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    Beşiktaş thắng tối thiểu, Hradec Králové trắng tay tại Malšovická aréna

    Đại Ngàn06/08/2026 19:22

    Beşiktaş đánh bại Hradec Králové 1-0 tại Malšovická aréna nhờ bàn thắng của Kılıçsoy ở phút 80, qua đó giành chiến thắng còn Hradec Králové phải nhận thất bại.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Hradec Králové 0-1 Beşiktaş: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Hradec Králové0 - 1BeşiktaşKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Hradec Králové tiếp đón Beşiktaş.

    • 2'Mick van Buren nhận thẻ vàng sớm

      Phút 2, Mick van Buren nhận thẻ vàng, dấu hiệu cho thấy trận đấu đã sớm có những pha tranh chấp quyết liệt.

    • 13'Beşiktaş kiểm soát thế trận

      Phút 13', Beşiktaş đang chiếm ưu thế rõ rệt với thời lượng cầm bóng 29-71, buộc Hradec Králové phải lùi sâu phòng ngự. Tuy vậy, sức ép chưa đủ lớn khi thống kê dứt điểm mới là 1-2 và phạt góc 0-1.

    • 25'Beşiktaş kiểm soát thế trận

      Sau 25 phút, Beşiktaş đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 34-66 và nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm 2-6. Hradec Králové phải lùi sâu phòng ngự, khi đối thủ cũng dẫn trước về phạt góc 0-2, nhưng tỷ số vẫn là 0-0.

    • 29'Jakub Uhrincat nhận thẻ vàng

      Phút 29', Jakub Uhrincat nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trọng tài phải cắt còi. Trận đấu vẫn đang diễn ra giằng co khi chưa có bàn thắng nào được ghi.

    • 37'Vaclav Cerny nhận thẻ vàng phút 37

      Phút 37, Vaclav Cerny nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa Hradec Králové và Beşiktaş vẫn đang diễn ra với tỷ số 0-0.

    • 37'Beşiktaş kiểm soát thế trận

      Sau 37 phút, Beşiktaş đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 39 - 61 và nhỉnh hơn rõ rệt về dứt điểm, 2 - 6. Hradec Králové phải lùi sâu chịu trận khi mới có 1 - 2 quả phạt góc.

    • 42'David Ludvicek vào sân phút 42

      Phút 42', David Ludvicek vào sân thay Jakub Kucera. Hradec Králové có sự điều chỉnh khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 50'Beşiktaş kiểm soát thế trận

      Bước sang phút 50, Beşiktaş đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 40 - 60 và vượt trội về dứt điểm 4 - 10. Hradec Králové phải lùi sâu chịu sức ép, dù khả năng tấn công trúng đích của hai đội vẫn cân bằng 2 - 2.

    • 59'Abdullahi Umar vào sân ở phút 59

      Phút 59, Abdullahi Umar vào sân thay Mick van Buren. Hradec Králové và Beşiktaş vẫn bất phân thắng bại, khi trận đấu bước vào giai đoạn cần thêm một sự thay đổi để tạo khác biệt.

    • 59'Matej Valenta vào sân ở phút 59

      Phút 59', Matej Valenta vào sân thay Samuel Dancak. Hradec Králové và Beşiktaş vẫn đang giằng co trong thế trận chưa có bàn thắng.

    • 65'Kassoum Ouattara nhận thẻ vàng

      Phút 65, Kassoum Ouattara nhận thẻ vàng, thêm một lần trận đấu bị ngắt quãng vì lỗi kỷ luật. Hradec Králové và Beşiktaş vẫn chưa thể phá vỡ thế cân bằng.

    • 65'Beşiktaş áp đảo nhưng chưa thể ghi bàn

      Bước sang phút 65, Beşiktaş đang áp đảo với thời lượng kiểm soát bóng 38 - 62 và số lần dứt điểm 4 - 19. Hradec Králové phải lùi sâu chịu trận, trong khi thế trận vẫn chưa tạo ra khác biệt về tỷ số.

    • 71'Kassoum Ouattara nhận thẻ đỏ

      Phút 71, Kassoum Ouattara nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân, khép lại một mốc bước ngoặt trong trận đấu vẫn đang có tỷ số 0-0.

    • 76'Semih Kılıçsoy vào sân ở phút 76

      Phút 76, Semih Kılıçsoy vào sân thay Vaclav Cerny. Beşiktaş tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế trận chưa có bàn thắng.

    • 76'Ndidi vào sân thay Kökçü

      Phút 76, Wilfred Ndidi vào sân thay Orkun Kökçü khi tỷ số vẫn là 0-0. Beşiktaş có thêm một sự điều chỉnh trong thế trận chưa có bàn thắng.

    • 76'Rıdvan Yılmaz vào sân phút 76

      Phút 76', Rıdvan Yılmaz vào sân thay İlhan Fakılı. Đây là sự điều chỉnh trong bối cảnh Hradec Králové 0-0 Beşiktaş và trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

    • 77'Beşiktaş áp đảo nhưng chưa phá vỡ bế tắc

      Bước sang phút 77, Beşiktaş đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 40-60 và áp đảo về số lần dứt điểm 7-20. Hradec Králové chủ yếu lùi sâu phòng ngự, nhưng khả năng tận dụng cơ hội của đội khách vẫn chưa đủ tốt khi dứt điểm trúng đích chỉ là 5-4.

    • 80'Semih Kılıçsoy đưa Beşiktaş vượt lên

      Phút 80, Semih Kılıçsoy lập công, giúp Beşiktaş mở tỷ số trước Hradec Králové. Đội khách đã tận dụng tốt thế trận lấn lướt để tạo ra bước ngoặt quan trọng.

    • 81'Daniel Trubac vào sân ở phút 81

      Phút 81, Daniel Trubac vào sân thay Tom Sloncik. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi Beşiktaş vượt lên dẫn trước, trong bối cảnh Hradec Králové đang phải chơi thiếu người.

    • 83'Hyeon-gyu Oh nhận thẻ vàng

      Phút 83, Hyeon-gyu Oh nhận thẻ vàng khi Beşiktaş đang dẫn Hradec Králové 0-1.

    • 88'Agbadou vào sân, Özcan rời trận

      Phút 88, Emmanuel Agbadou vào sân thay Salih Özcan. Đây là sự điều chỉnh ở thời điểm trận đấu bước vào những phút cuối.

    • 89'Beşiktaş thay người ở phút 89

      Phút 89', Mustafa Hekimoğlu vào sân thay Hyeon-gyu Oh. Beşiktaş có thể đang gia cố lực lượng để bảo vệ lợi thế 0-1 trong những phút cuối.

    • 90'Beşiktaş tạo sức ép ở phút cuối

      Bước sang phút 90, Beşiktaş nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 47 - 53 và vượt trội ở số lần dứt điểm 10 - 22, cho thấy đội khách là bên tạo ra nhiều mối đe dọa hơn. Hradec Králové vẫn có những thời điểm gây sức ép qua 8 - 5 quả phạt góc, nhưng Beşiktaş đang chủ động hơn trong thế trận.

    • KTKết thúc: Hradec Králové 0-1 Beşiktaş

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

    Cập nhật lúc 01:52 07/08/2026

    Đội hình chính thức
    Hradec Králové
    Sơ đồ 3-4-2-1
    Beşiktaş
    Sơ đồ 4-1-4-1
    12
    Adam Zadrazil
    7
    Jakub Uhrincat
    5
    Filip Cihak
    25
    Frantisek Cech
    28
    Jakub Kucera
    16
    Vladimír Darida
    11
    Samuel Dancak
    26
    Daniel Horak
    10
    Mick van Buren
    19
    Tom Sloncik
    17
    Ondrej Mihalik
    1
    Alexander Nübel
    62
    Amir Murillo
    35
    Tiago Djaló
    53
    Emirhan Topçu
    11
    Kassoum Ouattara
    6
    Salih Özcan
    18
    Vaclav Cerny
    15
    Junior Olaitan
    10
    Orkun Kökçü
    29
    İlhan Fakılı
    9
    Hyeon-gyu Oh
    Dự bị
    Hradec Králové
    1 Patrik Vizek2 David Ludvicek6 Elione Fernandes Neto9 Matej Valenta14 Jakub Hodek18 Marko Regza20 Matyas Vagner22 Štěpán Ponikelský24 Abdullahi Umar
    Beşiktaş
    4 Wilfred Ndidi5 Amir Hadziahmetovic7 Milot Rashica8 Kartal Yılmaz12 Emmanuel Agbadou14 Felix Uduokhai22 Taylan Bulut23 Mustafa Hekimoğlu33 Rıdvan Yılmaz
    Cập nhật đội hình lúc 23:20 06/08/2026
    Hradec KrálovéThống kêBeşiktaş
    48%
    Kiểm soát bóng
    52%
    12
    Dứt điểm
    22
    9
    Trúng đích
    5
    8
    Phạt góc
    5
    10
    Phạm lỗi
    6
    4
    Thủ môn cứu thua
    8
    Cầu thủ nổi bật
    Semih Kılıçsoy
    Semih Kılıçsoy
    Beşiktaş
    1 bàn
    Wilfred Ndidi
    Wilfred Ndidi
    Beşiktaş
    1 kiến tạo · điểm 6.68
    Alexander Nübel
    Alexander Nübel
    Beşiktaş
    Điểm 8.92
    Orkun Kökçü
    Orkun Kökçü
    Beşiktaş
    Điểm 7.8
    Emirhan Topçu
    Emirhan Topçu
    Beşiktaş
    Điểm 7.6
    Tom Sloncik
    Tom Sloncik
    Hradec Králové
    Điểm 7.37

    Hradec Králové sẽ đối đầu Beşiktaş tại UEFA Europa League vào lúc 00:00 ngày 07/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Malšovická aréna, nhưng hiện chưa có đủ thông tin về phong độ gần đây, lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội để đưa ra đánh giá sâu hơn.

    Thông tin trận đấu

    Cuộc đối đầu giữa Hradec Králové và Beşiktaş được tổ chức tại Malšovická aréna. Đây là những dữ kiện đã được xác nhận cho trận đấu thuộc UEFA Europa League.

    • Trận đấu: Hradec Králové vs Beşiktaş
    • Thời gian: 00:00 ngày 07/08/2026
    • Sân vận động: Malšovická aréna
    • Giải đấu: UEFA Europa League

    Phong độ và thế trận

    Dữ liệu hiện có chưa cung cấp kết quả những trận gần nhất, thành tích đối đầu, vị trí hoặc khoảng cách của hai đội. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào đang có ưu thế rõ rệt về phong độ hay đưa ra nhận định cụ thể về xu hướng bàn thắng.

    Về chiến thuật, các thông tin liên quan đến sơ đồ thi đấu, cách triển khai bóng và những điểm nóng trên sân cũng chưa được công bố. Những yếu tố này sẽ có vai trò quan trọng trong việc đánh giá cách Hradec Králové và Beşiktaş tiếp cận trận đấu.

    Lực lượng và đội hình dự kiến

    Hiện chưa có dữ liệu xác nhận cầu thủ vắng mặt, tình trạng chấn thương hoặc đội hình dự kiến của Hradec Králové và Beşiktaş. Do đó, chưa thể phân tích tác động của nhân sự đến khả năng kiểm soát thế trận của mỗi đội.

    Nhận định

    Hradec Králové vs Beşiktaş là trận đấu chưa thể đánh giá đầy đủ khi các số liệu quan trọng về phong độ, đối đầu và lực lượng chưa được cung cấp. Thông tin chắc chắn ở thời điểm này là trận đấu diễn ra tại Malšovická aréna lúc 00:00 ngày 07/08/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa League.

    Hradec Králové
    5 trận gần nhất
    TT
    Beşiktaş
    5 trận gần nhất
    TTBHH
    Tình hình lực lượng
    Hradec Králové
    Filip Firbacher (Suspension Through Sports Court)
    Beşiktaş
    Leandro Trossard (Fitness)
    Felix Uduokhai (Pneumonia)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Beşiktaş thắng tối thiểu, Hradec Králové trắng tay tại Malšovická aréna
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