Beşiktaş thắng tối thiểu, Hradec Králové trắng tay tại Malšovická aréna Beşiktaş đánh bại Hradec Králové 1-0 tại Malšovická aréna nhờ bàn thắng của Kılıçsoy ở phút 80, qua đó giành chiến thắng còn Hradec Králové phải nhận thất bại.

Hradec Králové 0 - 1 Beşiktaş Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hradec Králové tiếp đón Beşiktaş.

2' Mick van Buren nhận thẻ vàng sớm Phút 2, Mick van Buren nhận thẻ vàng, dấu hiệu cho thấy trận đấu đã sớm có những pha tranh chấp quyết liệt.

13' Beşiktaş kiểm soát thế trận Phút 13', Beşiktaş đang chiếm ưu thế rõ rệt với thời lượng cầm bóng 29-71, buộc Hradec Králové phải lùi sâu phòng ngự. Tuy vậy, sức ép chưa đủ lớn khi thống kê dứt điểm mới là 1-2 và phạt góc 0-1.

25' Beşiktaş kiểm soát thế trận Sau 25 phút, Beşiktaş đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 34-66 và nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm 2-6. Hradec Králové phải lùi sâu phòng ngự, khi đối thủ cũng dẫn trước về phạt góc 0-2, nhưng tỷ số vẫn là 0-0.

29' Jakub Uhrincat nhận thẻ vàng Phút 29', Jakub Uhrincat nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trọng tài phải cắt còi. Trận đấu vẫn đang diễn ra giằng co khi chưa có bàn thắng nào được ghi.

37' Vaclav Cerny nhận thẻ vàng phút 37 Phút 37, Vaclav Cerny nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa Hradec Králové và Beşiktaş vẫn đang diễn ra với tỷ số 0-0.

37' Beşiktaş kiểm soát thế trận Sau 37 phút, Beşiktaş đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 39 - 61 và nhỉnh hơn rõ rệt về dứt điểm, 2 - 6. Hradec Králové phải lùi sâu chịu trận khi mới có 1 - 2 quả phạt góc.

42' David Ludvicek vào sân phút 42 Phút 42', David Ludvicek vào sân thay Jakub Kucera. Hradec Králové có sự điều chỉnh khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Beşiktaş kiểm soát thế trận Bước sang phút 50, Beşiktaş đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 40 - 60 và vượt trội về dứt điểm 4 - 10. Hradec Králové phải lùi sâu chịu sức ép, dù khả năng tấn công trúng đích của hai đội vẫn cân bằng 2 - 2.

59' Abdullahi Umar vào sân ở phút 59 Phút 59, Abdullahi Umar vào sân thay Mick van Buren. Hradec Králové và Beşiktaş vẫn bất phân thắng bại, khi trận đấu bước vào giai đoạn cần thêm một sự thay đổi để tạo khác biệt.

59' Matej Valenta vào sân ở phút 59 Phút 59', Matej Valenta vào sân thay Samuel Dancak. Hradec Králové và Beşiktaş vẫn đang giằng co trong thế trận chưa có bàn thắng.

65' Kassoum Ouattara nhận thẻ vàng Phút 65, Kassoum Ouattara nhận thẻ vàng, thêm một lần trận đấu bị ngắt quãng vì lỗi kỷ luật. Hradec Králové và Beşiktaş vẫn chưa thể phá vỡ thế cân bằng.

65' Beşiktaş áp đảo nhưng chưa thể ghi bàn Bước sang phút 65, Beşiktaş đang áp đảo với thời lượng kiểm soát bóng 38 - 62 và số lần dứt điểm 4 - 19. Hradec Králové phải lùi sâu chịu trận, trong khi thế trận vẫn chưa tạo ra khác biệt về tỷ số.

71' Kassoum Ouattara nhận thẻ đỏ Phút 71, Kassoum Ouattara nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân, khép lại một mốc bước ngoặt trong trận đấu vẫn đang có tỷ số 0-0.

76' Semih Kılıçsoy vào sân ở phút 76 Phút 76, Semih Kılıçsoy vào sân thay Vaclav Cerny. Beşiktaş tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế trận chưa có bàn thắng.

76' Ndidi vào sân thay Kökçü Phút 76, Wilfred Ndidi vào sân thay Orkun Kökçü khi tỷ số vẫn là 0-0. Beşiktaş có thêm một sự điều chỉnh trong thế trận chưa có bàn thắng.

76' Rıdvan Yılmaz vào sân phút 76 Phút 76', Rıdvan Yılmaz vào sân thay İlhan Fakılı. Đây là sự điều chỉnh trong bối cảnh Hradec Králové 0-0 Beşiktaş và trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

77' Beşiktaş áp đảo nhưng chưa phá vỡ bế tắc Bước sang phút 77, Beşiktaş đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 40-60 và áp đảo về số lần dứt điểm 7-20. Hradec Králové chủ yếu lùi sâu phòng ngự, nhưng khả năng tận dụng cơ hội của đội khách vẫn chưa đủ tốt khi dứt điểm trúng đích chỉ là 5-4.

80' Semih Kılıçsoy đưa Beşiktaş vượt lên Phút 80, Semih Kılıçsoy lập công, giúp Beşiktaş mở tỷ số trước Hradec Králové. Đội khách đã tận dụng tốt thế trận lấn lướt để tạo ra bước ngoặt quan trọng.

81' Daniel Trubac vào sân ở phút 81 Phút 81, Daniel Trubac vào sân thay Tom Sloncik. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi Beşiktaş vượt lên dẫn trước, trong bối cảnh Hradec Králové đang phải chơi thiếu người.

83' Hyeon-gyu Oh nhận thẻ vàng Phút 83, Hyeon-gyu Oh nhận thẻ vàng khi Beşiktaş đang dẫn Hradec Králové 0-1.

88' Agbadou vào sân, Özcan rời trận Phút 88, Emmanuel Agbadou vào sân thay Salih Özcan. Đây là sự điều chỉnh ở thời điểm trận đấu bước vào những phút cuối.

89' Beşiktaş thay người ở phút 89 Phút 89', Mustafa Hekimoğlu vào sân thay Hyeon-gyu Oh. Beşiktaş có thể đang gia cố lực lượng để bảo vệ lợi thế 0-1 trong những phút cuối.

90' Beşiktaş tạo sức ép ở phút cuối Bước sang phút 90, Beşiktaş nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 47 - 53 và vượt trội ở số lần dứt điểm 10 - 22, cho thấy đội khách là bên tạo ra nhiều mối đe dọa hơn. Hradec Králové vẫn có những thời điểm gây sức ép qua 8 - 5 quả phạt góc, nhưng Beşiktaş đang chủ động hơn trong thế trận.

KT Kết thúc: Hradec Králové 0-1 Beşiktaş Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 01:52 07/08/2026

Đội hình chính thức Hradec Králové Sơ đồ 3-4-2-1 Beşiktaş Sơ đồ 4-1-4-1 12 Adam Zadrazil 7 Jakub Uhrincat 5 Filip Cihak 25 Frantisek Cech 28 Jakub Kucera 16 Vladimír Darida 11 Samuel Dancak 26 Daniel Horak 10 Mick van Buren 19 Tom Sloncik 17 Ondrej Mihalik 1 Alexander Nübel 62 Amir Murillo 35 Tiago Djaló 53 Emirhan Topçu 11 Kassoum Ouattara 6 Salih Özcan 18 Vaclav Cerny 15 Junior Olaitan 10 Orkun Kökçü 29 İlhan Fakılı 9 Hyeon-gyu Oh Dự bị Hradec Králové 1 Patrik Vizek 2 David Ludvicek 6 Elione Fernandes Neto 9 Matej Valenta 14 Jakub Hodek 18 Marko Regza 20 Matyas Vagner 22 Štěpán Ponikelský 24 Abdullahi Umar Beşiktaş 4 Wilfred Ndidi 5 Amir Hadziahmetovic 7 Milot Rashica 8 Kartal Yılmaz 12 Emmanuel Agbadou 14 Felix Uduokhai 22 Taylan Bulut 23 Mustafa Hekimoğlu 33 Rıdvan Yılmaz Cập nhật đội hình lúc 23:20 06/08/2026

Hradec Králové Thống kê Beşiktaş 48% Kiểm soát bóng 52% 12 Dứt điểm 22 9 Trúng đích 5 8 Phạt góc 5 10 Phạm lỗi 6 4 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật Semih Kılıçsoy Beşiktaş 1 bàn Wilfred Ndidi Beşiktaş 1 kiến tạo · điểm 6.68 Alexander Nübel Beşiktaş Điểm 8.92 Orkun Kökçü Beşiktaş Điểm 7.8 Emirhan Topçu Beşiktaş Điểm 7.6 Tom Sloncik Hradec Králové Điểm 7.37

Hradec Králové sẽ đối đầu Beşiktaş tại UEFA Europa League vào lúc 00:00 ngày 07/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Malšovická aréna, nhưng hiện chưa có đủ thông tin về phong độ gần đây, lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội để đưa ra đánh giá sâu hơn.

Thông tin trận đấu

Cuộc đối đầu giữa Hradec Králové và Beşiktaş được tổ chức tại Malšovická aréna. Đây là những dữ kiện đã được xác nhận cho trận đấu thuộc UEFA Europa League.

Trận đấu: Hradec Králové vs Beşiktaş

Hradec Králové vs Beşiktaş Thời gian: 00:00 ngày 07/08/2026

00:00 ngày 07/08/2026 Sân vận động: Malšovická aréna

Malšovická aréna Giải đấu: UEFA Europa League

Phong độ và thế trận

Dữ liệu hiện có chưa cung cấp kết quả những trận gần nhất, thành tích đối đầu, vị trí hoặc khoảng cách của hai đội. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào đang có ưu thế rõ rệt về phong độ hay đưa ra nhận định cụ thể về xu hướng bàn thắng.

Về chiến thuật, các thông tin liên quan đến sơ đồ thi đấu, cách triển khai bóng và những điểm nóng trên sân cũng chưa được công bố. Những yếu tố này sẽ có vai trò quan trọng trong việc đánh giá cách Hradec Králové và Beşiktaş tiếp cận trận đấu.

Lực lượng và đội hình dự kiến

Hiện chưa có dữ liệu xác nhận cầu thủ vắng mặt, tình trạng chấn thương hoặc đội hình dự kiến của Hradec Králové và Beşiktaş. Do đó, chưa thể phân tích tác động của nhân sự đến khả năng kiểm soát thế trận của mỗi đội.

Nhận định

Hradec Králové vs Beşiktaş là trận đấu chưa thể đánh giá đầy đủ khi các số liệu quan trọng về phong độ, đối đầu và lực lượng chưa được cung cấp. Thông tin chắc chắn ở thời điểm này là trận đấu diễn ra tại Malšovická aréna lúc 00:00 ngày 07/08/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa League.

Hradec Králové 5 trận gần nhất T T Beşiktaş 5 trận gần nhất T T B H H

Tình hình lực lượng Hradec Králové ✚ Filip Firbacher (Suspension Through Sports Court) Beşiktaş ✚ Leandro Trossard (Fitness) ✚ Felix Uduokhai (Pneumonia)