Julius Emefile được tung vào sân thay Valdemar Byskov. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co.

57' Han-beom Lee vào sân Phút 57', Han-beom Lee vào sân thay Franculino. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau thẻ đỏ của Martin Erlić, khi tỷ số vẫn là 0-0.

57' Kjell Wätjen vào sân ở phút 57 Phút 57, Kjell Wätjen vào sân thay Philip Billing. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, hứa hẹn mang đến thêm năng lượng cho thế trận đang giằng co.

57' Vaclav Cerny nhận thẻ vàng ở phút 57 Phút 57, Vaclav Cerny nhận thẻ vàng trong bối cảnh trận đấu đang diễn ra căng thẳng. Hai đội vẫn bất phân thắng bại với tỷ số 0-0.

61' Midtjylland chiếm ưu thế trước Beşiktaş Phút 61, FC Midtjylland đang nắm thế chủ động với thời lượng kiểm soát bóng 57 - 43 và áp đảo về dứt điểm 15 - 10. Beşiktaş phải lùi sâu chống đỡ khi chưa được hưởng phạt góc, trong khi đối thủ đã có 3 quả.

69' Stanley Iheanacho vào sân ở phút 69 Phút 69, Stanley Iheanacho vào sân thay Denil Castillo. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi trận đấu vẫn đang giằng co.

69' Milot Rashica vào sân phút 69 Phút 69, Milot Rashica vào sân thay Vaclav Cerny. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong bối cảnh Martin Erlić đã nhận thẻ đỏ trước đó.

70' Milot Rashica đưa Beşiktaş vượt lên Phút 70, Milot Rashica lập công sau đường kiến tạo của Junior Olaitan, đưa Beşiktaş dẫn FC Midtjylland 0-1. Đây là bàn mở tỷ số, tạo bước ngoặt đáng chú ý cho trận đấu.

73' Midtjylland nhỉnh thế trận, Beşiktaş bảo vệ lợi thế Phút 73 , FC Midtjylland đang nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 52 - 48 và số lần dứt điểm 16 - 14 . Beşiktaş vẫn giữ lợi thế dẫn bàn, chủ động chống đỡ trước sức ép khi đối thủ có 3 - 1 quả phạt góc.

75' Rasmus Nissen Kristensen nhận thẻ vàng Phút 75', Rasmus Nissen Kristensen nhận thẻ vàng. Những phút cuối đang trở nên căng thẳng hơn khi Beşiktaş vẫn dẫn trước.

76' Orkun Kökçü nhân đôi cách biệt cho Beşiktaş Phút 76, Orkun Kökçü lập công trên chấm phạt đền, giúp Beşiktaş nâng tỷ số lên 0-2. Đội bóng áo đen đã nhân đôi cách biệt trong thế trận đầy lợi thế.

77' Sofus Johannesen vào sân thay Darío Osorio Phút 77', Sofus Johannesen được tung vào sân thay Darío Osorio. Beşiktaş vừa ghi hai bàn liên tiếp, nên sự thay đổi này đến trong lúc FC Midtjylland cần tìm thêm sức bật.

79' Amir Hadziahmetovic vào sân phút 79 Phút 79, Amir Hadziahmetovic vào sân thay Junior Olaitan. Sự thay đổi diễn ra khi Beşiktaş đang dẫn FC Midtjylland 0-2.

81' Hyeon-gyu Oh nhận thẻ vàng Phút 81, Hyeon-gyu Oh nhận thẻ vàng sau quyết định của trọng tài. Đây là thêm một dấu mốc đáng chú ý trong những phút cuối trận.

85' Taylan Bulut vào sân ở phút 85 Phút 85, Taylan Bulut vào sân thay Amir Murillo. Beşiktaş thực hiện sự điều chỉnh khi trận đấu bước vào những phút cuối.

85' Beşiktaş thay người ở phút 85 Phút 85', Mustafa Hekimoğlu vào sân thay Hyeon-gyu Oh. Beşiktaş có thêm một sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối trận.

85' Yasin Özcan vào sân phút 85 Phút 85', Yasin Özcan vào sân thay İlhan Fakılı. Sự điều chỉnh ở những phút cuối mang đến thêm lựa chọn nhân sự cho đội bóng.

85' Beşiktaş giữ lợi thế trong thế trận cân bằng Bước sang phút 85, Beşiktaş dẫn 2-0 trong thế trận khá cân bằng: cầm bóng 49 - 51 và dứt điểm 17 - 17. Midtjylland nhỉnh hơn ở phạt góc 4 - 1, nhưng Beşiktaş vẫn duy trì lợi thế dẫn bàn.

86' Yasin Özcan nhận thẻ vàng ở phút 86 Phút 86, Yasin Özcan nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Đây là thêm một lần trọng tài phải rút thẻ khi trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

KT Kết thúc: FC Midtjylland 0-2 Beşiktaş Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 01:53 31/07/2026

Đội hình chính thức FC Midtjylland Sơ đồ 4-3-3 Beşiktaş Sơ đồ 4-1-4-1 1 Elías Ólafsson 5 Rasmus Nissen Kristensen 6 Martin Erlić 22 Mads Bech Sørensen 21 Denil Castillo 8 Philip Billing 19 Pedro Bravo 20 Valdemar Byskov 11 Darío Osorio 10 Gue-sung Cho 7 Franculino 1 Alexander Nübel 62 Amir Murillo 35 Tiago Djaló 53 Emirhan Topçu 33 Rıdvan Yılmaz 6 Salih Özcan 18 Vaclav Cerny 15 Junior Olaitan 10 Orkun Kökçü 29 İlhan Fakılı 9 Hyeon-gyu Oh Dự bị FC Midtjylland 3 Han-beom Lee 13 Adam Gabriel 14 Edward Chilufya 15 Béni Junior 17 Mikael Uhre 18 Stanley Iheanacho 25 Nordin Bakker 27 Sofus Johannesen 29 Kjell Wätjen Beşiktaş 7 Milot Rashica 8 Kartal Yılmaz 11 Kassoum Ouattara 12 Emmanuel Agbadou 22 Taylan Bulut 23 Mustafa Hekimoğlu 58 Yasin Özcan 65 Cumali Gürsel 70 A. Bircan Cập nhật đội hình lúc 23:22 30/07/2026

FC Midtjylland Thống kê Beşiktaş 55% Kiểm soát bóng 45% 16 Dứt điểm 14 4 Trúng đích 4 5 Phạt góc 1 15 Phạm lỗi 18 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Orkun Kökçü Beşiktaş 1 bàn Milot Rashica Beşiktaş 1 bàn Junior Olaitan Beşiktaş 1 kiến tạo · điểm 7.39 Alexander Nübel Beşiktaş Điểm 7.48 Rıdvan Yılmaz Beşiktaş Điểm 7.4 Emirhan Topçu Beşiktaş Điểm 7.4

FC Midtjylland sẽ tiếp Beşiktaş tại MCH Arena lúc 00h00 ngày 31/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là trận đấu thu hút sự chú ý bởi Beşiktaş đã giành chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, trong khi FC Midtjylland có cơ hội tận dụng sân nhà để tạo thế trận chủ động hơn.

Beşiktaş có lợi thế tâm lý từ lần đối đầu gần nhất

Hai đội mới được ghi nhận đối đầu một lần gần nhất. Ở cuộc chạm trán đó, FC Midtjylland không thắng, không hòa, còn Beşiktaş giành chiến thắng. Chừng ấy dữ liệu chưa đủ để hình thành một xu hướng đối đầu dài hạn, nhưng vẫn tạo cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ lợi thế nhất định về tâm lý trước lần gặp lại này.

Với FC Midtjylland, việc thi đấu tại MCH Arena là điều kiện để đội chủ nhà kiểm soát nhịp độ và gây sức ép ngay từ đầu. Tuy nhiên, họ cần biến ưu thế sân bãi thành khả năng tạo cơ hội rõ ràng, thay vì chỉ duy trì quyền kiểm soát bóng. Trước một đối thủ từng đánh bại mình, sự chính xác trong các tình huống quyết định sẽ đặc biệt quan trọng.

Thế trận có thể được quyết định ở khả năng kiểm soát rủi ro

Không có đủ thông tin để khẳng định sơ đồ hoặc cách bố trí nhân sự cụ thể của hai đội. Dù vậy, điểm then chốt của trận đấu nhiều khả năng nằm ở cách FC Midtjylland tổ chức tấn công trước hàng phòng ngự của Beşiktaş, cũng như khả năng đội khách duy trì cự ly đội hình khi phải chịu sức ép trên sân đối phương.

FC Midtjylland cần tránh để trận đấu trở nên thiếu kiểm soát. Những pha lên bóng thiếu kiên nhẫn có thể tạo khoảng trống cho Beşiktaş khai thác, đặc biệt khi đội khách đang có cơ sở tâm lý tích cực từ lần đối đầu trước. Ngược lại, nếu đội chủ nhà luân chuyển bóng đủ mạch lạc và hạn chế sai sót, họ có thể kéo Beşiktaş vào một thế trận đòi hỏi khả năng phòng ngự bền bỉ.

Bên phía Beşiktaş, nhiệm vụ quan trọng là duy trì sự tập trung trong giai đoạn đầu trận. Lợi thế từ kết quả đối đầu gần nhất không đồng nghĩa với việc đội khách có thể nhập cuộc thận trọng quá mức. Beşiktaş sẽ cần cân bằng giữa việc bảo vệ khối đội hình và tìm kiếm thời điểm phản công phù hợp.

Nhận định trước trận

Đây là màn so tài mà FC Midtjylland có điểm tựa MCH Arena, còn Beşiktaş nắm lợi thế tâm lý từ chiến thắng trong lần gặp gần nhất. Sự chênh lệch về dữ liệu hiện có chưa đủ để đưa ra kết luận tuyệt đối về cục diện trận đấu.

Nhìn chung, kết quả có thể phụ thuộc vào đội kiểm soát tốt hơn những thời điểm chuyển trạng thái và tận dụng hiệu quả các cơ hội tạo ra. FC Midtjylland cần chơi chủ động nhưng tỉnh táo, trong khi Beşiktaş phải chứng minh rằng lợi thế đối đầu trước đây có thể chuyển hóa thành màn trình diễn ổn định tại MCH Arena.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Midtjylland · 0 thắng 0 hòa Beşiktaş · 1 thắng Beşiktaş 1 - 0 FC Midtjylland BEŞ

FC Midtjylland 5 trận gần nhất B T T T H Beşiktaş 5 trận gần nhất T B H H T

Tình hình lực lượng FC Midtjylland ✚ Mark Ugboh (No Eligibility) ✚ Valdemar Byskov (Ankle Injury) ✚ Alamara Djabi (No Eligibility) ✚ Philip Billing (Achilles tendon problems) ✚ Ovie Ejeheri (No Eligibility) ✚ Adam Gabriel (No Eligibility) ✚ Júnior Brumado (Knee Injury) ✚ Mikel Gogorza (Unknown Injury) Beşiktaş ✚ Wilfred Ndidi (Cruciate Ligament Injury) ✚ Jean Onana (No Eligibility) ✚ Arda Kılıç (No Eligibility) ✚ Élan Ricardo (No Eligibility) ✚ Can Keleş (No Eligibility) ✚ João Mário (No Eligibility) ✚ Emrecan Uzunhan (No Eligibility) ✚ Moatasem Al-Musrati (No Eligibility)