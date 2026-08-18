89' Bayern München tung F. Pavic vào sân thay N. Brown

Phút 89, Bayern München có sự thay đổi nhân sự khi F. Pavic được tung vào sân thay cho N. Brown. Khi đã nắm chắc chiến thắng trong tay với tỷ số 2-4, đây là thời điểm thích hợp để đại diện xứ Bavaria trao cơ hội thi đấu cho các cầu thủ dự bị ở những phút ít ỏi còn lại.