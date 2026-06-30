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    BHXH Lâm Đồng và Hội Nông dân ký kết phối hợp giai đoạn 2026 - 2030

    Linh Thư 30/06/2026 16:00

    Chiều 30/6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng và Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2026 - 2030.

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    Quang cảnh hội nghị

    Giai đoạn 2026 - 2030, hai đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT; xây dựng các mô hình vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội và đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

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    Các đại biểu tham dự

    Hai bên cũng phối hợp triển khai thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân; kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

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    Ông Đặng Hồng Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

    Chương trình phối hợp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi chính đáng của hội viên, nông dân; phấn đấu mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, thực hiện mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

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    BHXH tỉnh Lâm Đồng và Hội Nông dân tỉnh ký kết Quy chế phối hợp

    Hằng năm, hai đơn vị sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và tổng kết vào cuối giai đoạn để tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp.

    Linh Thư Linh Thư

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          BHXH Lâm Đồng và Hội Nông dân ký kết phối hợp giai đoạn 2026 - 2030
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